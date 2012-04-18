У Табачника закупили школьные учебники по 500 гривен

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Институт инновационных технологий и содержания образования Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины 14 апреля заключил ряд соглашений на издание школьных учебников на общую сумму 39110000 грн.

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».

Самой дорогой оказалась «Математика для общеобразовательных учебных заведений с обучением на польском языке. 1 класс» - 506 грн за экземпляр. Издание этого учебника тиражом 302 экземпляра стоит 153 тыс грн, пишут Наші гроші.

Несколько учебников для первоклассников изданы тиражом около 1 тыс. экземпляров. В этом случае стоимость одного экземпляра составляет от 140 до 216 гривен. Среди авторов этих учебников – Елена Хорошковская, мать первого вице-премьера Валерия Хорошковского.

Вместе с тем Киевский национальный музей русского искусства 19 марта заказал издание книги «Врубель и Киев» тиражом 1000 экземпляров. В этом случае стоимость одного экземпляра составила 150 грн. Однако в отличие от простых учебников эта книга должна 430 страниц матовой бумаги, суперобложка, твердый переплет и вставки имеют тиснение золотом. К тому же книга упаковывается в индивидуальную вакуумную упаковку.

Напомним, в марте ДНУ заказало печать учебников, самым дорогим из которых был учебник украинского языка для школ с обучением на польском языке - 647 грн за экземпляр. Тогда Минобразования заявило, что такая цена оправдана маленьким тиражом.

В свою очередь проверка Счетной палатой ситуации с изданием учебников Минобразования в 2010-2011 годах, возглавляемое возглавлял Дмитрием Табачником, обнаружила, что министерство заказывало полиграфические услуги в харьковском ООО «Побутелектротехника» Михаила Шифрина. После этого компания заказывала печать в реальных типографиях, оставляя себе 60-85% от общей суммы выделенных министерством средств.

фото: mon.gov.ua

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