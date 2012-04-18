Ухудшение роста экономики Украины не позволит власти выполнить все обещания

{1-} В Международном валютном фонде прогнозируют, что рост украинской экономики может оказаться ниже предусмотренного государственным бюджетом. И хотя фонд ввиду заморозки сотрудничества с Киевом пока не требует коррекции бюджетных показателей, ухудшение прогноза роста ВВП подтверждает высокие риски невыполнения госбюджета Украины, уверены эксперты. По их мнению, это может помешать правительству профинансировать все расходные статьи бюджета, пишет Коммерсантъ Украина.

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста украинской экономики до 3%, говорится в новом глобальном отчете World Economic Outlook. До сих пор валютный фонд прогнозировал в нынешнем году куда большие темпы ее роста — 4,8%. Впрочем, неофициально МВФ уже давно придерживался более консервативных оценок — в частности, именно под его давлением украинское правительство приняло госбюджет на 2012 год, рассчитанный на темп роста ВВП в 3,9%.

Ухудшение прогноза относительно Украины происходило на фоне улучшения ожиданий от ведущих экономик мира. Глобальный прогноз был улучшен с 3,3% до 3,5% благодаря "возвращению оптимизма" после решения Евросоюзом проблемы дефолта Греции. В итоге, если до сих пор фонд говорил о спаде ВВП еврозоны на 0,5%, то теперь — лишь на 0,3%. Кроме того, улучшен прогноз развития крупнейшей экономики ЕС — Германии (с 0,3% до 0,6%). Повышены прогнозы роста экономик и США (с 1,8% до 2,1%), и России (с 3,3% до 4%).

Снижение МВФ прогноза темпов развития экономики Украины не стало неожиданностью для экспертного сообщества. "Практически все экспертные центры за последние месяцы уже снизили свои прогнозы до подобного уровня",— рассказал начальник отдела анализа финансовых рынков ИНГ Банка Украина Александр Печерицын. Пересмотр оценок базировался на том, что январь-февраль 2012 года украинский ВВП, по оценкам Национального банка, вырос всего на 2%. При этом апрельский консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли показал снижение роста реального ВВП с 3,4% до 3%. При этом оценка МВФ далеко не самая пессимистическая. Всемирный банк еще в декабре прошлого года обнародовал свои прогнозы, согласно которым украинская экономика в 2012 году вырастет лишь на 2,5%.

Правительство ожидает в текущем году номинальный ВВП на уровне 1,5 трлн грн. Недополученные 0,9% реального ВВП означают недостачу валовой добавленной стоимости на 13,5 млрд грн. А поскольку через госбюджет перераспределяется менее трети ВВП, недополученные налоги при неизменной инфляции составят 4 млрд грн. Для примера, последние поправки в бюджет увеличили его доходы и расходы на 33 млрд грн. Однако важны не только потери казны, но и тот сигнал, который получает бизнес. "Несмотря на то что ситуация на мировых рынках улучшается, МВФ не верит в украинский экспорт, поскольку страна не решила проблему с ценой энергоресурсов",— считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Глава подкомитета по вопросам международной экономической политики парламентского комитета по вопросам экономической политики Алексей Плотников (Партия регионов) полагает, что Украина не должна подстраиваться под МВФ, и оснований для пересмотра госбюджета пока нет. "Это не более чем оперативная оценка. Прогноз МВФ стал ниже, но возможно, что по итогам I полугодия он еще раз пересмотрит прогноз, приблизив его к оценке, заложенной в госбюджете",— отмечает депутат.

Ухудшение прогноза МВФ не означает автоматического требования фонда провести секвестр госбюджета. По словам источника, близкого к переговорам с фондом, до сих пор МВФ даже не требовал урезания бюджетных расходов, сводя всю дискуссию к системе дотирования цены газа. Тем более что показатели доходов госбюджета превышали плановые, говорит собеседник. В I квартале доходы были перевыполнены на 9%.

Однако пересмотр прогноза МВФ показывает, что риски невыполнения госбюджета растут. "Возможно, такое увеличение расходов будет покрыто за счет более высокой инфляции, однако МВФ, напротив, улучшает Украине прогноз инфляции с 9,1% до 6,7%, что теоретически еще более повышает риски для государственного бюджета",— поясняет директор Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Валерий Геец.

Если прогнозы МВФ сбудутся, то Украина в конце года будет вынуждена недофинансировать капитальные программы бюджета, отмечают эксперты. "Скорее всего, пересмотр госбюджета будет проведен не раньше, чем по итогам I полугодия. И хотя сейчас проблем с его наполнением нет, в середине года они вполне могут появиться",— прогнозирует господин Печерицын. При этом, по его мнению, власть не будет предлагать новые повышения социальных стандартов.

Как сообщал «Главред» ранее, в госбюджете-2012 инфляция заложена на уровне 7,9%.

В марте 2012 года, по данным Госстата, инфляция в годовом измерении составила 1,9%. Рост ВВП госбюджет учитывает на уровне 3,9%.

При этом, по последним данным Национального банка Украины, в феврале ВВП вырос на 2% в годовом измерении.

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