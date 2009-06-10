Павел Мовчан: В БЮТ все-таки было несколько «жополизов», которые сразу стали поддерживать коалицию

Дело в том, что после провала переговоров по созданию коалиции Партии регионов с БЮТ Юлия Тимошенко сделала весьма противоречивое заявление во время своего выступления на телевидении. Премьер-министр «поблагодарила» некоторых депутатов, которые «наступили себе на горло, вынуждены были принести в жертву свое видение и убеждения ради защиты и сохранения национальных интересов, ради национального примирения» и согласились на создание «широкой коалиции».

Благодарность лидера БЮТ пала на Николая Томенко, Сергея Соболева, Владимира Яворивского, Владимира Филенко, Михаила Косива, Игоря Грынива, Павла Мовчана, Степана Курпиля, Виктора Терена и Андрея Шевченко.

Тем не менее далеко не все из этого списка были очень рады услышать столь теплые слова от Юлии Владимировны. Многие из этих людей, на самом деле, так и не согласились на коалицию с Партией регионов. По крайней мере, известный национал-демократ, руховец со стажем, а ныне бютовец Павел Мовчан категорически отрицает слова Юлии Тимошенко. Более того, по его словам, почти все из названных премьером людей не соглашались на то, что предлагала Тимошенко. По его мнению, заявление Юлии Владимировны по поводу Мовчана и компании стало своеобразной местью за их принципиальную позицию во время коалиционных переговоров в целом, и во время встречи бютовских «национал-демократов» с Тимошенко в пятницу в частности. По словам Павла Михайловича, этот поступок премьер-министра выглядит как минимум непорядочным.



Кстати, еще на прошлой неделе в комментарии «Главреду» Павел Мовчан однозначно > исключал возможность своего вхождения в союз БЮТ и Партии регионов.



Павел Михайлович, в своем воскресном выступлении Юлия Тимошенко назвала вас вместе другими национал-демократами во фракции БЮТ как наступивших себе на горло и согласившихся на коалицию с Партией регионов. Зная вашу позицию по этому поводу, было очень сложно поверить в ваше согласие войти в коалицию с ПР. Расскажите, как все было в действительности и на самом ли деле Тимошенко удалось убедить вас войти в широкую коалицию?



Всем хорошо известно, что вопрос широкой коалиции и конституционной реформы встал еще в сентябре. Я был последовательным оппонентом всех предложений относительно общих конституционных изменений и создания коалиции с ПР. Моя позиция еще с сентября заключалась в тому, что предложенные переговорщиками изменения к Конституции опасны для Украины. Случившееся в выходные только подтвердило мнение о том, что этот путь бесперспективен. Я об этом лично предупреждал Юлию Владимировну.



В пятницу у нас с ней был разговор. Перед рейтинговым голосованием фракции за коалицию, в котором я участия не принимал принципиально, у нас состоялась встреча группы национал-демократов с Юлией Тимошенко. В самом начале я четко сказал госпоже Тимошенко, что себя в подобной коалиции не вижу. Обладая определенным опытом и способностью предугадывать чьи-то действия на несколько шагов вперед, я предостерег ее, что этот альянс не состоится. Это было невыгодно Партии регионов и лично ее лидеру. И не только потому, что им пришлось бы делить ответственность за ситуацию в стране во время кризиса. Все эти конституционные изменения только отвлекли бы внимание людей, но кризис только лишь заходит в Украину, он еще не разросся до своих угрожающих масштабов.



Поэтому я и сказал Юлии Владимировне, что ее лично в случае коалиции с ПР обмажут дегтем и посыплют перьями. Поэтому я не видел целесообразности пребывания в альянсе, где будет политическая сила, идеология которой базируется на совсем других принципах, нежели мои убеждения. Я не могу себя даже представить союзником Табачника или Колесниченко. Не могу видеть себя в союзе с представителями «Русского блока», которые не хотят Украины, которые против Украины и за возобновление Союза. Какой с ними может быть политический микс? Я спрашивал у премьера, которая там будет идеология?



Меня более чем удивило, я просто не поверил своим собственным ушам, когда услышал, что Тимошенко упомянула мое имя в числе тех, кто якобы наступив на горло, то есть растоптав самого себя и свои убеждения и прошлое, мог поддержать тот абсурд, который в закрытом режиме они формировали с Партией регионов. Скажу откровенно, никто из нас не был знаком с текстом Конституции. Мы на заседании в пятницу требовали, чтобы нам показали его. Ведь он уже был готов!



Вы не спрашивали у Тимошенко, отвечает ли опубликованный в прессе текст разработанному совместно с Януковичем?



Когда мы задали Юлии Владимировне этот вопрос, она подтвердила, что на 90% это тот текст.



Много ли вас было на том заседании в пятницу, кто не согласился на коалицию, но о которых в эфире сказала Тимошенко?



На том заседании несогласие с созданием коалиции и отказ входить в нее выразили Владимир Филенко, Степан Курпиль, Игорь Грынив, Михаил Косив, Дмитрий Шлемко, Виктор Терен, Сергей Соболев и Елена Бондаренко. Почти всех их Тимошенко и назвала. Хоть в прессе много и пишут, что Грынив и Соболев были за коалицию, но это неправда, они на том заседании выразили свое несогласие.



Во время той встречи в формате двадцати все-таки было несколько «жополизов», которые сразу стали поддерживать коалицию. Но называть их фамилии не буду.



