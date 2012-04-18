Судья, устроивший смертельное ДТП, спешно лег в больницу – СМИ

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Расследование резонансного ДТП в Днепропетровской области, приведшего к смерти Алексея Сыпко, которое мог совершить председатель Орджоникидзевского городского суда А.Г.Гордиенко, затягивается.

Найти машину-убийцу никопольским милиционерам, которые занялись расследованием этого дела, не составило особого труда, ведь на месте преступления остались ценные улики — части автомобиля, отлетевшие от него во время удара, — кусок бампера и боковое зеркало.

Всего через пару часов в одном из частных гаражей в Орджоникидзе правоохранители нашли авто с характерными повреждениями. Правда, владелец машины заявил, что уже давно не садился за руль, а ездит на ней по генеральной доверенности вышеупомянутый судья, сообщает Сегодня.

Сам судья экстренно лег в больницу с жалобами на проблемы с сердцем, и по месту работы его подчиненные не смогли ответить, когда он вернется.

Сотрудники милиции тоже не спешат с выводами и однозначно не обвиняют орджоникидзевского судью в наезде. «Дело находится в производстве следственного отдела Никопольского ГУ и наше следствие возбудило уголовное дело по статье 286 ч. 2 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта личностями, которые управляют транспортными средствами». Дело возбуждено по факту ДТП, а не против конкретного лица. Еще проводится расследование, делается ряд экспертиз, и неизвестно на сто процентов, кто его совершил. Поэтому одназначно утверждать, что виновник именно этот человек, мы пока не можем», — пояснила помощник начальника Никопольского горотдела милиции по связям с общественностью Наталья Булатецкая.

В то же время, родственники погибшего Сыпко считают, что виновника его смерти пытаются прикрыть, чтобы он ушел от наказания.

«Со стороны правоохранительных органов мне до сегодняшнего дня никто так и не сообщил, как произошла авария и кто был за рулем автомобиля, сбившего моего брата. Я узнал это своими путями. Когда приезжал на опознание, мне только сказали, что случилось ДТП, но подробности дела пока разглашать не могут. А сам виновник аварии никак себя не проявляет, извинений от него не было. Сейчас голова болит только об одном — хочу похоронить Алексея по-человечески, но пока еще нет разрешения на погребение», — рассказал нам брат погибшего Михаил Сыпко.

Как стало известно из сообщений на интернет-форумах Орджоникидзе, судья, который предположительно совершил это ДТП, с 2010 года находится под следствием по обвинению во взяточничестве. «Отмажется он! Против него открыли дело по взяткам, а он работает второй год и даже успел отгрохать двухэтажные хоромы прямо на территории суда», — возмущен форумчанин Peshehod.

Как ранее писал Главред, 15 апреля, в милицию Днепропетровской области поступило сообщение о том, что на автодороге Шолохово–Орджоникидзе был обнаружен труп мужчины.

На месте происшествия было установлено, что телесные повреждения, обнаруженные у мужчины, относятся к категории ДТП. В ходе осмотра места аварии были найдены часть бампера и боковое зеркало, принадлежащие автомобилю Мерседес серого цвета.

По данному факту СО Никопольского ГО УМВД было возбуждено уголовное дело по ст. 286 ч.2 УК Украины. В ходе расследования был найден и осмотрен автомобиль с характерными повреждениями, а также установлена личность водителя транспортного средства.

Как выяснилось, данный автомобиль принадлежит жителю г. Марганца, однако фактически им управлял судья г. Орджоникидзе А.Г.Гордиенко.

Следствие выявило, что судья совершил наезд еще 14 числа, около 22.00 и скрылся с места происшествия, не оказав потерпевшему необходимую помощь, после чего спрятал автомобиль в гараже.

фото: Подробности

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