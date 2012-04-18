Война в Африке может поссорить Россию и США

Боевые действия между войсками Республики Судан и Южного Судана могут привести к серьезному конфликту в Совете Безопасности ООН и обострению отношений между Россией и США.

Эксперты подчеркивают, что в основе разногласий лежат экономические интересы Запада и его главных оппонентов на мировой арене.

В настоящее время армии двух Суданов продолжают бои в окрестностях спорного региона Хеглиг, в котором, по некоторым данным, сосредоточено 75% всех запасов нефти, отошедшей Северному Судану. После захвата Хеглига Народной армией освобождения Судана, которая на сегодняшний день управляет Южным Суданом, дальнейшие переговоры двух стран о мире оказались под угрозой срыва.

Больше Росси на оружие тратят только США и Китай

Суданские власти объявили о проведении мобилизации и прекращении всех переговоров с Югом. Кабинет министров страны заявил о намерении использовать все возможности для отражения агрессии - суданские ВВС усиленно бомбят южносуданские города да и сам Хеглиг, несколько ударов также пришлись по лагерю миротворцев ООН. А сухопутные войска страны развернули наступление на позиции южан. 16 апреля парламент Судана принял резолюцию, в которой назвал «Южный Судан» «врагом». Тем самым он фактически объявил войну.

Смелость, с которой Юг начал войну с армией Севера, считающейся лучше оснащенной, наводит на мысль о том, что правительство Южного Судана заручилось поддержкой сильного сторонника, отмечает КоммерсантЪ.

Главными архитекторами независимости Южного Судана считаются американцы. Ходят упорные слухи, что на территории нового государства со временем появится военная база США – крупнейшая в Африке. И хотя Вашингтон и Лондон осудили захват Хеглига южносуданскими войсками, в Джубе уверены: серьезного давления на них Запад оказывать не станет.

Американские компании лоббируют строительство нефтепровода, который соединит месторождения Южного Судана с кенийским портом Ламу на побережье Индийского океана. Соответствующее соглашение было подписано в январе. Реализация этого проекта ликвидирует зависимость Джубы от Хартума при транзите нефтепродуктов.

Если война между двумя Суданами продолжится, это грозит спровоцировать конфликт среди постоянных членов Совбеза ООН, отмечают аналитики. РФ и Китай будут требовать от США повлиять на своих союзников-южан, что Запад вряд ли захочет делать.

По слухам, Запад через своих ближневосточных партнеров оказывает военную поддержку Южному Судану. Так, по информации ряда СМИ, Израиль поставляет Джубе вооружение. В частности, сообщалось, что с конца марта в аэропорту города Рубкон на севере Южного Судана ежедневно приземляются израильские самолеты с ракетами, логистическим оборудованием и африканскими наемниками для службы в Южносуданской армии. Ни официального подтверждения, ни сколь-нибудь правдивых доказательств данного факта пока не поступало, но если данные сведения окажутся верными, это означает, что в войну двух Суданов уже формально втянута Россия, являющаяся для Хартума основным поставщиком вооружения.

Как ранее писал Главред, причинами конфликта между двумя странами, еще весной прошлого года бывших частью одного государства, стали пограничные споры и проблемы разделения доходов от экспорта нефти.

Межсуданский конфликт уже вызвал серьезную озабоченность как на африканском континенте, так и в ООН. Совет безопасности ООН, в частности, распространил заявление с призывом к противостоящим сторонам воздерживаться от применения оружия.

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