Тюремщик рассказал, почему Яценюка не пускают к Тимошенко

{1-} Разрешение лидеру "Фронта змин" Арсению Яценюку на свидание с экс-премьером Юлией Тимошенко, скорее всего, предоставлено не будет, сообщил начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин.
"Скорее всего, свидание не будет предоставлено", - сказал он журналистам в среду в Харькове, передаёт Интерфакс – Украина.
По его словам, Яценюк получил разъяснение, что свидание с Тимошенко может произойти только в комнате для краткосрочных свиданий в административном корпусе колонии. Аналогичная информация была сообщена и экс-премьеру. Однако Тимошенко, по словам начальника колонии, сказала, что не сможет самостоятельно дойти до комнаты для свиданий. Первушкин отметил, что нет возможности транспортировки экс-премьера в эту комнату.
В то же время, начальник колонии не ответил на вопрос, почему А.Яценюку не разрешено встретится с Тимошенко в ее камере, как это было с членами Европарламента.
"Все проводилось по закону", - сказал Первушкин.
Он также сообщил, что пока не получал наряд на этапирование Тимошенко в суд, где планируется предварительное рассмотрение дела ЕЭСУ.
Начальник колонии также отметил, что пока не располагает заключением немецких врачей о возможности или невозможности лечения экс-премьера в ЦКБ№5.
Ранее Главред также сообщал, что Генпрокуратура отказалась предоставить лидеру «Фронту змін» Арсению Яценюку разрешение на встречу 17 апреля с находящейся в Качановской колонии экс-премьером Юлией Тимошенко.
«Арсений Яценюк 7 апреля обратился к Генпрокурору с заявлением о встрече с Юлией Тимошенко, которая находится в Качановской исправительной колонии №54 города Харькова на основании незаконного приговора Печерского районного суда Киева... Несмотря на отказ Генпрокуратуры, лидер «Фронту змін» Арсений Яценюк все равно будет принимать все меры для встречи с Юлией Тимошенко», - отметили в пресс-службе партии «Фронт змін».
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