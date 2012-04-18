В Кабмине озаботились торговлей людьми

{1-} Кабинет министров Украины сегодня, 18 апреля, на своем заседании, рассмотрит проект постановления об утверждении положения о создании и функционировании единого государственного реестра преступлений, связанных с торговлей людьми.

Как говорится в повестке дня Кабмина, докладывать по этому вопросу будет министр внутренних дел Виталий Захарченко.

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Также правительство рассмотрит проект закона о внесении изменений в статью 34 закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности». Докладчиком выступит министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

Кроме того, Кабмин рассмотрит проекты постановления об утверждении перечня автомобильных дорог общего назначения государственного использования. Проет постановления членам правительства представит вице-премьер министр - министр инфраструктуры Борис Колесников.

Также глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов представит проект постановления о согласовании вопроса относительно изъятия и предоставления в аренду со сменой целевого назначения земельного лесного участка.

Ранее Главред писал, что в польском городе Тарнув обнаружена преступная группа, которая в течение десяти лет принуждала к оказанию сексуальных услуг несколько десятков молодых украинок из Львова и области и заработала на них более 1,5 млн долл.

Шестеро человек (три женщины и трое мужчин), которые составляли преступную группировку, задержали в городе Тарнов и по решению суда, они уже находятся в изоляторе временного содержания. Как установили польские следователи, местным сутенерам помогала украинка. Именно она ездила по Львову и селами области, приглашая девушек на работу танцовщицами и официантками в ночных клубов в соседнюю страну

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