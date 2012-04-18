Турция решила не возбуждать дело против Femen за топлес-акцию в Стамбуле

{1-} Прокуратура Стамбула отказалась возбуждать уголовное дело в отношении 4-х украинок – активисток движения Femen за топлес-акцию возле собора Святой Софии в Стамбуле.

Как сообщает в среду пресс-служба движения со ссылкой на турецкую газету Hurriyet, соответствующее решение прокуратура приняла во вторник.

"Столичная прокуратура вынесла решение о том, что упомянутый протест украинского женского движения Femen не может расматриваться как преступление", - отмечается в сообщении.

"Сексуальность активисток демонстрируется в знак протеста и указывает на саму цель протеста - насилие в отношении женщин. Поэтому оголение этих девушек не может рассматриваться как что-то непристойное или незаконное", - цитирует прокурора пресс-служба движения.

"Femen надеется, что решение стамбульской прокуратуры от 17 апреля повлечет за собой отмену решения миграционной службы от 9 марта о принудительной депортации, а также анулирует статус нон-грата для участниц акции", - заявил адвокат Femen в Турции Доан Субаси.

Ранее Главред писал, что ласти Турции 9 марта выдворили из страны четырех активисток движения Femen, которые в Международный женский день провели акцию протеста у собора Святой Софии в Стамбуле.

Напомним, 8 марта активисток FEMEN задержали в Стамбуле во время акции «H2SO4 – КОКТЕЙЛЬ «АЗИЯ». Ночь они провели в турецкой тюрьме.

По информации официального сайта движения, арестованным не были предъявлены никакие обвинения, к ним не допускали адвокатов. Когда девушки отказались проследовать в камеры, ссылаясь на незаконность ареста, к ним была применена грубая физическая сила.

фото: femen.livejournal.com

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