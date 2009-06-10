Ющенко и Тимошенко объявили старт нового политсезона

Важность момента подчеркнули две вчерашние пресс-конференции – Президента Виктора Ющенко и премьера Юлии Тимошенко, – на которых высшие должностные лица государства попытались подвести итоги предыдущего политического этапа развития страны, очертить нынешнее положение дел в государстве и своем политическом лагере и заглянуть в будущее… О минувшем О пресс-конференции главы государства было известно еще на прошлой неделе: поскольку воскресный ход Виктора Януковича предугадать было сложно, ожидалось, что на этом мероприятии, формально посвященном Дню журналиста, Виктор Ющенко в очередной раз призовет все здравые силы страны консолидировать усилия, дабы не допустить насилия над Конституцией. Срыв переговоров по созданию коалиции Партии регионов и БЮТ полностью перекроил план общения главы государства с журналистами, чему, как можно было заметить, Президент был только рад. Напротив, о том, что с журналистами пообщается Юлия Тимошенко, пресс-служба Кабмина сообщила только в день проведения ее пресс-конференции. Очевидно, что это мероприятие планировалось как ответная реакция премьера на информационную волну, запущенную после провала коалиционных переговоров и бьющую в первую очередь по ней. В условиях, когда основная стратегия – создание «широкой» коалиции и отмена президентских выборов – оказалась неактуальной, Тимошенко нужно было срочно нарисовать перед собой и своими сторонниками новую картину политической реальности, в которой не нашлось бы места обвинениям, со всех сторон сыплющихся сейчас на премьера. Собственно, вчерашняя пресс-конференция стала вторым шагом премьера на этом пути после воскресного обращения к народу. Время для своей встречи с журналистами Тимошенко выбрала не случайно. Назначая свою пресс-конференцию на полтора часа позже президентской, премьер рассчитывала оперативно отбить все информационные атаки Ющенко, который в этот день торжествовал свою победу над неудавшимися коалициантами. И Тимошенко не прогадала. Президент довольно эмоционально описал опасность, с которой столкнулась страна в связи с возможностью реализации запланированных Партией регионов и БЮТ конституционных изменений: «За последние две недели Украина, по сути, пережила украинский вариант ГКЧП, когда за спинами людей хотели забрать самое святое, что принадлежит нации – соборность и независимость… Интриги, свидетелями которых мы были, поставили на кон человеческую мораль, наше будущее, наш путь», - заявил Ющенко. Глава правительства, в свою очередь, повторила тезисы, в первый раз высказанные ею в воскресенье: переговоры об изменении Конституции она расценивает исключительно как часть широких договоренностей между представленными в парламенте политическими силами (всеми политическими силами – особо подчеркнула премьер), главная цель которых – выход Украины из кризиса. Как и следовало ожидать, Президент и премьер, оценивая чуть было не принятый парламентом (по данным Ющенко, это должно было произойти именно вчера) проект Конституции, говорили как будто о разных документах. «На наших глазах принимались решения, как пролонгировать полномочия органов местных советов на год, … как формировать в парламенте политическую коррупцию, когда на 3 года будут продлены полномочия депутатов... Как, не спросив гражданина, решать, как избирать Президента», – пересказывал самые одиозные положения документа, опубликованного в «Зеркале недели» Виктор Ющенко. Юлия Тимошенко заочно оппонировала Президенту: «Задолго до того, как начали говорить о принятии этих изменений в Конституцию, наша фракция приняла решение о том, что никакой пролонгации полномочий парламента быть не может». Из слов премьера выходило, что Президент анализирует какой-то неправильный документ: «Не существовало ни одного проекта, который был бы официальным, который мог выдаваться и публично обсуждаться. Все проекты Конституции, вращавшиеся в СМИ, не являются идентичными тем, которые имели возможность собрать большинство голосов в парламенте». Здесь не лишним будет напомнить, что кроме президента с этим утверждением Тимошенко не согласился и председатель Верховной Рады Владимир Литвин, который вчера поделился своими мыслями по поводу невнесенных изменений в Конституцию с журналистами. Он подтвердил, что именно опубликованный в «Зеркале недели» документ был передан ему для ознакомления в качестве финального результата конституционных переговоров Партии регионов и БЮТ, причем спикер и его политсила лишались права вносить в него малейшие изменения. Впрочем, кто в этой ситуации говорит правду, а кто лукавит, – решать, как говорится, читателю… Отдельная тема, затронутая вчера Президентом и премьером, – это причины прекращения консультаций между Партией регионов и БЮТ. Их, как и следовало ожидать, Ющенко и Тимошенко видят по-разному. Глава государства видит в срыве коалиционного процесса две составляющих. Во-первых, это «поведение журналистов и общественности», по