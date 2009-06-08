Коалиционный разлом, или Что будет в будущем

Как известно, очередная попытка лидеров двух крупнейших политических сил Украины Юлии Тимошенко и Виктора Януковича договориться о сотрудничестве потерпела крах.

Темп коалиционных переговоров между Блоком Юлии Тимошенко и Партией Регионов стал снижаться к середине минувшей недели и в воскресенье на Троицу они официально потерпели фиаско после одностороннего выхода Януковича из переговорного процесса. Опрошенные «Главредом» политологи по-разному оценили действия двух самых рейтинговых кандидатов в Президенты. Однако некоторые эксперты сошлись в том, что, во-первых, коалиционная эпопея почти не скажется на рейтингах Януковича и Тимошенко, уже заявивших о намерении участвовать во всенародных выборах Президента, а во-вторых, что после ближайших выборов им вновь придется садиться за стол переговоров, договариваться и все-таки менять действующую Конституцию. «Главред» также поинтересовался мнением главы Института национальной стратегии Станислава Белковского (Россия) и президента Европейской академии Экарта Штратеншульте (Германия) относительно реакции Востока и Запада на провал в переговорах по созданию «сверхширокой» коалиции. Виктор Небоженко, директор социологической службы «Украинский барометр»: - В последнее время активно обсуждался переговорный процесс, то, какой будет Конституция, программа выхода из кризиса – теперь все это рухнуло и, естественно мы возвращаемся к традиционному украинскому занятию, которое называется круговорот выборов своевременных и досрочных. Все будут готовиться к выборам. Они будут жестокими, будут похожи на русскую рулетку. Назвать расчет Януковича правильным в этой ситуации нельзя. Скорее всего, ему изменило мужество. Янукович сильно рискнул – вряд ли он добьется своего – все-таки шансов у Тимошенко больше на этих выборах. Относительно того, смогут ли договориться политические силы после выборов - конечно мало шансов, но все равно другого выхода нет кроме переговорного процесса и изменения конституционного устройства Украины. Кто бы ни победил. У победителя не хватит сил, чтобы управлять самостоятельно страной. Ничего другого нет. Либо мы выходим из замкнутого круга попыток победителя получить все либо мы пытаемся перестроить структуру государства, при которой не будет такой высокой цены президентского поста. Труднее говорить о переговорах после того, как пройдут выборы. Вы знаете, что выборы – это время и место жесточайших оскорблений и политических ударов, которые нанесут противники. Но все равно неизбежен переговорный процесс и выработка какого-то соглашения между политиками и бизнесом, между ведущими политическими силами. Вчерашние заявления никак не скажутся на рейтингах. Электорат Януковича и Тимошенко рассредоточен компактно, а попытки других кандидатов типа Яценюка оторвать и у Януковича и у Тимошенко – это хорошо на бумаге, но в реальной политической ситуации крайне трудно сопротивляться таким мощным политическим тяжеловесам. И первые проблемы, конечно, возникнут у Яценюка, которому нужно будет объяснить своему электорату, где он на поле Тимошенко или на поле Януковича. А быть везде – это значит быть нигде. Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента»: - Сейчас фактически официально заявили о своих президентских амбициях и о начале президентской кампании Янукович и Тимошенко. Это означает, что страна вступила в президентскую избирательную кампанию. То что у сторон не было доверяя – это стало известно не только вчера, а гораздо раньше. Ведь это была их не первая попытка договориться. Я бы, кстати, не зарекался - кто знает, может, будет еще одна попытка. Другое дело, что, скорее всего, теперь, если будут договариваться, то уже на других условиях и совсем в другой ситуации – после президентских выборов. А договариваться все равно придется. Другое дело, кому с кем. Преимущественное большинство представителей нынешней политической элиты, нынешние политические лидеры - они действительно практически не могут договориться между собой, а если договариваются, то часто договоренности нарушаются. Поэтому что слишком велик груз взаимного недоверия и желание перетянуть одеяло на себя, переиграть ситуацию в свою пользу. Янукович колебался, и это было очевидно на протяжении всей прошлой недели. Во всяком случае, за Партией регионов было последнее слово. И то, что отложили принятие решения после праздников - это был выбор Партии регионов. Для меня это сенсацией не стало, хотя судя по всему, стороны были очень близки к достижению договоренности. Однако колебавшийся Янукович, в конце концов, сделал выбор пользу прямых президентских выборов, а не в пользу стратегического союза с