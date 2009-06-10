Дэвид Кремер: Украина может быть маргинализована администрацией Обамы

Сейчас Дэвид Кремер работает во влиятельном Немецком фонде Маршалла Соединенных Штатов и считается одним из главных приверженцев Украины в Вашингтоне. Мы встретились с ним как раз после того, как очередная попытка БЮТа и Партии регионов слиться в едином конституционном порыве потерпела фиаско. Поэтому Дэвид Кремер и другие многочисленные сторонники Украины в Вашингтоне вздохнули с облегчением: никто из них не одобрял такого шага и в такое время (перед очередными выборами). А мнение, чаще всего звучавшее в разговорах “Главреда” с американскими экспертами сводилось в целом к единственному - Виктор Ющенко должен подать в отставку и прекратить это безумие.Страна с 46-миллионным населением в сердце Европы, с огромным потенциалом должна быть очень важна для Соединенных Штатов. Успех Украины может увеличить шансы на успех в соседних странах, даже в России. Поэтому нужно очень внимательно наблюдать, что происходит в вашей стране. Решать же – какими должны быть ваши лидеры, какой должна быть ваша внешнеполитическая ориентация - должны сами украинцы.Политика в Украине усложняет задачу иметь дело с вашей страной. В среде экспертов и аналитиков, занимающихся Украиной, есть ощущения усталости и сильного разочарования. Но в некоторых вопросах мы должны отодвинуть это разочарование и понять важность страны как таковой. Я соавтор недавней статьи в Foreign Policy, - уверен, что вы ее видели. В ней я написал, что хотел бы, чтобы президент Обама посетил Украину. Это сложно, поскольку приближаются очередные выборы, это сложно, потому что политическая ситуация неблагоприятна – но вопрос в том, что Соединенные Штаты должны продемонстрировать: они поддерживают страну и людей, а не лидеров. Я несколько обеспокоен, что Украина будет маргинализована администрацией Обамы. Я знаю людей, работающих в этой администрации и действительно переживающих за Украину...Например, Майкл Макфол, который хоть и занимается в Совете национальной безопасности Россией, но искренне переживает за Украину... В Госдепартаменте есть Фил Гордон (заместитель госсекретаря США. – Ред.) и некоторые другие. Что я пытаюсь сделать, даже находясь за пределами правительства, – это достичь того, чтобы Соединенные Штаты уделяли Украине внимание, которого она заслуживает.Я говорю им, что Украина приложила много усилий для борьбы с терроризмом. Я говорю им, что Украина была наряду с Беларусью и Казахстаном той страной, которая отказалась от ядерного оружия. Я говорю им, что она занимает особое место в Европе, когда речь идет об энергетике или экономике в целом. Я пытаюсь напомнить им – а, к счастью, многие из них это и так помнят, что Украина имеет значение. Я также добавляю, что несмотря на разочарование и бесконечную политическую нестабильность, Украина остается мирной, демократической и действует в рамках конституции.Я, откровенно говоря, нервничал по поводу конституционной реформы. Мне показалось, что была попытка отобрать у людей право избирать президента, и я не думаю, что это здоровая идея. Украина действительно нуждается в конституционной реформе, но не таким способом и не в такое время, как сейчас, перед президентскими выборами.Я имел в виду ее размеры, ее потенциал. Если Украина проведет очередные выборы по международным стандартам, она пройдет очень важный путь демократического развития. Украина – правильная страна, для того чтобы ей помочь и быть уверенными, что ее не ждет экономический коллапс. Но опять же – мы не можем помочь стране, которая не хочет помочь себе сама.(Вздыхает) Я думаю, что новейшая история украинских выборов демонстрирует, что Украина способна проводить свободные и справедливые выборы. Я не могу понять, почему грядущие выборы могут не быть честными и свободными. Другое дело, если бы была проведена запланированная конституционная реформа. А так, как вы знаете, медиа в Украине более свободны, чем когда-либо, следовательно с освещением кампании не должно быть проблем. Административный ресурс тоже вряд ли будет применяться. Поэтому я ожидаю, что Украина сумеет провести следующие честные и справедливые выборы.Я бы хотел его видеть... (вздыхает) Политическая нестабильность выглядит нескончаемой. То, что вам нужно, - это политические лидеры, ставящие интересы страны превыше своих собственных интересов. Это не уникальная проблема Украины, эта проблема существует и в других странах, но Украина продемонстрировала с помощью Оранжевой революции, с помощью свободной прессы, честных выборов, что она способна двигаться вперед. Да, это непростое время – ввиду экономической ситуации, накануне президентской кампании. Но я надеюсь, что после президентской кампании все более-менее успокоится и люди станут соревноваться друг с другом в более присущей соревнованиям манере, более здоровыми способами.Я не могу дать вам ответ, который вы ждете (смеется). Я бы сказал, что мы нуждаемся в сильной демократической Украине, которой руководят лидеры, избранные на свободных и честных выборах. