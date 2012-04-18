До лета Луценко уже будет на свободе - соратник

{1-} Экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко могут выпустить под подписку о невыезде. Такое мнение озвучил народный депутат от НУНС Юрий Стець, комментируя рассмотрение дела Луценко в Европейском суде по правам человека, пишет Сегодня

"Думаю, вердикт его тоже будет очень скоро. Понятно, что мы этот суд выиграем, поскольку приговор явно политический. Евросуд скажет, что у Юрия Витальевича не было возможности защищаться надлежащим образом, и обяжет Украину вернуть его дело в суд первой инстанции. А поскольку арест был неадекватной мерой пресечения, то Луценко выпустят под подписку о невыезде. Все в Украине, в том числе и власть, понимают, что до лета он уже будет на свободе", - отметил Стець.

Как сообщил изданию адвокат экс-министра Игорь Фомин, Евросуд взял паузу для вынесения решения. Когда оно будет, суд не сообщил. По разным прогнозам, через один или два месяца.

Фомин отметил, что жалоба касалась лишь незаконности ареста во время следствия и суда. По его словам, жалобу на приговор в Евросуд защита еще не отправляла, поскольку не пройдены необходимые инстанции в Украине; так, рассмотрение дела в Апелляционном суде Киева начнется лишь 15 мая. А значит, о приговоре в решении Евросуда не будет ни слова. И в лучшем для Луценко случае Евросуд напишет, что оснований для задержания не было.

"Такое решение, в случае его принятия, было бы основанием для пересмотра меры пресечения, если бы сейчас продолжался процесс, - объясняет председатель Высшего спецсуда по уголовным и гражданским делам Леонид Фесенко. - Но на данный момент дело Луценко уже находится в Апелляционном суде Киева. И решение Евросуда, если оно будет не в пользу Украины, также будет рассматриваться в апелляционных инстанциях".

"Европейский суд не является инстанцией, которая дополняет или изменяет решения национальных судов, - объясняет председатель Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко. - Его задача - лишь констатировать факт допущенного, по его мнению, нарушения прав человека, но это не является директивой для украинского суда".

Ранее Главред сообщал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 17 апреля в открытом режиме проводил слушание дела о незаконности взятия под стражу экс-главы МВД Украины Юрия Луценко.

"Дело "Луценко против Украины" касается жалобы известного украинского политика на то, что его арест и решение о его взятии под стражу были незаконными, и что он не был проинформирован о причинах его ареста", - цитирует пресс-служба "Народной самообороны" сообщение ЕСПЧ.

Слушание проводилось в открытом режиме, но само обсуждение дела проходило закрыто.

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