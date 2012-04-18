Азаров намерен продавать лекарства только по рецептам

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Премьер Николай Азаров заявляет о необходимости продажи лекарств, кроме самых элементарных, по рецептам.

Об этом он сказал на заседании правительства, пишет УКРИНФОРМ.

«Наша задача – внедрить европейскую практику, когда лекарства (кроме самых элементарных) продаются исключительно по рецепту», - сказал глава правительства.

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«85% лекарств люди покупают без назначения врача. Ориентируясь на советы знакомых или рекламу. Т.е., страна охвачена самолечением. Но давно же установлено, что восприятие лечебного средства организмом довольно индивидуально», - отметил он.

«При одной и той же болезни одному пациенту препарат помогает, другому – нет. Нужно квалифицированное решение врача, что именно назначить больному. Поэтому назначать лекарства, особенно в тяжелых случаях, должны только врачи», - подчеркнул премьер.

Он также отметил, что правительство начинает подготовку и введение европейской практики частичной компенсации стоимости лекарств (в первую очередь «социальных», а также введения референтных (т.е. обоснованных, справедливых) цен на медикаменты".

«В результате стоимость лекарств для населения должна уменьшится от 20% до 2 раз», - сказал Азаров.

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