БЮТ. Не берусь сказать, насколько официальным был тот проект конституционных изменений, который появился в прессе, но, боюсь, что такие изменения в Конституцию, не только не вывели бы страну из кризиса, но просто загнали бы в еще более глубокую форму кризиса. Поэтому работать над конституционным изменениям нужно, но только над такими, которые будут содействовать выходу страны из кризиса. Почему Тимошенко и Янукович сделали выбор относительно того, чтобы менять Конституцию после выборов? Потому что они надеются, что после выборов победитель, опираясь на новый мандат легитимности, на более-менее широкую поддержку общества, на деморализацию проигравшей стороны сможет изменить и политическую ситуацию в парламенте в свою пользу и, может быть, даже провести конституционные изменения. Хотя, во втором я гораздо менее уверен. Еще один сценарий является более правдоподобным: как только становиться очевидным, что в этом парламенте Конституцию изменить в соответствие с намерениями нового Президента не удастся, тогда этот состав Верховной Рады будет быстро распущен и, после того, как будет сформирован новый состав парламента, будет заново запущен конституционный процесс. А состав Верховной Рады может измениться достаточно существенно. Что касается рейтинга Тимошенко и Януквовича после вчерашних заявлений, то рискну сделать парадоксальный вывод – он никак не изменится. Если бы нечто подобное случилось осенью - вот тогда, накануне начала избирательной кампании, риски, особенно для Тимошенко, были бы гораздо больше. А сейчас, думаю что определенные потери, несколько процентов, могут быть у Тимошенко. Несколько меньшие потери будут у Януковича. У Тимошенко главным врагом, как и раньше, остается экономический кризис. Конституцию же все равно будут менять – это неизбежно. Поскольку, не изменив нынешнюю внутренне противоречивую и конфликтную систему власти, мы из кризиса не выйдем. Главным инициаторам изменений в Конституцию будет президент и он сделает это двумя способами: либо изменение парламентского большинства в свою пользу и тогда, если не получиться в нынешнем составе Рады, он поспособствует тому, чтобы Верховная Рада была переизбрана. Либо Президент пойдет по тому же пути, который предлагался сейчас Президентом Ющенко, то есть будет апеллировать к обществу и попытается провести конституционные изменения через всеукраинский референдум. Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований «София»: - На мой взгляд, этот разрыв был логичен и закономерен. Прежде всего, потому, что ни один, даже самый благой политический альянс, не возможен до тех пор, пока политические силы не согласуют общую программу действий. Действующая коалиция хромает на две ноги именно потому, что создавалась стихийно, конъюнктурно, под потребности дня для защиты старого состава правительства. Поэтому она неэффективна. Это также одна из причин, почему не сложилась новая широкая коалиция. Переговоры, которые, по сути, свелись только к реформированию политической системы, непублично, непрозрачно, рано или поздно должны были привести к тому, что у переговорщиков должен был стать вопрос о власти, о том, кто определяет курс этой власти и о том, каким будет этот курс. Учитывая, что эти вопросы не решались, с самого начала эти переговоры были обречены на неудачу. Каждая из сторон ищет сейчас аргументы, как обосновать свою позицию. Мне кажется, позиция Януковича была достаточно своевременна – это был реакция на ту негативную волну, которая возникла в связи с несанкционированной публикацией проекта Конституции, которая вроде бы обсуждалась переговорщиками. Ситуация показала, насколько непопулярна идея вот таких кулуарных изменений, насколько непопулярна идея выборов Президента в парламенте. Я думаю, что регионалы поступили своевременно и сработали на опережение. В этой связи реакция Юлии Тимошенко выглядит несколько скоропалительной и очень нервной. Вчерашние заявления говорят о том, что мы фактически входим в президентскую кампанию. Судя по всему повестка дня этой кампании тоже предопределена: будет и вопрос борьбы с кризисом, и вопрос эффективной политической реформы. Я думаю, что все кандидаты в президенты, независимо от состояний их отношений, будут акцентировать на необходимости политической консолидации. Я уверен, что после выборов надо возвращаться к переговорам о широкой ответственной политической коалиции, но, как показал урок нынешних переговоров (кулуарных и малосодержательных) предметом переговоров должны стать не только антикризисные меры, но и программа реформ и состав правительства, который должен быть современным и реформаторским. Сейчас, скорее всего, стороны, вынуждены будут прийти к разумному компромиссу о проведения выборов в январе. Я думаю, что будут усиливаться настроения и в