словам Президента, не воспринявших предложенных «регионалами» и «бютовцами» наработок. Во-вторых, это личное участие Виктора Ющенко в срыве этих переговоров. Для этого Президент направил в лагеря противников «своего представителя», убеждавшего обе силы, что «избрание Президента находится не в их руках». Кроме того, Ющенко признал, что проводил телефонные консультации с Виктором Януковичем, в ходе которых напоминал ему, что «единственный способ прийти к украинской власти – это легитимный способ». Наконец, глава государства сообщил, что дал понять оппонентам: в случае необходимости он не остановился бы перед тем, чтобы реализовать свой последний рычаг влияния на ситуацию – подать в отставку, чтобы тем самым запустить внеочередную президентскую кампанию, проводимую по нынешним правилам. И вообще, «украинская политика, извините, не знаю такого слова в украинском языке, – это политика "кидал"», – подытожил Ющенко. – «Как дойти до дня выборов президента в парламенте, чтобы тебя не кинули, на это ответа, думаю, никто из оппонентов не имел». Юлия Тимошенко тоже не отрицала ключевой роли Президента в срыве коалиционных переговоров. В чем эта роль заключалась, премьер не конкретизировала, однако, судя по ее словам, составными частями контркоалиционных действий Банковой были: «истерия Президента», «грязная кампания, устроенная на фоне нормального переговорного процесса» и «массовая, масштабная истерия, которая уничтожила работу, которая могла бы принести перед президентскими выборами нормальную Конституцию». Роль Януковича в этой ситуации, по Тимошенко, была вроде как вторичной: премьер считает, что он «просто испугался брать на себя ответственность перед открытыми президентскими выборами (Тимошенко продолжает настаивать, что вариант переноса президентских выборов в парламент в ходе переговоров не получил поддержки их участников. – Ред.)». «К сожалению, сохранились кидки», - констатировала премьер. Отдельно следует заметить, что Президент, оценивая события буквально недельной давности не скрывал своего более, чем критичного отношения к премьеру Тимошенко, обходя при этом стороной позиции другого участника столь ненавистных Ющенко переговоров – Партии регионов. В речи Президента доходило даже до противопоставления тех, кто «привез Конституцию из другого государства» (из контекста следовало, что речь идет о БЮТ), и «тех, кто представляет Партию регионов». Сам глава государства, отвечая на вопрос о столь «неровном» отношении к участникам этих переговоров, пространно объяснил, что относится одинаково ко всем политическим субъектам страны, однако премьер заслуживает большей критики в силу большей ответственности, лежащей на ее плечах. «По закону она лидер коалиции, где нет большинства. Это патовая ситуация», - сказал Президент, не объяснив, какой же позиции он ждет от премьер-министра в связи с такой «патовой» ситуации... Любопытно, что вопрос, связанный с упомянутым Виктором Ющенко иностранным происхождением «регионально-бютовского» проекта Конституции вчера был задан и Юлии Тимошенко. Однако, ответила премьер на вопрос о Викторе Медведчуке и его роли в подготовке проекта Основного Закона традиционно – просто уйдя от ответа… О грядущем Как бы странно это не выглядело, но Президент и премьер в итоге фактически сошлись во мнении относительно несовершенства действующего устройства системы государственной власти Украины – при этом Тимошенко не преминула отметить, что несовершенные изменения в Конституцию 2004 года были приняты «по поручению и при поддержке Ющенко». Выход из этой ситуации один – менять Основной Закон. Президент, еще в апреле зарегистрировавший свой вариант Конституции, настаивает на скорейшем рассмотрении его проекта в парламенте. Виктор Ющенко убежден, что завершить процесс одобрения Основного Закона его авторства вполне под силу еще до президентских выборов. Юлия Тимошенко, казалось, потерявшая инициативу в конституционном процессе, вчера сделала попытку вернуться на это поле игры, пообещав в ближайшее время зарегистрировать в парламенте собственный проект Конституции, который, как оказалось, ее политсила имеет еще с 2007 года. Примечательно, что и Президент и премьер недвусмысленно выступают за то, чтобы конституционная тема стала одним из главных мотивов президентской избирательной кампании. «Каждый из 15 кандидатов в президенты должен перед выборами озвучить свой проект реформирования Конституции, если он его имеет», – подчеркнул Президент, комментируя воскресное заявление Виктора Януковича о том, что следующую серию конституционного сериала следует ждать уже после президентских выборов. К слову, сам лидер Партии регионов вчера вновь заявил о необходимости конституционных заявлений. Вместе с тем, он слегка подкорректировал свои же слова: оказалось, что до президентских выборов имеет смысл сконцентрироваться на конституционном регулировании сферы местного самоуправления и судебной системы – вопросах, не вызывающих у участников процесса политических разногласий. С тем, что в ходе президентской кампании нужно говорить о Конституции, согласна