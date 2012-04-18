НАТО даст Украине денег на утилизацию оружия

{1-} НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира" выделит Украине около 25 млн евро на утилизацию старого оружия и боеприпасов. Об этом во время подписания соответствующих контрактов заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Пляцук.

"Планируется уничтожить 73,5 тыс. т обычных боеприпасов, 366 тыс. единиц стрелкового оружия и 3 млн противопехотных мин... Вклад Трастового фонда составит около 25 млн евро", - заявил Пляцук.

По его словам, для реализации этого проекта будут привлечены производственные мощности Государственных предприятий Укроборонлизинг, Укроборонсервис, "Научно-исследовательский комплекс Павлоградский химический завод" и испытательная станция Государственного научно-исследовательского института химических продуктов. Проект планируется завершить в течение 4 лет, передаёт РБК-Украина.

Напомним, проект Трастового фонда программы НАТО "Партнерство ради мира" в Украине по уничтожению обычных боеприпасов, стрелкового оружия и легких вооружений (ЛОСЗ) направлен на демилитаризацию 133 тыс. т боеприпасов и 1,5 млн ЛОСЗ в течение 12 лет в 4 этапа. Первый этап проекта закончился летом 2011 г.

Ранее Главред также сообщал, что премьер-министр Николай Азаров во время встречи с Президентом Литвы Далей Грибаускайте заявил, что Украина приняла полномасштабную программу сотрудничества с НАТО.

Премьер отметил, что Украина принимает участие в операциях под эгидой НАТО, проводит совместные учения и тому подобное.

Азаров подчеркнул, что сотрудничество с НАТО помогает Украине модернизировать армию и оборонную отрасль.

фото: avdet.org

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