Немецкие врачи пока не определились с больницей для Тимошенко

{1-} Министерство здравоохранения Украины еще не получило ответа от немецких врачей о пригодности Центральной клинической больницы №5 в Харькове принять на лечение заключенную, экс-премьера Юлию Тимошенко.

"Когда предусматривалось дать предварительные выводы, они (немецкие врачи – ред.) однозначно сказали, что это будет не раньше среды, то есть сегодня. Но, к сожалению, подобной информации у меня и через МИД еще не поступало", - заявила первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко на брифинге в Киеве.

Она подчеркнула, что диагностируя состояние здоровья Тимошенко, немецкие врачи отмечали, что в диагнозе есть три составляющих – политическая, психологическая и медицинская, передаёт Интерфакс – Украина.

"Что касается немецких специалистов, то они, к большому сожалению, на сегодняшний день, и это отметили медики украинской части нашей комиссии, отдают предпочтение как политическому, так и психологическому моменту. Что касается медицинской составляющей и готовности больницы, которая сегодня подготовлена украинской стороной в полном объеме для предоставления квалифицированной, полноценной медицинской помощи, что касается как диагностики, так и необходимого лечения и реабилитационных услуг, на сегодняшний день не особо принималось во внимание", - сказала она.

Ранее Главред также сообщал, что врачи из немецкой клиники «Шарите», которые приехали в Харьков для обследования Центральной клинической больницы №5, где планируется лечить экс-премьера Юлию Тимошенко, заявили о намерениях с кем-то посоветоваться, прежде чем предоставить свои выводы относительно больницы. При том, что у них нет замечаний к клинике «Укрзалізниці», заявила первый замминистра здравоохранения Раиса Моисеенко.

«Нам, врачам, не понятная позиция наших иностранных коллег. По их словам, они должны с кем-то посоветоваться, прежде чем предоставить свои оценки относительно возможностей харьковской больницы. С кем именно им надо советоваться, не понятно. Специалисты такого уровня, как правило, с первого взгляда понимают мощности и функциональные возможности того или другого медицинского оборудования. Кроме того, они получили исчерпывающую информацию относительно специалистов, которые работают в ЦКБ №5», - сказала Моисеенко.

фото: tymoshenko.ua

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