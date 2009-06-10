Кто и как расселся в Европарламенте?

ПАРТИЯ Кол-во мест в Европарламенте ПОЗИЦИЯ Европейская народная партия и европейские демократы (EPP) 263 Правоцентристы Пария европейских социалистов (PES) 161 Левоцентристы Альянс либералов и демократов за Европу ALDE 80 Либералы-центристы Зеленые-европейский свободный альянс GREENS-EFA 52 Зеленые, левые, за региональные особенности Европейские консерваторы (EC) 49 Правые, консерваторы Объединенные левые и зеленые Европы (GUE-NGL) 33 Ультралевые, коммунисты Альянс за Европу наций (UEN) 20 Крайнеправые консерваторы, националисты Альянс независимых демократов Европы (I/D) 19 Евроскептики, правые Другие, не вошедшие во фракции 59

Официальная диаграмма1 распределения мест в Европарламенте-2009 (без учета новой фракции Европейских консерваторов2 ).

В результате левоцентристский фланг Европарламента оказался серьезно ослаблен. У фракции21,9% мест в нынешнем составе парламента против 27,6% в прошлом. Часть голосов социалистов отошла зеленым, которых в новом парламенте будет больше, но другую часть перехватили идейные противники левых – националисты и правые консерваторы.Слабый результатсвязан во многом с тем, что в Германии, стране делегирующей наибольшее число депутатов в Европарламент, социалисты выступили еще более неудачно, чем в прошлый раз. Немецкие социал-демократы получили всего 20,8% против казавшихся в 2004 году катастрофическими 21,5%. Но, с другой стороны, Германия стала одной из немногих стран ЕС, которая не делегировала в Европарламент депутатов правого спектра. В Великобритании лейбористы, также входящие в, не просто провалились на состоявшихся выборах, получив всего 13 мест и заняв третье место. 5 мест, которые партия Гордона Брауна потеряла по сравнению с 2004 годом, отошли как раз к правым националистам.Наибольшего успеха ультраправые добились в Голландии и Австрии. В Нидерландах антиисламская партия Свободы Геерта Вилдерса стала второй политической силой, набрав 17% голосов. В Австрии партия Свободы, ранее возглавляемая Йоргом Хайдером, набрала 13,1% голосов. А если учесть результат не прошедшего в Европарламент националистического ультраправого «Альянс за Будущее» (4,7% голосов), получится, что потенциал электората ультраправых в Австрии – почти 20%. В Бельгии сторонники независимости Фландрии и противники мигрантов получили 10,17% голосов, более чем на процент, ухудшив свой результат 2004 года. В Болгарии ультранационалисты из партии «Атака» набрали внушительные 12,01%, но не смогли повторить свой прошлый еврорезультат – 14,2%. В Румынии партия Великая Румыния получила 8,68% и провела сразу трех депутатов в Европарламент. Британская ультраправая национальная партия (BNP) впервые получила 2 депутатских кресла в Европейском парламенте. Впрочем, ее успех связан не с расширением электоральной базы, а с провалом кандидатов от лейбористов. Так или иначе, мы увидим в Европарламенте от Великобритании не просто партию евроскептиков, но партию оппозиционную ЕС как таковому. Традиционные же британские евроскептики из Партии Независимости Великобритании, входящие в группу Альянс независимых демократов Европы, на фоне провала лейбористов оказались вторыми с результатом 16,5% голосов вслед за победителями консерваторами.Поскольку польские (15 депутатов) и британские консерваторы (25 депутатов) собираются организовать в Европарламенте новую фракцию, к которой присоединится, как ожидается, чешская Гражданская Демократическая партия (9 депутатов), крайнеправому Альянсу за Европу нацийпредстоит реорганизация. Возможно, его поддержат некоторые депутаты из еще не определившихся партий правого спектра, возможно, на его месте будет создана новая фракция. Но, так или иначе, она станет еще более правой и радикальной. Европейским консерваторам, чтобы стать фракцией официально необходимо заручиться поддержкой любого количества депутатов из еще 4 стран ЕС. Фракция должна состоять из 25 депутатов, представляющих 7 стран ЕС{2-} В списке победителей выборов в Европарламент партия Пиратов отнесена к не определившимся в своей фракционной принадлежности. Партия декларирует свою непричастность к традиционному партийному делению на правые и левые. Хотя по набору требований, среди которых главное место занимают легализация свободного некоммерческого обмена файлами в Интернете и защита тайны частной жизни в электронных базах данных, может быть отнесена к левому спектру.На данный момент, как это ни удивительно, Пиратская партия является третьей по численности в Швеции. Взрыв интереса к ней начался после громкого публичного процесса против основателей и руководителей популярного файлообменного ресурса со звучным названием «Пиратская бухта». Сейчас в шведской партии Пиратов официально состоит почти 50 тысяч человек. За партию на выборах в Европарламент отдали свои голоса 214 тысяч шведов. В случае союза, например, с Зелеными они могли бы претендовать на второе место сразу после победивших социал-демократов.Успех Пиратской Партии демонстрирует силу самоорганизации новых Интернет-сообществ и реальную популярность сетей файлообмена, т.