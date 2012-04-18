Сотни таксистов окружили Кабмин

Около 200 автомобилей киевских такси с символикой общественной организации «Спильна справа» ездят вокруг Кабинета министров, требуя таким образом прекратить монополизацию рынка перевозок главой КГГА Александром Поповым и министром транспорта Борисом Колесниковым.

По словам организаторов акции, о своем участии в акции сообщили около 350 водителей такси, но на данный момент пока не все смогли добраться под здание правительства с левого берега.





Как отмечает глава «Спильной справы» Александр Данилюк, уже вчера вечером они получали звонки как из милиции, та и из горадминистрации с требованиями и просьбами не проводить акцию.



Сейчас милиция старается разорвать колонну таксистов, офицеры ГАИ, дежурящие под Кабмином, по рации передают патрулям номера и марки машин, которые нужно остановить.

Как сообщал Главред ранее, в КГГА считают, что столице для нормальной работы рынка услуг такси необходимо 15 тысяч автомобилей.

Киевский рынок таксомоторных перевозок, насчитывающий около 20 тысяч автомобилей, на сегодняшний день, по оценкам КГГА, на 95% находится в «тени».

Напомним, Верховная Рада готовится рассмотреть законопроект «О такси», который обяжет таксистов работать легально, устанавливать счетчики и проходить аттестацию.

фото: news.ub.ua

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