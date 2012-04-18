Кабмин пообещал выделить на «Витину тысячу» 6 миллиардов

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Премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства заявил, что Кабмин осознанно взял на себя ответственность в выплате компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР.

«Мы обеспечим выплаты потерянных вкладов тем, кому в 2008 году пообещали, но не заплатили. 6 млрд грн государство выплатит гражданам. Мы осознанно взяли на себя эти обязательства, поскольку справедливость должна быть во всем», – отметил Азаров.



По словам премьера, 17 апреля Кабмин вернул на доработку соответствующий проект решения, касающийся выплат вкладчикам Сбербанка, пишет НБН.

«Мы вернули проект на доработку, потому что он не отвечал главному условию: максимально упростить выдачу средств без унизительных очередей и массы справок. Это мое категорическое требование, ведь получать деньги пойдут люди преклонного возраста.

Нужен простой механизм, человек должен свободно выбирать: получить деньги на карточку или наличными. Я поручил выработать простейший способ. На следующей неделе мы примем решение и начнем выплаты», – подчеркнул премьер.

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