отношении досрочных парламентских выборов. Теперь, после того, как не состоялся широкий альянс, досрочные парламентские выборы будут рассматриваться как второй шаг после президентских на пути формирования новой власти, на пути к реформам, на пути к более содержательной, компетентной коалиции в парламенте. И соответственно, более прогрессивного, более успешного правительства. Есть еще один момент. Эта ситуация показывает, насколько важно власти иметь доверие избирателей. Неудача с переговорами произошла еще и потому, что в обществе не поняли предмета переговоров, задач широкой коалиции. И поэтому, как показывают социологические исследования и реакция общественности, новая широкая коалиция, которая не состоялась – она не стала ни событием, ни трагедией – она стала просто очередной неудачей украинской политики. Относительно влияния этих заявлений на рейтинги. Есть старая поговорка: «цыплят по осени считают». Это именно тот год и тот случай, когда о рейтингах мы будем серьезно говорить осенью. Впереди Украину ждут очень серьезные испытания. К сожалению 2009 год провален, как год, когда в условиях кризиса можно было провести быстрые, хоть и непопулярные, но очень нужные для экономики реформаторские решения. Этот год стал годом латания дыр, метаний, постоянных изменений решений, годом нестабильности. Поэтому многие проблемы переносятся на осень-начало зимы. Я думаю, что уже многое прояснится к началу ноября. А для того чтобы говорить об одностороннем порядке выхода из переговоров, необходимо для начала признать факт таких переговоров. Переговоров не было – были консультации, были «терки», тайные встречи. Переговоры – это легитимный, дипломатический формат отношений политических сил, которые принимают решение о начале объединения и начале сотрудничества. Ни одного такого решения не было принято. Поэтому кто кого и в каком порядке обходил стороной, мы с вами просто не знаем. А реагировать на слова одного из политиков, раздосадованного поступком другого – некорректно. Пусть они сами выясняют между собой отношения. Для того, чтобы были основания для нынешней вот такой паники, нужно было бы иметь сначала решение партий и блоков о начале переговоров, начало публичных консультаций делегаций. И вот, если бы в этой ситуации Регионы остановились, можно было бы говорить о непоследовательности. А так, когда одна сторона представляет оппозицию, а другая сторона - кусочек действующей, никуда не ушедшей коалиции, где представители блока Тимошенко не имели никаких полномочий от старой коалиции на ведение таких переговоров - то еще вопрос, кто кого «кидал». Думаю, ближайший месяц все расставит на свои места. Мы узнаем очень много интересного и о том, кто вел эти переговоры и о том, кто стоит за кулисами разработок по Конституции, и какие делались ставки кадровые – я думаю, мы все это узнаем в ближайшее время. Михаил Погребинский, директор Центра политических исследований и конфликтологии: - Я предполагаю, что та часть окружения Януковича, которая как огня боялась коалиции с Тимошенко (это, прежде всего, группа Левочкина, Бойко, Фирташа) – все-таки выиграла противостояние с остальной частью элиты регионалов. Выиграла, видимо, благодаря тому, что не удалось быстро и секретно провести переговоры. Утечки привели к тому, что общественное мнение резко в штыки восприняло внесение изменений в Конституцию. Это произошло, в частности, благодаря безответственным действиям так называемого украинского гражданского общества – журналистов, зависимых и независимых экспертов. В итоге Януковичу пришлось решаться на действие, которое уже явно было непопулярным, вызывало отторжение. Речь идет об избрании президента в парламенте. Он на это не решился. Параллельно некоторые социологи показывали ему данные опросов, по которым он выигрывает у всех прямые президентские выборы. Но заявлять, что Янукович выигрывает у всех – это безответственно, поскольку в опросах высокий процент неопределившихся. И любой профессиональный социолог сегодня скажет, что нельзя прогнозировать результаты, потому что неопределенность значительно выше, чем разница в голосах, которые Янукович и его возможный соперник согласно опросам получают во втором туре. Все это ввело в заблуждение Януковича, и он принял, я считаю, неправильное решение. Это решение неправильное для страны, которая лишилась возможности наконец-то выйти из войны всех против всех. У политических сил появилась возможность взять ответственность, но этого не произошло, мы будем свидетелями войны, углубления кризиса и т.