Минздрав опроверг, что Оксана Макар умерла от аппарата искусственного дыхания

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Аппарат искусственной вентиляции легких не был причиной смерти Оксаны Макар.

Об этом заявили в управлении здравоохранения Николаевской ОГА.

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Руководитель пресс-службы управления Минздрава в Николаевской области Юрий Багрянцев опроверг заявление нардепа от ПР Валерия Коновалюка о том, что Оксана Макар умерла из-за некачественного аппарата искусственного дыхания, который «буквально порвал ей легкие», сообщает УКРИНФОРМ.

«На сегодняшний день в городской больнице № 3 Николаева, где оказывали первую помощь Оксане Макар, в эксплуатации находится 9 дыхательных и наркозно-дыхательных аппаратов. Все они эксплуатируются с соответствующей нагрузкой и находятся в исправном состоянии», - говорится в официальном заявлении управления Минздрава.

В ОГА отмечают, в больнице Оксана Макар была подключена к дыхательному аппарату «Карина», полученному по централизованным поставкам МОЗ 17.08.2010 года, его стоимость - 207,5 тыс. грн. Не отключая от этого аппарата, 16 марта девушку транспортировали в Донецкий ожоговый центр. А уже через неделю при поддержке главы парламентского комитета Татьяны Бахтеевой больница получила импортный современный дыхательный аппарат MONNAL Т75 для оказания помощи пострадавшим с ожоговой травмой. Его ориентировочная стоимость 200 тыс. грн.

Напомним, нардеп-регионал Валерий Коновалюк обвинил в смерти 18-летней Оксаны Макар чиновников, которые за огромные деньги приобрели некачественное медоборудование для николаевской больницы.

По его словам, проверка больницы, в которую вначале попала Макар, показала, что аппарат для искусственной вентиляции легких Минздрав закупил за 360 тыс. грн. при самой высокой розничной цене в 220 тыс. грн.

При этом, как отметил депутат, этот аппарат был настолько некачественным, что ей попросту «порвали» легкие. Таким образом, по его словам, девушка погибла, хотя врачи вполне могли ее спасти.

фото: mukola.net

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