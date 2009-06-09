Анна Герман: Янукович всегда говорил, что он – за всенародные выборы президента

9 июня 2009, 17:57

Заявление Виктора Януковича, сделанное на фоне церкви в Киево-Печерской лавре, о решении идти на всенародные президентские выборы сломало все договоренности, так долго сплетаемые узкими переговорными группами ПР и БЮТ.

Тайное, то есть совместный проект изменений в Конституцию, к которому имели доступ считанные люди, стало явным. Конечно, сразу же посыпались комментарии в отношении самых одиозных моментов этих изменений – начиная с повышения возрастного барьера для кандидата до 50 лет и заканчивая новеллой по поводу «пожизненного» лишения СМИ лицензии за распространение недостоверной информации... Точку в этой истории попытался поставить Виктор Янукович, заявление которого должно было прекратить разговоры вокруг щепетильных моментов нового Основного Закона. Правда, точка эта выглядит скорее многоточием – как в конституционной эпопее, так и, собственно, в вопросе президентской кампании...

О сегодняшнем заседании фракции ПР, на котором ее лидер объяснил партийцам свое решение и рассказал о последующих планах, «Главред» говорил с Анной Герман.

Госпожа Герман, о чем шла речь на сегодняшнем достаточно долгом заседании фракции и какие решения и заявления были приняты, кроме исключения Кужель и Богословской из партии, а Чорновила – из фракции? Виктор Янукович как-то объяснил свое воскресное выступление относительно решения идти на всенародные президентские выборы?

Виктор Федорович подготовил заявление, в котором предлагает реформировать судоустройство и местное самоуправление уже сегодня. То есть он предлагает не ждать президентских выборов и уже сегодня принять изменения к Конституции, которые ни у кого не вызывают сомнений, – то есть децентрализация власти и судебная реформа. Он верит, что в парламенте хватит для этого голосов. Также он призвал все политические силы к сотрудничеству, к сохранению единства в решении проблем по тем вопросам, которые безотлагательно следует решить сейчас украинскому обществу. Янукович объяснил и свое решение идти на всенародные выборы, а не на выборы в парламенте. Он считает, что быть президентом, избранным в Верховной Раде, - мало, для того чтобы выполнить задачу по преодолению кризиса: чтобы справиться с вызовами, которые в сейчас стоят перед государством, нужна поддержка всех людей...

Говорят, что слишком у многих в Партии регионов решение Януковича идти на всенародные выборы вызвало, мягко говоря, удивление...

Могу сказать, что и на заседании фракции, и на политсовете все поддержали это решение единогласно – было абсолютное единодушие в поддержке...

И все же, на ваш взгляд, что подтолкнуло Януковича фактически сжечь мосты? Потому что до последнего вероятность создания коалиции ПР и БЮТ, внесения изменений в Конституцию и перенесение выборов президента в парламент была чрезвычайно высока...

Нет, вспомните, с самого начала и до последнего он говорил, что он – за всенародные выборы президента! Он никогда не говорил, что может согласиться пойти на президентские выборы в парламент...

Можно ли сказать, что решение идти на всенародные выборы поставило крест и на создании коалиции с БЮТ или каких-то союзах во внекоалиционном формате? Потому что председатель фракции БЮТ Иван Кириленко утверждает, что, несмотря ни на что, переговоры не прекращаются...

Янукович заявил, что он хотел бы этот опыт переговоров, этот наработанный груз использовать – нельзя этим пренебрегать... По всем интересным для нас вопросам можно продолжать переговоры, но мы однозначно отвергаем - и Виктор Федорович повторил это сегодня на фракции еще раз – идею выборов президента в парламенте, продление полномочий парламента без согласия на это народа и некоторые другие идеи, которые высказывались в ходе этих переговоров...

Судя по выступлению Тимошенко сразу после заявления Януковича и ее намерения «идти и побеждать» на президентских выборах, доверие между ней и Януковичем, между ПР и БЮТ, каким бы благоньким оно ни было, утрачено. Где и как найти точку договоренностей теперь и попытаться восстановить это доверие?

Доверие следует искать в прозрачности переговоров, и мы на этом настаивали все время. Если бы эти переговоры были прозрачными и никто не пытался бы скрыть их суть от общества, люди все бы знали и не нужно было бы оправдываться, что-то придумывать, как это делает Тимошенко. Мы сразу бы получали реакцию общества на те или иные идеи и ориентировались бы, что то или другое людям не нравится и что от того или другого нужно отказываться... Источник доверия между партнерами - в прозрачности ведения переговоров...

Но ведь именно секретность и полная закрытость, насколько известно, были одним из основных условий для того, чтобы план по созданию коалиции и внесению изменений в Конституцию можно было провести...

Мы с самого начала эту позицию не понимали и теперь не понимаем. Мы всегда были открыты в том, что мы готовы к такому объединению. Просто не нужно делать необдуманных заявлений и обещать, что мы никогда и ни с кем не объединимся, как это делали в БЮТ. И тогда все будет очень легко объяснять, легко и естественно будет предпринимать шаги, которые нужны для Украины... То есть нужно быть честным – даже в деталях. Это всегда пригодится...

Говорят, что одним из последних аргументов в пользу похода на всенародные президентские выборы была для Януковича, кроме убеждений Фирташа и его команды, поездка в Москву, где ему удалось достичь каких-то договоренностей в отношении этой кампании...

Знаете, мне сложно говорить о Москве – в последний раз я там была еще при Советском Союзе. Ну, и в 2004-м, когда была пресс-секретарем премьера на каких-то переговорах... Поэтому мне сложно что-то сказать – я привыкла комментировать только то, что знаю точно. Комментировать слухи по поводу каких-то договоренностей – это несерьезно...

Виктор Федорович на днях встречался с Виктором Андреевичем? Потому что Президент послал ему неоднозначный и четкий сигнал, призвав действовать демократически и отказаться от идеи выборов в парламенте и, говорят, может оказать ему посильную поддержку ресурсом, на который имеет влияние ...

Я же говорю – я привыкла говорить только о том, что знаю. Я такого не зна-ю!..
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