Все при своих

В их числе: отчет правительства, на котором настаивает Партия регионов, возможный импичмент Президента, двери к которому на прошлой неделе приоткрыли депутаты, и, конечно же, подготовка к выборам главы государства, которые (если все пойдет без неожиданностей) должны состояться то ли в конце нынешнего года, то ли в начале будущего... «Главред» попытался выяснить, как собираются отвечать на эти вызовы главные действующие лица украинской политической сцены.

Юлия Тимошенко: держаться на плаву

Положению Кабмина и его руководителя сейчас не позавидуешь. Маленький украинец помнит: это правительство в течение всего 2008 года держало рычаги влияния на экономику в своих руках, Тимошенко утверждала, что кризис Украине не грозит, а выдвиженцы блока ее имени возглавляли ключевые экономические министерства. Это правительство непозволительно долго вело газовые переговоры с Москвой, а значит, не в последнюю очередь способствовало началу «газовой войны». Поэтому не удивительно, что рейтинги Юлии Владимировны и ее политической силы начали в последнее время потихоньку сползать вниз...

В этой ситуации главная задача для Тимошенко – удержать статус-кво, то есть остаться в премьерском кресле. Для этого – не допустить развала коалиции: если из-за этого будут назначены досрочные парламентские выборы, то для БЮТ они, вполне вероятно, закончатся провалом.

Поэтому Тимошенко изо всех сил наращивает слабенькие мышцы коалиции. Недавнее назначение главой фракции «Наша Украина – Народная самооборона» ярого сторонника коалиции Николая Мартиненко, уже успевшего заявить, что «НУНС отныне не будет собственностью Президента», – это, без сомнения, и их победа.

Другой фронт деятельности – Центризбирком, который, по словам бютовцев, вот-вот примет решение о лишении депутатского мандата «перебежчика» Игоря Рыбакова и зарегистрирует следующего в избирательном списке кандидата. В результате – коалиция, в которой и так каждый голос на вес золота, станет сильнее, а потенциальные «дезертиры» из ее рядов извлекут хороший урок, почему так делать не стоит.

На намерения регионалов заслушать отчет правительства и по его результатам отправить Кабмин в отставку у Тимошенко не очень-то обращают внимание, понимая, что голосов для нее у «бело-голубых» нет. Нынешние же призывы к правительству отчитаться – всего лишь имитация бурной оппозиционной деятельности.

Другое дело – если общество настойчиво потребует наказать виновных в своих неурядицах, БЮТ вполне может согласиться «сдать» Президента. Тем более что с принятием закона о следственных комиссиях (а в том, что это все же случится, сомнений практически ни у кого нет) формальные препятствия на пути к возможному импичменту главы государства исчезают...

Именно на Президента, в случае чего, можно будет попытаться «повесить» осенние курсовые скачки гривни (ведь Владимир Стельмах – «человек Ющенко»), «газовую войну» (из-за недоказанной, правда, причастности Ющенко к «РосУкрЭнерго»)...

А президентские выборы для Юлии Владимировны – не столь страшный зверь, как парламентские. Ко второму туру лидер БЮТ выйдет при любой погоде. Победу же над Виктором Януковичом в очном суперфинале «тимошенковцы» считают вполне реальной: Запад и Центр, мол, «за Юлю» проголосуют даже ни без какой-либо агитации, а плюс планомерное наращивание присутствия БЮТ на Востоке, плюс поддержка или хотя бы нейтралитет Кремля... Одним словом, шансы на победу неплохие, так почему бы не приблизить время решающей схватки?

Владимир Литвин: главное – не торопиться

Для председатели Верховной Рады любые изменения в нынешнем положении дел еще нежелательнее, чем для премьера. Отставка Кабмина, распад коалиции или, тем более, досрочные парламентские выборы – все эти пертурбации почти наверняка лишат Литвина спикерского кресла. А значит, Владимир Михайлович всеми силами будет защищать и нынешнюю коалицию, и действующее правительство.