д. То, что Тимошенко и Янукович заявляют о возможности сотрудничать в будущем, несерьезно. Будут они сотрудничать или все вообще без них обойдется – неважно, они сегодня упустили шанс. Посмотрите: Янукович не оспаривает того, что он вышел из переговорного процесса. Он сказал, что за несколько месяцев до президентских выборов нет возможности исправить ситуацию. Делайте выводы. Это читается как: гори оно все огнем, а потом я приду и буду наводить в стране порядок. Сейчас просто неактуально говорить о том, что будет после выборов, сядут ли Тимошенко и Янукович за стол переговоров… Сейчас будет актуальна настоящая война, все методы будут хороши. Я не считаю, что были серьезные электоральные потери у Тимошенко и Януковича за последнюю неделю из-за их переговоров. Может, какие-то один-два процента. Но на самом деле они вернут свои голоса. Я считаю, что некоторые политики ведут общественное мнение, а некоторые идут за ним. Побеждает тот, кто готов повести за собой общественное мнение. Политики, которые боятся делать непопулярные шаги, стратегически проигрывают. Станислав Белковский, Институт национальной стратегии, Россия: - Россия уже готовилась начать пиар-кампанию о крахе украинской демократии, которая должна была последовать после подписания соглашения о большой коалиции Блока Тимошенко и Партии регионов с соответствующим внесением изменений в Конституцию. Теперь этой пиар-кампании не будет. И поэтому, я думаю, это вызывает у многих в Москве огромное разочарование. В очередной раз тоталитарный проект в Украине не получился, Москва же постоянно пытается доказать поражение «оранжевой революции» и ее ценностей, но не может получить эти доказательства в полном объеме. Слухи о том, что Москва сыграла решающую роль в развале коалиции, не соответствуют действительности. Для Москвы было достаточно выгодно видеть большую коалицию. Надо понимать, что Россия не рассчитывает на сегодняшний день восстановить свое влияние на Украину. Для Москвы сейчас самое главное дискредитировать украинскую демократию. Альянс Тимошенко и Януковича безусловно способствовал бы этой дискредитации. Полагаю, что внешний фактор в переговорах Тимошенко и Януковича играл второстепенную роль. Несмотря на то, что в разработке идеологии коалиции и проекта новой Конституции принимал участие Виктор Медведчук, который связан с Кремлем и для Кремля является главным экспертом по Украине, но решение создавать или не создавать коалицию очень мало зависело от настроений Москвы. От Запада такое решение, конечно, не могло не зависеть – если бы Запад признал сомнительными ключевые положения новой Конституции, то это создало бы проблемы и Тимошенко, и Януковичу. Но все равно крах переговоров был связан с внутренними причинами. Думаю, что Янукович понимал: новая коалиция была бы не слиянием двух политических сил, а поглощением Партии регионов Блоком Тимошенко. Кроме того, сам Янукович, становясь президентом в парламенте, терял бы для Партии регионов, для тех бизнес-групп, которые за ней стоят, какое-либо значение. Сегодня Янукович нужен отцам-основателям Партии регионов только в случае всенародных выборов, потому что он единственная фигура, которая способна консолидировать электорат. Если же общенародных выборов нет, то и сам Янукович становится скорее обузой для крупного капитала, стоящего за Партией регионов, чем козырем. Думаю, что Янукович в решающий момент это понял – поэтому и вышел из переговорного процесса, не предупредив об этом даже некоторых своих ближайших соратников. Экарт Штратеншульте, Европейская академия, Германия: - Германия сейчас больше сконцентрирована на выборах в Европарламент, поэтому другие новости в Евросоюзе были менее заметны. Но в то же время я думаю, что самое важное в случае с Украиной – это стабильность и прогресс в политической системе. В Украине есть несколько политиков, которые борются друг против друга. При этом парламент не принимает законы, принятые ранее законы не работают. Политическое противостояние – реальная проблема Украины. Вы можете избирать своего президента с помощью парламента или же на прямых выборах – не имеет значения. Политические системы по всей Европе отличаются. У вас даже может быть король или королева – как в некоторых странах Евросоюза. Но главная проблема Украины в безвыходности, в которой оказались политики. Это не проблема Конституции, это проблема амбиций политиков, их ответственности. У меня складывается впечатление, что несколько политиков взяли в заложники целую страну для достижения личных целей. И не проблема в том, как вы избираете президента. Хотя если вы избираете президента в парламенте, то должны знать, что у него не может быть больших полномочий. Германия избирает своего президента на непрямых выборах, но он выполняет больше представительские функции. У него нет больших полномочий. Если у него нет полномочий, то нет смысла избирать его на прямых выборах. Многие страны не выбирают своих лидеров – подобно Швеции, Британии и Дании – это монархии. Но у них работает политическая система.