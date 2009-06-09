Виктор Янукович – смельчак или трус?

С одной стороны, в нем имелись рациональные причины. Результаты социологических исследований показывают, что по состоянию на сегодняшний день Виктор Янукович имеет колоссальное превосходство над остальными претендентами на президентское кресло. Добавим к этому осознание того, что сам факт ведения системных коалиционных переговоров с «регионалами» обрушит рейтинг БЮТ на Западной Украине. А еще именно на правительство электорат возложит вину за удар от следующей волны кризиса, ожидаемой аккурат в предвыборный период. Плюс тема газовых отношений с Россией (традиционно сложных в зимний период), которая наверняка станет одним из ключевых мотивов избирательной кампании, играющим отнюдь не в пользу премьер-министра…



Одним словом, решение Виктора Януковича включаться в кампанию и возвращаться во власть с парадного входа, на белом коне, в качестве бесспорного победителя всенародных президентских выборов вполне может быть одним из определяющих для политической биографии лидера Партии регионов. Более того, вспомнив «послужной список» Януковича, впору говорить о том, что это решение стало едва ли не первым, принятым им самостоятельно, без оглядки на настроения во фракции, в партии и в кругах, реально определяющих политику «Регионов». И, принимая такое решение, Виктор Федорович, несомненно, осознавал, чем для него может обернуться поражение…



С другой стороны, нужно говорить и об иррациональных аргументах, которыми пользовался при принятии своего решения Виктор Янукович. Боязнь «кидка» со стороны нынешних партнеров по переговорам не давала лидеру Партии регионов почивать на лаврах раньше времени. Отказ части «бютовцев» голосовать за Конституцию во втором чтении, саботаж его избрания на пост президента – кто и что могло бы застраховать «регионалов» от подобных «сюрпризов»?



Символичным в этом свете оказался финальный матч Кубка Украины по футболу между донецким «Шахтером» и полтавской «Ворсклой», за которым Янукович наблюдал лично с ВИП-ложи стадиона в Днепропетровске. Донетчане, считавшиеся фаворитами поединка, вышли на поле, казалось, уверенными в том, что никуда этот Кубок не денется, бездарно проиграли финал полтавской команде, принадлежащей, к слову, «бютовскому» олигарху Константину Жеваго. Аналогии с политикой могли показаться главному «регионалу» слишком явными: говорят, что, прилетев после матча в Донецк, где «оранжево-черные» уже ждали торжества по случаю (о, ирония судьбы!) удачного завершения сезона, в сердцах Янукович проговорился кругу ближайших соратников: коалиции с БЮТ не бывать.



Так, возможно, решение о выходе из переговоров было со стороны Януковича признаком того, что он опасается кидка со стороны столь непредсказуемого и, будем говорить прямо, нечистоплотного «партнера», как БЮТ? Другими словами, Виктор Федорович просто струсил идти до конца?



Чего было больше в рассуждениях Виктора Януковича, после которых он записал обращение к народу в Киево-Печерской лавре, – «Главред» поинтересовался у украинских политологов.



Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»:



{1-} Очень часто истина лежит между двумя прямо противоположными утверждениями. Здесь – именно такой случай. Я думаю, что у Януковича были опасения, он колебался и принял решение в последний момент – это было очень заметно.



Сначала мне казалось, что дело идет к банальной пиар-комбинации: то есть Янукович будет выступать за прямые президентские выборы, а фракция его обяжет участвовать в выборах в парламенте. Но этого не случилось, и теперь дело в том, кто или что повлияло на Януковича.



Я не исключаю, что на Януковича и на окружающих его людей, могли повлиять события во фракции БЮТ: часть «бютовцев» стала выступать против союза с «регионалами», и возник риск неутверждения Конституции во втором чтении – за это не хватило бы голосов, либо же не хватило бы голосов при голосовании за кандидатуру Януковича на пост президента в парламенте. Опять-таки, эти риски достаточно виртуальны, но кто его знает, как воспринимает информацию Янукович? Может быть, в последний момент ему показали рейтинги, по которым он всех побеждает на прямых президентских выборах…



Конечно, решающую роль в этих событиях сыграла некая часть ближайшего окружения Януковича, которая постаралась убедить его в том, что не надо договариваться с Тимошенко, а лучше идти на прямые президентские выборы.



