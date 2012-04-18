Дело главы Апелляционного суда Херсонщины передано в суд

{1-} Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению председателя апелляционного суда Херсонской области Анатолий Иванищук в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Установлено, что он получил от представителя одной из коммерческих структур неправомерную выгоду в размере 100 тыс. долл. за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Ранее Главред сообщал, что Генеральной прокуратурой Украины по материалам ГУБОП МВД Украины возбуждено уголовное дело относительно председателя Апелляционного суда Херсонской области Анатолия Иванищука по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымоганием такой выгоды).

Он был разоблачен "на горячем" в одном из ресторанов города при получении 100 тыс. долл. за влияние на принятие решения об оставлении без рассмотрения апелляционной жалобы на постановление и решение этого же суда об обеспечении иска.

фото: khersonline.net

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