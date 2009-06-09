Кінець парламенту

9 июня 2009, 10:30

Молдовський парламент вже вдруге не обрав президента країни і тепер змушений відійти в політичне небуття.

Опозиція просто не прийшла на вибори президента, яким правляча партія збиралася зробити керівника уряду Зінаїду Гречану. Пані Гречана, звісно ж, мала стати хіба що декорацією для справжньої влади, яку вважали за потрібне зосередити у кабінеті спікера. Проте тепер ці плани доведеться перенести вже на період після виборів нових парламентарів. Безперечно, у чинного президента – а тепер і спікера помираючого парламенту Володимира Вороніна – є можливість відтягти розпуск законодавчого органу аж до затвердження нового уряду країни. Проте це буде тимчасовий уряд, змушений орієнтуватися на парламентські вибори і вже тому не здатний ухвалювати рішення, пов’язані з пошуком шляхів стабілізації економічної ситуації, яка погіршуватиметься. Таким чином, позиції правлячої партії можуть похитнутися.
А відразу після парламентських виборів – незважаючи на опозиційні протести і несподіваний розгром будівель влади незадоволеною молоддю, – спостерігачі стверджували, що у комуністів не буде жодних проблем. Начебто вони легко перекуплять одного-двох опозиційних депутатів або ж домовляться із цілою фракцією і будуть спокійно керувати країною протягом наступних років. Мовляв, так уже було, і не варто сподіватися на якісь серйозні зміни. Адже вся молдовська політична еліта корумпована і готова до співробітництва із владою, тільки чекає вигідних пропозицій.
Можливо, співпрацювати опозиціонери і дійсно були не проти. Але не капітулювати перед переможцем, якому не вистачало одного нещасного голосу для владарювання і на цих підставах він вирішив, що може ні на кого не звертати уваги! Спостерігачі не усвідомили, що тепер мають справу зі справжньою системною кризою. Не настільки важливо, якою є система влади – парламентською, президентською чи навіть конституційною монархією. За демократії найважливіше вміти враховувати інтереси суспільства у всій його багатобарвності та усвідомлювати, що без цього справжньої влади не буває. А комуністи вирішили, що можуть більше ні на кого не звертати уваги. Ніде правди діти, це не перші в нашому житті комуністи, які роблять подібні висновки. Однак часи все ж таки інші. До того ж, перед очима опозиціонерів – приклад тих політиків, які підтримали Володимира Вороніна після попередніх виборів у парламент Молдови. І пояснювали свою позицію намаганням сприяти стабільності у державі тощо. Коли комуністам тоді вдалося вдруге утримати владу, їхні союзники сказали чимало гучних слів – аж до того, що вони зупиняють наміри Москви дискредитувати молдовську державність, яку захищають товариш Воронін із соратниками. Проте виборець їм цього не подарував. І до нового парламенту тимчасові прихильники комуністів так і не пройшли. Стали звичайнісінькими маргіналами, як це нерідко буває із людьми, що зраджують свої принципи заради сумнівних домовленостей. Нещодавно один із таких політичних діячів сидів поруч зі мною на конференції в Бухаресті, читав ретельно підготовлену заяву про взаємини між Румунією та Молдовою. Проте ніхто на його слова не звертав уваги, не цитував його – а ще кілька років тому до кожної заяви цього діяча прислухалися і вважали її віддзеркаленням думок політичної еліти.
Так чому ж сьогодні молдовська опозиція має ризикувати політичним небуттям заради якоїсь примарної посади віце-спікера чи сумнівної бізнес-оборудки? Якби молдовські комуністи під час каденції попереднього парламенту виявили здатність співпрацювати із силами, що їх підтримували, та після нинішніх виборів не вели себе так хвалькувато – можливо, ситуація була б зовсім іншою. Але для цього, окрім звичайного бажання втримати ситуацію під контролем і продовжувати споживати фінансові потоки маленької бідної країни, потрібна політична відповідальність перед майбутнім. Якраз цього у команді Володимира Вороніна не спостерігається.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять