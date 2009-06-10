Россия уступила Украине?

Более года между Украиной и Россией не велись переговоры о пребывании Черноморского флота в Украине.

Сегодня в Киеве проходит седьмое заседание Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ России Украинско-российской межгосударственной комиссии.



Последнее заседание этой Подкомиссии прошло более года назад – 24 января 2008 года. В ноябре прошлого года украинские дипломаты заявили о том, что Москва отказывается проводить переговоры. Правда, Россия эти обвинения отвергла. Хотя, насколько нам известно, российские дипломаты просто игнорировали запросы украинской стороны провести встречу. Объективно – это вроде бы и не отказ, а на самом деле…

Очевидно, возобновление переговорного процесса связано с тем, что Украине удалось найти достаточно аргументов для встречи с россиянами. И само согласие россиян на переговоры – это хоть и не большая, но и уступка со стороны упрямой российской дипломатии.

По всей видимости, Москва была вынуждена согласиться на встречу, поскольку сейчас речь зашла о серьезных обвинениях в адрес российского флота. В последние годы украинская милиция активизировала свою деятельность по проверке документов у тех, кто находится в Севастополе. В прошлом году Управление МВД в этом городе выявило 2463 нарушителей миграционного законодательства, среди них военнослужащих ЧФ – 277. С начала этого года соответственно 1184 человека, в том числе военнослужащих российского флота – 135.

Украина уже объяснила свои действия просто – таким образом защищаются национальные интересы страны. Первый заместитель секретаря СНБО Владимир Огрызко еще в начале мая принял участие в межведомственном совещании в Севастополе – на нем присутствовали руководители местных органов власти и силовых структур. Тогда Огрызко заявил, что ни о каких санкциях речь не идет. «Речь о том, что российский Черноморский флот, который находится на территории Украины, обязан выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Соглашением 1997 года, а также в соответствии с действующим украинским законодательством», - подчеркнул он. «Указ Президента Украины является частью действующего украинского законодательства. И то, что сегодня нет ни одного официального обращения командования ЧФ РФ на перемещение военной техники и личного состава – нарушение указа Президента Украины», - сказал он.

Тогда у Огрызко спросили – правда ли, что севастопольская милиция задерживает российских моряков. «Приехав в Севастополь, я собственными глазами видел, как много российских военнослужащих абсолютно свободно перемещается по городу и никто им в этом не мешает. И поодиночке, и группами, даже почему-то бегом. Вопрос в другом – имеют ли эти военнослужащие официальное разрешение на пребывание на территории Украины? Я думаю, что для каждого государства важно обеспечить безопасность своих граждан, о чем мы, собственно и заботимся», - подчеркнул он. «Когда вы приезжаете на Киевский вокзал Москвы, любой российский милиционер может подойти к вам и потребовать документы. Почему то же самое не может происходить в Украине? Почему нельзя убедиться, что эта особа пребывает в Украине на законных основаниях? Это право и обязанность каждого государства», - добавил Огрызко.

Аргументы, в самом деле, серьезные. Они, видимо, и вынудили российскую сторону сесть за стол переговоров. Украинские дипломаты, впрочем, говорят, что эти переговоры посвящены не только правилам пребывания российских моряков в нашей стране. Планировалось, что речь на переговорах будет идти об использовании радиочастот, о том, чтобы российские моряки не вредили окружающей среде. Главный же вопрос касается аренды украинских объектов и земли.

В конце мая российская сторона согласилась провести инвентаризацию земельных участков, переданных в пользование ЧФ России. И это тоже своего рода уступка со стороны россиян. Особенно, если учесть, что Киев вел переговоры с Москвой по этому поводу десять лет. Порой доходило до открытой конфронтации и скандалов.

Украинские дипломаты сообщают, что уже согласован алгоритм такой инвентаризации. Правда, когда она будет завершена непонятно – российская сторона вполне может ее затянуть эдак до 2017 годы, когда согласно договоренностям двух стран ЧФ должен уже покинуть территорию Украины.

Любопытно, что украинские дипломаты несколько сместили акценты в своих заявлениях в последнее время. Если еще год назад акцент делался на том, что Россия должна заблаговременно готовиться к выводу своего флота, поскольку за один-два дня его невозможно осуществить. Сейчас Украина больше фокусирует внимание на нарушениях, связанных с пребыванием россиян. Скорее всего, в Киеве решили лишний раз не нагнетать отношения с Россией, зная, как там нервно реагируют на любые напоминания о 2017 годе. Но это не означает, что если этот вопрос не поднимается в публичных заявлениях, то его не поднимут и на переговорах. Источники в правительстве сообщили «Главреду», что украинская делегация намерена поднять вопрос о порядке вывода формирований ЧФ из Украины. Документы по этому поводу Киев подготовил еще в прошлом году.

Впрочем, то, что Россия согласилась провести переговоры, совсем не означает, что они принесут какие-либо плоды. Вынудить Россию сесть за стол переговоров – это еще не победа на переговорном процессе. Во время консультаций российская делегация будет в первую очередь стремиться урегулировать вопрос по поводу проверок российских моряков украинской милицией. Решение остальных вопросов может просто блокироваться.

По слухам, в Москве существует установка – с нынешним руководством ни о чем по поводу ЧФ не стоит договариваться: мол, Виктору Ющенко осталось находиться у власти не так и долго. Москва надеется, что будущий президент в вопросе ЧФ окажется более сговорчивым. Но расчет вряд ли обоснованный. Украинские дипломаты вели очень серьезные и жесткие переговоры с россиянами и во времена вроде бы пророссийского Леонида Кучмы.