Россия хочет вывезти через Украину боеприпасы из Приднестровья

18 апреля 2012, 08:33

{1-} Россия намерена начать вывоз боеприпасов, хранящихся уже более двух десятилетий на складах в непризнанной республике Приднестровье. Именно с этой целью сюда на прошлой неделе прилетал глава министерства обороны РФ Валерий Сердюков, пишет Коммерсантъ в Украине.

О том, что Москва начала подготовку к вывозу боеприпасов из непризнанной Молдавской республики, изданию рассказали военный и дипломатический источники в делегации, сопровождающей российского вице-премьера Дмитрия Рогозина в ходе его визита в Кишинев и Тирасполь. "Задача вывезти боеприпасы поставлена. Началась подготовка ее выполнения",— рассказал информированный дипломат. О сроках начала формирования эшелонов и их отправки в Россию он предпочитает пока не распространяться, заверив лишь: "Процесс точно будет запущен до конца года".

С 1956 года на территории Молдавии и Приднестровья дислоцировалась 14-я гвардейская общевойсковая армия Одесского военного округа. На находившийся в ее составе 1411-й артиллерийский склад боеприпасов в селе Колбасна с конца 1980-х годов при выводе советских войск из Восточной Европы было вывезено значительное количество боеприпасов. К началу 1990-х на складе находилось до 43,5 т боеприпасов. После распада СССР 14-я армия перешла под юрисдикцию РФ.

Еще в 90-е годы между РФ и Украиной было подписано соглашение, регулирующее именно вывоз боеприпасов из Молдавии — оно продолжает действовать по сей день.

Украина готова выполнить ранее взятые обязательства по пропуску через свою территорию опасного груза и будет внимательно следить за соблюдением норм безопасности при его транспортировке.

В МИД РФ считают, что вывоз боеприпасов создаст благоприятный фон для политического урегулирования приднестровского конфликта. Правда, это не единственное условие для примирения двух берегов Днестра.

Ранее Главред  также сообщал, что российский контингент, дислоцированный в Приднестровье, будет перевооружен в соответствии с планами Минобороны РФ, хранящиеся там боеприпасы будут находиться в надлежащем состоянии.

Об этом 16 апреля заявил в Тирасполе спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин.

«В Приднестровье находятся не партизанские отряды, а подразделения российской армии, которая реформируется, и к 2020-му станет одной из лучших, а может, и лучшей в мире. Соответственно к вооружению и содержанию этого воинского контингента, а также хранению боеприпасов, предъявляются точно такие же требования», – сказал Рогозин.

фото: trinixy.ru

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