Кто это может быть, если не группа «РосУкрЭнерго»? Насчет Ющенко – я скептически отношусь к этой версии, поскольку что такого он мог пообещать Януковичу, что тот вдруг резко поменял свою точку зрения?



Часто говорят о влиянии Москвы… Да, оно для Януковича может быть очень весомым, но какие мотивы? Чего это вдруг Москва решила выступить против союза с Тимошенко?



Так что тут действительно есть определенные загадки, интриги. Подождем, может быть, кто-то из непосредственных участников этих событий проговорится, и мы узнаем какие-то подробности…



В любом случае, последнее слово было за Януковичем. Это было явно его решение. А чего в нем было больше? Я склоняюсь к тому, что опасений было все-таки больше, чем решимости, готовности сделать вот такой поступок вопреки всем.



Виктор Небоженко, руководитель социологической службы «Украинский барометр»:



{2-} То, что сделал Янукович, заявив, что Президент должен избираться всенародно и сорвав тем самым договоренности с БЮТ, – это не просто трусость, как отметили многие наблюдатели.



Во-первых, это означает, что победили не донецкие, а точка зрения «Росукрэнерго». Янукович назвал это шагом по велению сердца. Но появится около него кто-то другой, и появятся другие аргументы, не сердечные, а какие-то рациональные, – и Янукович еще может поменять свою точку зрения. Поэтому ставить точку на создании широкой коалиции и возобновлении переговоров ПР и БЮТ нельзя.



Во-вторых, – что Москва все-таки дрогнула и решила еще раз попытать счастья вместе с Януковичем и не связываться с Тимошенко.



В-третьих, Янукович эти выборы проиграет. Тимошенко умеет мобилизоваться, и выиграет их. Но это ничего не даст, все равно надо заключать договор, потому что одна политическая сила не может справиться и с кризисом в стране, и, одновременно, с политическим противником – всем это понятно. Поэтому если не Тимошенко и Янукович, то другие заключат какой-то договор…



Поэтому это, конечно, большая ошибка Януковича, он снова ступил на путь неудачников, на котором себя прекрасно чувствует Ющенко. Да, будут две фигуры – Янукович и Тимошенко, они будут сражаться. Но электорату Западной Украины и Центра все равно придется голосовать за Тимошенко… Ну, и что дальше? Решения же вопросов нет!



В данной ситуации Тимошенко, конечно, пострадала: она осталась премьер-министром, которому нужно готовиться к выборам, у которого кризис и слабая парламентская поддержка. Януковичу же надо было не бросать эти переговоры, а просто добиваться своего – у него были прекрасные шансы выкрутить руки Тимошенко, но он ими не воспользовался.



Михаил Погребинский, руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии:



{3-} Пока что у нас отсутствует культура принятия политических решений, поэтому говорить о форме принятия того или иного политического решения попросту не имеет смысла. Ну, как это: неожиданно выйти из переговоров и говорить об этом на фоне церкви? Как по мне, это странно…



Касательно того, что это – первое самостоятельное политическое решения Януковича, – это неправда. В последнее время вообще все окончательные решения принимал он сам. В конечном итоге, поход на досрочные парламентские выборы ведь тоже был его решением.



Конечно, при этом на него все время влияли и сейчас влияют какие-то люди. И я думаю, что решение, которое он принял, в частности, связано с тем, что доступ до него имели люди Фирташа – Левочкин и компания, – и они все-таки нашли аргументы…



Ведь он все время колебался. А тут ему показывают данные опросов, благоприятные для него, в том числе с непрофессиональными, и, подозреваю, нечистыми комментариями… Оказалось, что Янукович не готов был идти против общественного мнения, имея такие предпосылки для победы на прямых президентских выборов, как ему показывали…



Возможно ли вернуться к переговорам о создании коалиции Партии регионов и БЮТ? Я считаю, невозможно. Можно предположить, что понимая, что после президентских выборов нерешенной останется проблема власти, это может послужить некой предпосылкой для условных договоренностей об ограничении войны между Партией регионов и БЮТ. Ведь наиболее вероятно, что во второй тур президентских выборов пройдут Тимошенко и Янукович, и им, возможно, придется договариваться… Но это будет еще сложнее, чем рискнуть на такие договоренности сейчас.