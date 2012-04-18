СМИ: из-за антитабачных ограничений рейтинг Партии регионов может упасть

Введение новых суровых антитабачных мер в Украине может негативно отобразиться на рейтинге власти вообще и Партии регионов в частности, сообщает издание "Зеркало недели. Украина".

Издание отмечает, что Партия регионов с завидным упорством наносит удары по значительной части своего электората - курильщикам. Во-первых, президент подписал закон о запрете рекламы табачных изделий, который одновременно убирает любую информацию о сигаретах в местах их продажи. Во-вторых, в первом чтении принят законопроект о полном запрете курения в ресторанах, кафе и барах. В-третьих, после принятия нового законопроекта, который устанавливает базовую отпускную цену в рознице на уровне 60% от максимальной розничной, сигареты могут подорожать еще на 15%.

Вместе с тем, "ЗН" напоминает, что накануне президентских выборов 2010 года с курильщиками боролся и Блок Юлии Тимошенко. Так, в 2008-2009 годах акциз на табачные изделия повышался 8 раз. В результате сигареты подорожали в три-четыре раза. По мнению издания, это снизило рейтинг экс-премьера среди курящего электората на президентских выборах 2010 г.

По последним данным Министерства здравоохранения, в Украине курят 8,6 миллиона человек. Для сравнения: на внеочередных парламентских выборах 2007 года за Партию регионов проголосовало 8 миллионов человек, за БЮТ - 7,1 миллиона. Проанализировав социологические и статические показатели, можно прийти к выводу, что наиболее курящим является электорат Партии регионов, отмечает "ЗН".

Во-первых, по сведениям Всемирной организации здравоохранения, уровень курения на Востоке Украины почти на 10% выше, чем на Западе (34% против 24,6%). При этом, по данным Центральной избирательной комиссии, в 2007 году именно пять восточных областей Украины (Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Харьковская и Запорожская) дали Партии регионов 4,6 из 8 миллионов голосов.

Во-вторых, как свидетельствует Госкомстат, в Украине курит 46% мужчин и лишь 6% женщин. Партия регионов - одна из немногих политических сил Украины, в электорате которой превалируют мужчины, хотя и неявно: 37,9% против 35,3% женщин (данные Киевского международного института социологии, апрель 2010 года). С другой стороны, у БЮТ структура электората за этот же период времени совершенно иная: 17,2% женщин и 9,1% мужчин соответственно.

В-третьих, в Украине курят больше мужчины с неполным средним (40,3%), средним (47,9%) и средним специальным образованием (51,4%). Что опять-таки совпадает со структурой электората Партии регионов. Если среди людей с неполным средним образованием ПР в 2010 году поддерживали 50% респондентов, то среди тех, у кого высшее образование, - лишь 31,8%.

В-четвертых, в возрастной разбивке курильщиков и электората Партии регионов в меньшей степени представлена молодежь. Значительная часть курильщиков среди мужчин приходится на возрастную группу 45-64 года (47%). У Партии регионов уровень поддержки увеличивается также с увеличением возраста избирателя.

В-пятых, среди курящих и в электорате Партии регионов доминирует городское население.

В результате, как отмечает издание, несмотря на то, что основными лоббистами антитабачных ограничений являются представители оппозиционных сил и Компартии Украины, курильщики не будут разбираться, с чьей подачи выросли цены на сигареты повысили - во всем будет виновата власть.