БЮТ начинает «большую стирку»

В своей воскресной речи Юлия Тимошенко сообщила народу, что БЮТ никоим образом не собирался переписывать Конституцию таким образом, чтобы отменять парламентские выборы до 2014 года, и делать многие другие непопулярные в народе вещи. По интонации Юлии Владимировны было понятно, что после общего с Партией регионов проекта Конституции, опубликованного в СМИ в четверг, она будет обелять себя изо всех сил. Ведь без этого идти на президентские выборы более чем затруднительно.



На сегодняшнем заседании согласительного совета лидеров всех фракций и комитетов глава фракции БЮТ Иван Кириленко развил тезис Тимошенко о непричастности своей политсилы к коалиционной Конституции.



«Опубликованный в интернет-изданиях текст Конституции Партии регионов и БЮТ не разрабатывали представители БЮТ. Это не наш продукт, и экзотика, которая в нем была – это не наш посыл людям», - рассказал журналистам Иван Григорьевич. По словам бютовца можно было понять, что они в переговорах с Партией регионов до последнего защищали свои конституционные наработки, на которые, к сожалению, «регионалы» не согласились.



Все бы ничего, да вот только сейчас подобные заявления звучат более чем неубедительно. Ведь вспомним, проект совместных изменений в Конституцию появился в Интернете в четверг вечером. И тогда его из БЮТ никто не комментировал, никто не вышел и четко и ясно не сказал – это не наш проект, и к нему мы никакого отношения не имеем. Понятно, что и сделать этого в БЮТ не могли, ведь как бы они это сделали, если бы уже во вторник этот же проект Конституции должен был голосоваться в парламенте.



Обеление бютовцами себя же вроде даже складывалось в логическую цепочку. Ведь Иван Кириленко, рассказав о непричастности к вредоносным конституционным изменениям, сразу же перешел в атаку – поведал, что уже в ближайшие дни фракция БЮТ подаст на рассмотрение Верховной Рады свой собственный проект Конституции. По словам Кириленко, главными позициями бютовского проекта будет децентрализация власти и делегирование полномочий местным органам власти, а также судебная реформа. Конечно, в их проекте государственного устройства главную роль должен будет занять премьер-министр. «Мы последовательно выступаем за парламентскую республику, в которой решающую роль играет премьер-министр», - рассказал Кириленко. Сам же он и признал, что их проект мало чем будет отличаться от того, который уже попадал в прессу чуть больше года назад. Просто его доработали и усовершенствовали. Хотя все прекрасно понимают, что шансов его принять нет вообще.



Стратегия обеления БЮТ понятна – откреститься от всего негатива, который несло для электората создание коалиции БЮТ с Партией регионов. Проще всего это можно сделать, отмывшись от кощунственных положений в общем проекте Конституции. Видимо, по задумке лидеров БЮТ, сделать это можно, просто подав на рассмотрение парламента свой проект Конституции, где не будет всего того негатива, о котором все прочитали в проекте ПРиБЮТ. Вынуть из тумбочки свой старый проект БЮТовцам сейчас показалось самым подходящим ходом.



Правда, весь этот план уже во вторник «раскрыл» спикер Владимир Литвин. В то время как «регионалы» не очень охотно рассказывают о совместных конституционных потугах с БЮТ и аутентичности их проекта Конституции, опубликованного в СМИ, Владимир Литвин «сдал всех с потрохами».



Еще в начале согласительного совета он немного съехидничал по поводу воскресного заявления Тимошенко – «Тут некоторые политики заявили о 300 антикризисных законах, которые лежат в стенах парламента, так давайте же на них посмотрим», - с легкой ухмылкой заявил спикер. После заседания он вышел к прессе и сообщил, что проект Конституции, который появился в СМИ на прошлой неделе, является именно тем, который совместно разрабатывали БЮТ и Партия регионов.



«Могу сказать, что это был согласованный двумя политическими силами проект, и это правда, и это знают все. Но после обнародования проекта начались расследования, откуда произошла утечка этого документа в СМИ. Скажу больше, в этом даже обвинили Блок Литвина»

По словам Литвина, проект Конституции принесли ему на ознакомление в пятницу с утра, и документ был передан двум депутатам для изучения. «Мне сказали, что я могу с ним ознакомиться, но ни одной правки в него я не имею права внести, ведь все уже согласовано. Таким образом, можно прочитать, получить наслаждение и расслабиться, потому что изменений в него не будет. А вот теперь они от этого проекта открещиваются», - посетовал спикер. Уличил Литвин Тимошенко еще в одной не до конца правде. На прямой вопрос, подтверждает ли он заявления Тимошенко, что Блок Литвина по состоянию на субботу принял решение участвовать в широкой коалиции, Владимир Михайлович однозначно ответил «нет».

Как видим, процесс «большой стирки» в БЮТ пошел. Правда, очень трудно представить, каким образом им это удастся - слишком поздно бютовцы принялись отстирываться. Время потеряно, и даже подача на рассмотрение своего, сугубо бютовского, проекта конституционных изменений ситуацию не спасет. Избиратель посыл о чуть не сложившемся союзе Тимошенко и Януковича получил. Как сказал сегодня один из народных депутатов, «после этого Тимошенко даже не светит второй тур».