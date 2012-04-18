Горбачев вернулся в большую политику

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что возрождает социал-демократическую партию.

По его мнению, русский народ устал от засилья правящей партии, и россиянам нужно что-то новое, сообщает 24tv.

Главной ролью новой политсилы Горбачев считает консолидирующую. Он убежден – социал-демократы смогут объединить вокруг себя многих оппозиционеров. Следовательно, по его мнению, есть реальные шансы попасть в парламент.

Экс-президент СССР заявил, что готов дать старт политсиле, но возглавлять ее пока не хочет.

Горбачев: путинскую систему надо разрушать

Как ранее писал Главред, во время президентской гонки в России Михаил Горбачев заявил, что сделал бы все, чтобы не оказаться в том неблагополучном положении, в котором находится нынешний премьер-министр и кандидат на пост президента России Владимир Путин.

«Сделал бы все, чтобы не оказаться в таком положении. Я думал, что во время первого президентского срока Владимир Владимирович – при всех издержках, которых хватало – сделает много позитивного для стабилизации в стране (он многое и сделал). У него был шанс для основательной работы по продвижению России к демократии. По-моему, это у него не получилось», – сказал он.

Также Михаил Горбачев отметил, что Владимиру Путину не стоило в третий раз баллотироваться на президентский срок.

«Теперь надо исходить из того, что он остался. Я исхожу из этого. Он сам себя загнал в этот угол. Ты остаешься, ты не реагируешь, ты не воспринимаешь советы… Он же вразнос пошел. Он, говорят, сказал: президенту Горбачеву надо язык прикусить. Вообще, распоясался человек. А его копируют остальные… Тем не менее, я думаю, что если он возьмется исправлять ситуацию, то шанс еще есть. Вот сколько он наговорил сейчас! Если он это сделал просто для отвода глаз, если он нас за дураков считает, то я скажу так: он тогда проиграл», – отметил он.

Справка: Горбачев возглавил социал-демократическую партию России в 2000 году. В 2007-м политсилу ликвидировал минюст из-за малочисленности.

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