На предприятии в Запорожье 17 лет незаконно производили оружие

{1-}В Запорожье на государственном предприятии 17 лет нелегально выпускали огнестрельное оружие – пистолеты для ближнего боя «Хортица 125» и «Хортица 76М».

Как сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, «сотрудники спецмилиции возбудили уголовное дело по факту незаконного изготовления и хранения оружия», передает УНИАН.

По данным ОСО, основание для возбуждения данного уголовного дела стала проверка, проведенная на местном госпредприятии после обнаружения на его территории арсенала оружия из 81 пистолета «Хортица», запасных магазинов к пистолетам, а также шомполов и калибраторов для патронов.

«Пистолеты и «арсенал» к ним были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр при ГУМВД Украины в Запорожской области, где после проведения ряда экспертиз был сделан вывод, что изъятые предметы являются нарезным короткоствольным огнестрельным оружием, изготовленный промышленным способом и пригодным к осуществлению выстрела. В ходе проверки были опрошены работники предприятия, принимавшие участие в изготовлении и хранении обнаруженных пистолетов, и было установлено, что работы по разработке и изготовлению образцов пистолетов «Хортица 125» и «Хортица 76М» начались с 1995 года. При этом руководство предприятия не предоставило правоохранителям информацию о точном количестве произведенной продукции. Милиционеры также установили, что оружие хранилось и изготавливалось без предусмотренного законодательством разрешения», - сообщили в милиции.

На сегодняшний день следователем отделения специальной милиции ГУМВД в Запорожской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – «Ношение, хранение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Ведется следствие.

Как сообщалось ранее, 55 пистолетов «Хортица» калибра 9 мм, 26 пистолетов «Хортица» калибра 5,6 мм и 52 магазина к ним были обнаружены сотрудниками спецмилиции ГУ МВД Украины в Запорожской области 12 апреля на территории одного из местных государственных производственных предприятий.

фото: byaki.net

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