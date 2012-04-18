Москва отреставрирует памятник Дзержинскому на Лубянке

Памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве, демонтированный в августе 1991 года, будет отреставрирован.

Скульптура попала в список объектов культурного наследия – памятников монументальной скульптуры, проекты реставрации которых разработают в уже в этом году, сообщает ВВС со ссылкой на мэрию Москвы.

Напомним, в 2002 году тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков пытался вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь, однако был вынужден отказаться от этой идеи из-за протестов общественности.

Недавно был отреставрирован еще один знаковый памятник советской эпохи - монумент «Рабочий и колхозница» работы скульптора Веры Мухиной. Правда, в отличие от Дзержинского, его вернули практически на прежнее место.

Как ранее писал Главред, в столице КНДР Пхеньяне около Музея Корейской революции открыли самый большой в республике памятник бывшему лидеру Ким Чен Иру, скончавшемуся в прошлом году. Бронзовый постамент высотой около 25 метров установлен около статуи его отца, первого руководителя КНДР Ким Ир Сена.

Открытие памятника приурочено к праздничным мероприятиям по поводу 100-летия Ким Ир Сена. Юбилей будет отмечаться 15 апреля - это главный праздник в Северной Кореи, который называется «День Солнца».

Интересно, что при жизни Ким Чен Ир запрещал единомышленникам устанавливать свою статую, чтобы не расходовать на это лишние деньги.

Справка: 11-тонная работа известного советского скульптора Евгения Вучетича была установлена на площади Дзержинского в Москве (ныне Лубянская площадь) в 1958 году. В августе 1991 года памятник был демонтирован и отвезен в парк искусств «Музеон» на Крымском валу.

Скульптор Евгений Вучетич был одним из создателей так называемого «сталинского классицизма». Он автор множества скульптурных портретов Владимира Ленина, Иосифа Сталина, советских военачальников и героев труда.

Среди знаковых работ мастера, помимо Дзержинского, – монумент «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке и скульптура «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде.

фото: retromoscow.narod.ru

Новости по теме:

В Северной Корее открыли памятник Ким Чен Иру высотой с 10-этажный дом

На месте памятника археологии на Подоле строят офисный центр (ФОТО)

В Киеве появится памятник хирургу

Говорухин назвал памятник Высоцкому в Одессе откровенной пошлятиной