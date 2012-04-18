Написанные Януковичем книги невозможно купить

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В договоре, заключенном между издательством «Новый мир» (Донецк) и писателем Виктором Януковичем, нет четких обязательств со стороны автора по изданию новых произведений. Об этом сообщил замдиректора издательства Эдуард Вакуленко.

По его словам, не оговорено, сколько книг, в каком объеме и в какие сроки должен сдать в издательство данный автор. Издатель не отрицает, что сумма гонорара почти в 2 миллиона долларов в значительной мере является авансом президенту без каких-либо гарантий Gazeta.ua.

«Да, он может и ничего не написать, договором это не оговорено, - отметил Вакуленко - Это бизнес, и мы рискуем. Однако, воспоминания деятеля такого масштаба, учитывая масштаб личности, имеют большой коммерческий интерес, и мы с нетерпением ждем новую книгу, над которой работает Виктор Федорович».

По словам Вакуленко, в 2011 году в «Новом мире» напечатали аж 1 млн. 293 тысячи экземпляров книг Януковича, но ни одной не удалось раздобыть в издательстве.

«Как продаются эти книги я не знаю, но наши склады пусты, - сообщил Эдуард Вакуленко. - Все разошлось по оптовым покупателям. Как распространяли оптовики, это нам не известно, но у нас ничего не осталось».

Не удалось найти книги Януковича и на Донецком книжном рынке, который расположен рядом с издательством. «Вы первый человек, который поинтересовался книгами Януковича, а мы о них даже не слышали», - в частности сообщили в книжном супермаркете «Любимая книга».

Никогда не торговали книгами Януковича и в соседнем книжном супермаркете «Читай-город».

В «Новом мире» утверждают, что их издательство относится к числу наиболее успешных в Украине – его валовый доход за 2011 год составил 260 миллионов гривен. Гонорары других авторов в издательстве рассекретить отказались.

Напомним, донецкое издательство Типография Новый мир заплатила 16 миллионов гривен и теперь имеет право на любое повторное издание произведений президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил заместитель генерального директора по внешней экономической деятельности типографии Новый мир Эдуарда Вакуленко.

Речь идет о праве переиздания четырех уже изданных в Украине книг, а также о книгах, которые Янукович планирует написать в будущем. Но, по неофициальной информации, в ближайших планах президента - написание книги воспоминаний о событиях 2004-2005 годов в Украине.

Ранее Главред также сообщал, что Президент Виктор Янукович обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах за 2011 год. Согласно декларации, в прошлом году Янукович получил 757,6 тыс. грн зарплаты и владеет домом в 600 квадратов.

Также Президент получил 155,4 тыс. грн, как проценты по банковским вкладам.

Кроме того, в 2011 году ООО «Типография «Новый мир» (г.Донецк) выплатила Януковичу авторское вознаграждение в сумме 16,4 млн грн за переданные этому издательству имущественные права, в частности, на созданные им в 2005-2010 гг. книги «Год в оппозиции. В политике не бывает окончательных побед и поражений», «...И год при власти. От кризиса - к экономическому росту», «Преодолеть путь», «Как Украине дальше жить», а также на литературные произведения, которые будут созданы автором в будущем. С полученной суммы авторского вознаграждения Янукович уплатил в бюджет 2,8 млн грн налога на доходы физических лиц.

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