Зачем госпожа Тимошенко на всю страну назвала вас сторонниками широкой коалиции?



Я тоже задавался этим вопросом. Думаю, прежде всего, чтобы сказать, что у нее во фракции единая команда единомышленников и нет противоречий. Она хотела показать, что великое благо альянса с Партией регионов и изменений в Конституцию возобладало над собственным пониманием добра. Я готов жертвовать во имя Украины и жизнью, и всем, но во имя Украины, а не интересов группы олигархов и в нашей фракции, и во фракции Партии регионов, а также группы лиц из руководства другого государства. Так как только Россия заинтересована в нестабильности в Украине. На многие годы власть в Украине должны были захватить два клана.



Как будете реагировать на такое унижение вашей чести и достоинства со стороны Юлии Тимошенко?



Я сегодня пытался записаться на выступление с трибуны Верховной Рады, чтобы высказать свою позицию. Мне этого не дали сделать. Меня не приглашают на каналы, меня отфильтровали на эфир на «5 канале». Там вчера сидел и рассказывал Яворивский, который голосовал за широкую коалицию. Хоть он голосовал за это в пятницу, но его Юлия Владимировна тоже вписала в список людей, которые якобы наступили себе на горло. Думаю, что те, кто писал текст выступления для Тимошенко, умышленно сделали такую смешанную группу. Так как с самого начала были люди, выступавшие категорически против коалиции. Их нужно было наказать.



Как вы намерены поступать дальше, ведь, фактически, вашему моральному авторитету нанесен сокрушительный удар. Видите ли вы себя после этого в БЮТ?



Я буду опровергать слова Тимошенко о моем согласии на «ширку» всеми возможными средствами. Я не голосовал за «ширку» и в любом случае ее не одобрял. Говорить о более решительных способах протеста – пока не приходится. Я не член никакой партии, против меня нельзя применить санкции.



Вы рассматриваете заявление Тимошенко как месть вам и вашим единомышленникам за принципиальную позицию по «широкой» коалиции?



По крайней мере, эти слова Тимошенко были нечестными. На мой взгляд, непорядочно делать и говорить о том, чего не было. И это касается не только слов о нашем согласии на коалицию. Я не буду комментировать дальше, но на вчерашнем совещании фракции я предлагал Юлии Владимировне воздержаться сейчас от комментариев. Это приводит только к потере ее позиций.



Какие решения были приняты на вчерашнем заседании фракции БЮТ? Какую стратегию избрали?



Решили единственное – убеждать людей, что, создавая коалицию, БЮТ хотел добра Украине. Но у меня сложилось такое ощущение, что Юлия Владимировна не понимает, в какой нации, государстве и обществе она живет. К сожалению, она живет в кругу советников, которые ее вели и ведут.



Попытка подать на рассмотрение парламента свою Конституцию – это тоже часть этой стратегии, чтобы показать, что БЮТ не причастен к общей Конституции с Партией регионов?



Наверное, да. На самом деле я, как и большинство во фракции, не видели ни одного, ни другого документа. Трудно говорить о том, чего я не видел. Скажу вам, что Михаил Косив требовал ознакомиться с текстом Конституции, который есть. Но и этого не случилось. Я не могу понять, ради чего все это делается. Создается впечатление, что всех нас во фракции считают идиотами, а есть только небольшая группа умников вокруг Тимошенко. У Януковича, по-видимому, так же, если и у них большинство ничего не знали и им ничего не показывали. У нас коалиционный процесс происходил закрыто, герметично и непрозрачно. Просачивалась только определена информация, это пагубно и бесперспективно. Поэтому Владимир Филенко призывал на вчерашнем совещании говорить правду.



Можно ли ожидать, что группа депутатов, которых назвала Тимошенко как сторонников коалиции, выразят в связи с этим какой-то общий протест?



Я им это предложил, но решили, что пока подумаем, как поступать дальше. Могу сказать, что Западная Украина положительно восприняла информацию о провале коалиции БЮТ с Партией регионов. Хотя и заявляли, что коалиция принесет социальное благо, но, как сказал Дмитрий Шлемко, Западная Украина готова затянуть пояса, лишь бы только была Украина.



Мне многие в последние дни звонят и выражают радость по поводу того, что коалиция не состоялась. Что касается заявления Тимошенко о том, что я был за коалицию, так мои знакомые знают, что это ложь. Люди уже все понимают, и вся информация, исходящая от нее, разделяется. Нельзя ведь убеждать, что чего-то не было, если все это видели.



Ради чего же тогда снимали Еханурова? Я голосовал против этого и говорил об этом на фракции. Это было ослабление Украины в угоду кому-то. Каждый украинец мог на это реагировать только как на антиукраинские действия. Какие бы ни выдвигались обвинения Еханурову, почему его снимали именно теперь, в канун принятия Верховной Радой нового текста Конституции? Все это связано, и все это понимают. Люди уже это давно стали понимать. На все эти притворства у них только один способ реакции – проголосовать на выборах. И уверяю вас, что они правильно проголосуют.



Выходит, не за Тимошенко... Вы лично после всего этого будете поддерживать Юлию Тимошенко на президентских выборах?



Я вчера на заседании фракции сказал, что это произойдет только в том случае, если в ее программе будут четко прописаны все украинские национальные приоритеты. Я буду читать программу каждого кандидата. У кого увижу защиту украинских национальных интересов, того и поддержу.