и Юлия Тимошенко: «Всю президентскую компанию мы будем объяснять и защищать (свой проект Конституции. – Ред.), чтобы та грязь, которую создали вокруг нашей политической силы и меня персонально, была смыта правдой и откровенностью в этих вещах». Отдельно Тимошенко добавила, что проведет в рамках этого начинания «огромное количество встреч с прессой, чтобы объяснить каждый шаг, каждое свое действие». Само собой, что на обеих пресс-конференциях не обошлось без вопросов, заданных топ-политикам относительно грядущей президентской кампании – тем более, что и Ющенко, и Тимошенко уже заявили о своем намерении баллотироваться на пост главы государства. Впрочем, Виктор Ющенко старательно уходил от ответа на подобные вопросы, пообещав, что ближе к началу президентской кампании проведет отдельную пресс-конференцию, посвященную этой теме. «Я объясню, какие у нас есть выборы, чего надо остерегаться, причем буду говорить вам честно как гражданин Украины», - сказал Президент и довольно неожиданно добавил: «Я не хочу часто повторять, но не беспокойтесь, где в будущем будет Ющенко. Беспокойтесь, где вы будете, – в каком государстве, в каком обществе и с каким суверенитетом». Напротив, Тимошенко рассуждала о грядущих выборах охотно. Во-первых, еще раз повторила озвученное впервые в воскресенье решение: «Мы четко определились, что мы идем на президентскую кампанию. Я лично буду принимать в ней участие. Более того, я убеждена, что мы сможем получить победу. Я и моя команда». Во-вторых, уже сейчас Тимошенко заявила, что не будет брать отпуск на время кампании: «Как я могу бросить страну во время кризиса и пойти в отпуск? Я возьму отпуск от избирательной кампании… Я буду заниматься своими делами, буду вести правительственную деятельность и буду защищать страну от кризиса, а избирательную кампанию будут делать депутаты». Вчера же Тимошенко, сегодня пребывающая в электоральных рейтингах на втором месте с тревожно небольшим отрывом от третьего – Арсения Яценюка, – назвала своего главного конкурента в ходе грядущей кампании: «Безусловно и беспрекословно моим главным конкурентом на выборах будет Виктор Янукович. Это было понятно еще с 2004 года, что наши команды конкурируют, и именно между нами будет разворачиваться борьба за победу в президентской кампании». Это заявление премьера обращает на себя особое внимание. Во-первых, тем самым Тимошенко исключает возможность возвращения к полномасштабным переговорам о политическом объединении с «бело-синим» лагерем, по крайней мере, до президентских выборов, а во-вторых, – дает понять, что будет базировать свою кампанию на противопоставлении «Регионам», а значит, в качестве базовых электоральных областей все так же рассматривает запад и центр Украины. Судя по всему, именно на деконструкцию стереотипов, возникших в этих регионах относительно Юлии Тимошенко на протяжении последних недель, и будут направлены в ближайшее время пиар-потуги блока ее имени. На дне банки Вчерашние пресс-конференции лидеров государства продемонстрировали украинцам довольно безрадостную картину. Президент и премьер-министр европейского государства по прежнему остаются людьми, мало того, что не доверяющими друг другу, – кажется, они просто на дух не переносят друг друга. Да, журналисты могут смехом реагировать на шутку Президента: мол, «или тому, или другому (Тимошенко или Януковичу. – Ред.) подал руку – считай пальцы». Да, они могут отдавать должное эмоциям Тимошенко, когда она говорит о «черных мыслях и черных действиях Президента». Но вообще, по сути, эта ситуация глубоко неправильна, тем более во время глобального кризиса, последствия которого продолжает ощущать наша страна. Посмотрев правде в глаза, следует признать: проект Конституции, который действительно мог бы на этой неделе быть направленным парламентом в Конституционный суд, и правда ставил под удар украинскую демократию. Однако срыв реализации плана по созданию «широчайшей» коалиции и жирный крест на подготовленном ПРиБЮТом проекте Конституции не должны быть поводом для злорадства одного политического лагеря и срывания злости на оппонентах с другой стороны. Вместо того, чтобы забыть о недавней драме, разыгравшейся вокруг «ширки» и ее Конституции и сообща взяться за подготовку реальной антикризисной программы, за обсуждение ситуативного объединения ради принятия необходимых стране законов, – тем более, осознавая, что Виктор Ющенко действительно не является реальным претендентом на победу на президентских выборах-2010, – Президент и премьер продолжают обвинять друг друга в развале экономики страны, в деструктивной политической позиции… Власть в преддверии общенациональной избирательной кампании – традиционно тяжелого времени для отечественных общества и политикума – остается разделенной, исполненной внутренних противоречий и взаимного недоверия. Эти процессы зашли так далеко, что когда премьер-министр на своей пресс-конференции констатирует: президентская кампания расколет страну – это не то что не заставляет нас объявлять всеобщую тревогу, это нас даже не удивляет. А, по-доброму, должно бы…