Спикерское кресло Литвин, по слухам, рассматривает как неплохой плацдарм для штурма Банковой – в последнее время о его президентских амбициях не говорит только ленивый. Мол, на фоне инфляции доверия к нынешней «большой троице» – Виктору Ющенко, Виктору Януковичу и Юлии Тимошенко – именно нейтральная фигура Литвина может в очередной раз оказаться «нужной стране»...

Но по состоянию на сегодняшний день к немедленному старту своей президентской кампании Литвин явно не готов. Поэтому совсем не факт, что если вопрос об импичменте вдруг всплывет в Верховной Раде, то он его безоговорочно поддержит.

Свою позицию Литвин будет корректировать в зависимости от результатов переговоров, которые он сейчас якобы ведет с Юлией Тимошенко. Мол, Юлия Владимировна снимает в его пользу свою кандидатуру, а он – гарантирует ей более или менее безоблачное пребывание на премьерской должности вплоть до следующих парламентских выборов.

Придут стороны к пониманию – спикер с высоты своего кресла сделает все от него зависящее, чтобы процедура импичмента прошла как по маслу. Если же договориться не удастся – Литвин всячески будет затягивать процесс, используя выигранное время для собственной «раскрутки».

Виктор Янукович: с последним планом в кармане

У Партии регионов, казалось бы, на руках все козыри. Экономическая ситуация в стране стремительно ухудшается, рейтинги правящих сил падают – одним словом, регионалы должны были бы разыгрывать свою партию и возвращаться во власть.

Но сделать этого они не в состоянии: необходимого для свержения Тимошенко парламентского большинства у Партии регионов нет, и даже не предвидится. Не поможет регионалам и открытый альянс с Виктором Ющенко – Банковая в настоящее время контролирует едва ли три десятка народных депутатов, часть из которых голосовать вместе с Регионами против Тимошенко и так не будет. Да и, в любом случае, их голоса решающими не станут...

Вот и остается «бело-голубым» выдавать на-гора грозные заявления типа: «Мы даем правительству сто дней, а потом выводим народ на улицы» или «Требуем немедленного отчета Кабмина перед Верховной Радой». Время от времени, от нечего делать, регионалы даже «мочат» друг друга, например, споря о том, кто больше других виноват в «газовой войне» с Россией.

Впрочем, шанс резко обратить ситуацию в свою пользу у регионалов еще есть. В последнее время участились слухи о том, что «бело-голубые» собираются отказаться от своих депутатских мандатов и тем самым спровоцировать досрочный роспуск действующего парламента. На пути этого плана, конечно, есть немало препятствий, но, говорят, главное из них устранено – принципиальное согласие на политический суицид дали абсолютное большинство региональных мандатоносцев. Поэтому списывать самую многочисленную парламентскую фракцию со счетов пока рано...

Виктор Ющенко: в ожидании чуда

Позиции действующего Президента в настоящий момент самые уязвимые. Учитывая мизерные электоральные рейтинги Виктора Ющенко и его открытую ссору с собственной политсилой, о его шансах стать главой государства во второй раз всерьез говорят только неисправимые оптимисты.

Более того, ввиду того, что парламент практически принял необходимый для проведения импичмента закон о следственных комиссиях, казалось бы, действующему Президенту стоило бы не идти на конфронтацию со своими недругами и просто добыть свой президентский срок без лишних приключений.

Однако утверждать, что Ющенко на нынешней политической шахматной доске – фигура бесперспективная, не стоит. Экономический кризис, имеющий все шансы перерасти в социальный и многократно усилить кризис политический (который у нас, в принципе, не кончается уже который год), уравнивает шансы всех политиков на победу в решающей схватке – как бы наивно это ни звучало сейчас.

А Ющенко, вопреки всему, – соперник серьезный. Пусть потенциальных союзников у него маловато, зато с информационными и финансовыми (не говоря уже об административных) ресурсами проблем возникнуть не должно.

Поэтому не будем удивляться, если уже скоро Президент начнет решительное наступление на позиции оппонентов. Мощный информповод, срежиссированный на Банковой, выверенная до мелочей позиция Виктора Ющенко, хладнокровные действия представителей его команды... – думаете, все это фантастика? Это – один из вариантов ближайшего политического будущего Украины. Будущего, властелином которого может стать любой из обитателей отечественного политического Олимпа.