н. «торрентов» «Торренты» называют убийцами звукозаписывающих компаний. Многочисленные попытки окончательно решить проблему пользователей, скачивающих музыкальный и видеоконтент друг у друга, привели к нескольким громким судебным процессам и закрытию наиболее популярных сайтов. Тем не менее свободный файлообмен в Интернете продолжается и количество сайтов, поддерживающих его, только возрастает.Институционализация Пиратской идеологии в виде партийного строительства происходит достаточно быстро. Пиратская партия Германии принимала участие в прошедших выборах в Европарламент (результат – 0,9% голосов), в Испании и Франции Пиратские партии уже официально зарегистрированы.{3-} Антикапиталистическая партия Франции под руководством молодого харизматика Оливье Безансно остановилась в шаге от прохождения 5% барьера и получения мест в Европарламенте (4,9% голосов).В большинстве стран ЕС правящие партии проиграли выборы в Европарламент. В 16 странах ЕС правящие партии не смогли добиться победы, в 13 странах, в т.ч. Великобритании, Испании, Ирландии, Латвии, Эстонии, Греции и Венгрии победа оппозиции является безоговорочной. На выборах в Европарламент отчетливо проявилась тенденция к поражению социал-демократических правительств, только в Словакии им удалось добиться хорошего результата. Общее в причинах столь неблагожелательного отношения избирателей к своей власти – экономический кризис и рост евроскептицизма. В ближайшие годы следует ожидать переход целого ряда европейских правительств под контроль правых и правоцентристских партий. России уже сейчас следует искать точки соприкосновения с оппозиционными силами в странах, где правящие партии уступили. В скором времени власть там может поменяться.Испания (Социал-демократическая партия)2. Великобритания (Лейбористы)3. Латвия (Новое Время)4. Эстония (Партия Реформ)5. Греция («Новая Демократия»)6. Ирландия (Республиканская партия)7. Болгария (Коалиция за Болгарию (социал-демократы)8. Финляндия («Центр»)9. Португалия (Социалистическая партия)10. Австрия (Социал-демократическая партия)11. Мальта (Национальная партия)12. Венгрия (Социалистическая партия)13. Кипр (Прогрессивная партия трудового народа Кипра)Германия (ХДС)2. Словакия (СМЕР)3. Франция (Народный союз)4. Италия (Народ свободы)5. Польша (Гражданская платформа)6. Бельгия (Христианские демократы – Новый Фламандский Альянс)7. Чехия (Гражданская демократическая партия экс-премьер-министра М. Тополанека)8. Словения (Демократическая партия Словении)9. Нидерланды (Христианские демократы)10. Люксембург (Христианско-социалистическая народная партия)11. Литва (Союз Отечества - Консерваторы Литвы)Швеция (условная победа социал-демократов над правоцентристами)2. Дания (условная победа социал-демократов над правоцентристами)3. Румыния (условная победа социал-демократов над правоцентристами)Сложностей в отношениях с ЕС в связи с новым составом парламента у России несомненно прибавится. На это есть две основные причины. Первая: в силу ослабления социал-демократов евроатлантически ориентированные правоцентристы получили еще больше возможностей продавливать свою повестку дня. Вторая: главные евроскептики представляют страны, которые в наибольшей степени форсировали программу «Восточного партнерства» и в наименьшей степени хотят конструктивного сотрудничества с Москвой. Очевидно, что «Восточное партнерство» остановлено не будет, поэтому России надо искать возможность получить в нем право голоса.С другой стороны, укрепившиеся правые и ультраправые будут постоянно ставить под сомнение необходимость дальнейшего расширения ЕС, что на практике может привести граждан восточных партнеров ЕС к пониманию того, что членство им никто давать не собирается. Можно предположить, что большая часть политической борьбы в новом Европарламенте сосредоточится вокруг внутренних проблем ЕС, на решении которых настаивают ультраправые. Здесь они могут найти союзников среди левых и ультралевых депутатов, которые недовольны действиями Еврокомиссии и сделают все возможное, чтобы не допустить председателя Жозе Мануэля Баррозу на второй срок.Первой задачей Европарламента будет утверждение нового состава Еврокомиссии. Чтобы оставить своего представителя, на важнейшем посту главы Еврокомиссии, правоцентристам придется искать союзников. Баррозу – хорошая кандидатура для Европейской народной партии (). Он только что привел свою партию к победе над правящими социал-демократами в Португалии. Его поддерживают все главы крупнейших государств ЕС. Однако в Европарламенте политику Еврокомиссии Баррозу критиковали как справа, так и слева, а процедура утверждения предусматривает тайное голосование. В этой ситуации крайне неблагоприятным для России может оказаться возможный союз правоцентристов с либералами ().Зеленые уже объявили, что будут голосовать против Баррозу. Социалисты, как ожидается, объявят голосование для своей фракции свободным. Правые не спешат с решением, поэтому правоцентристам легче договориться о поддержке с третьей по величине фракцией - либералами из. Вопрос лишь в том, что придется дать им в обмен на поддержку кандидатуры Баррозу. Известно, что либералы из– одни из главных критиков российской внутренней и внешней политики – иногда прямо придерживаются взглядов: «все, что плохо для России, – хорошо для ЕС», а в программе «Восточное партнерство» видят хорошую возможность ослабить зависимость стран ЕС от поставок российских энергоносителей.