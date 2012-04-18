Аваков уверен, что прокуратура будет ставить ему палки в колеса

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Бывший глава Харьковской облгосадминистрации, руководитель областной парторганизации «Батьківщина» Арсен Аваков считает, что органы прокуратуры Украины будут всячески затягивать процесс рассмотрения его дела в итальянском суде.

Об этом политик сообщил журналистам во вторник в ходе интернет-конференции, сообщает УНИАН.

«У меня есть основания полагать, что украинская сторона, понимая шаткость своего положения, будет затягивать процесс», – сказал Аваков.

Экс-губернатор, против которого возбуждено уголовное дело в Украине, напомнил, что заседание суда в Риме, на котором будет рассматриваться вопрос об его экстрадиции в Украину, должно состояться в течение 40 дней с момента задержания.

Аваков подчеркнул, что судебное заседание по его делу может состояться только после того, как Украина передаст итальянской стороне полный комплект переведенных на итальянский язык необходимых документов.

В то же время, политик сообщил, что ему не известна дата судебного заседания.

Как ранее писал Главред, в ГПУ 17 апреля признали, что их «предварительная информация (о содержании Арсена Авакова под домашним арестом. – Ред.) была неточной». Силовики ссылаются на ошибку посольства Украины в Италии, а дипломаты, в свою очередь, во всем винят итальянскую прокуратурую

«Когда мы говорили, что Арсен Аваков находится под домашним арестом, мы пользовались информацией, которую нам предоставило посольство Украины в Италии,— цитирует КоммерсантЪ.Украина пресс-секретаря ГПУ Маргариту Велькову.— А в посольстве, соответственно, ее получили от итальянской прокуратуры». Слова госпожи Вельковой вчера подтвердили и в МИДе. «По мнению судей, ему (Арсену Авакову.— Ред.) будет сложно уклониться от суда, который будет рассматривать вопрос о его экстрадиции,— говорится в заявлении департамента информационной политики МИД.— Освобождение Арсена Авакова из-под стражи в Итальянской Республике не прекращает процесса экстрадиции по запросу ГПУ».

фото: focusyour.info

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