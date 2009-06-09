Кінець парламенту

Опозиція просто не прийшла на вибори президента, яким правляча партія збиралася зробити керівника уряду Зінаїду Гречану. Пані Гречана, звісно ж, мала стати хіба що декорацією для справжньої влади, яку вважали за потрібне зосередити у кабінеті спікера. Проте тепер ці плани доведеться перенести вже на період після виборів нових парламентарів. Безперечно, у чинного президента – а тепер і спікера помираючого парламенту Володимира Вороніна – є можливість відтягти розпуск законодавчого органу аж до затвердження нового уряду країни. Проте це буде тимчасовий уряд, змушений орієнтуватися на парламентські вибори і вже тому не здатний ухвалювати рішення, пов’язані з пошуком шляхів стабілізації економічної ситуації, яка погіршуватиметься. Таким чином, позиції правлячої партії можуть похитнутися.

А відразу після парламентських виборів – незважаючи на опозиційні протести і несподіваний розгром будівель влади незадоволеною молоддю, – спостерігачі стверджували, що у комуністів не буде жодних проблем. Начебто вони легко перекуплять одного-двох опозиційних депутатів або ж домовляться із цілою фракцією і будуть спокійно керувати країною протягом наступних років. Мовляв, так уже було, і не варто сподіватися на якісь серйозні зміни. Адже вся молдовська політична еліта корумпована і готова до співробітництва із владою, тільки чекає вигідних пропозицій.

Можливо, співпрацювати опозиціонери і дійсно були не проти. Але не капітулювати перед переможцем, якому не вистачало одного нещасного голосу для владарювання і на цих підставах він вирішив, що може ні на кого не звертати уваги! Спостерігачі не усвідомили, що тепер мають справу зі справжньою системною кризою. Не настільки важливо, якою є система влади – парламентською, президентською чи навіть конституційною монархією. За демократії найважливіше вміти враховувати інтереси суспільства у всій його багатобарвності та усвідомлювати, що без цього справжньої влади не буває. А комуністи вирішили, що можуть більше ні на кого не звертати уваги. Ніде правди діти, це не перші в нашому житті комуністи, які роблять подібні висновки. Однак часи все ж таки інші. До того ж, перед очима опозиціонерів – приклад тих політиків, які підтримали Володимира Вороніна після попередніх виборів у парламент Молдови. І пояснювали свою позицію намаганням сприяти стабільності у державі тощо. Коли комуністам тоді вдалося вдруге утримати владу, їхні союзники сказали чимало гучних слів – аж до того, що вони зупиняють наміри Москви дискредитувати молдовську державність, яку захищають товариш Воронін із соратниками. Проте виборець їм цього не подарував. І до нового парламенту тимчасові прихильники комуністів так і не пройшли. Стали звичайнісінькими маргіналами, як це нерідко буває із людьми, що зраджують свої принципи заради сумнівних домовленостей. Нещодавно один із таких політичних діячів сидів поруч зі мною на конференції в Бухаресті, читав ретельно підготовлену заяву про взаємини між Румунією та Молдовою. Проте ніхто на його слова не звертав уваги, не цитував його – а ще кілька років тому до кожної заяви цього діяча прислухалися і вважали її віддзеркаленням думок політичної еліти.

Так чому ж сьогодні молдовська опозиція має ризикувати політичним небуттям заради якоїсь примарної посади віце-спікера чи сумнівної бізнес-оборудки? Якби молдовські комуністи під час каденції попереднього парламенту виявили здатність співпрацювати із силами, що їх підтримували, та після нинішніх виборів не вели себе так хвалькувато – можливо, ситуація була б зовсім іншою. Але для цього, окрім звичайного бажання втримати ситуацію під контролем і продовжувати споживати фінансові потоки маленької бідної країни, потрібна політична відповідальність перед майбутнім. Якраз цього у команді Володимира Вороніна не спостерігається.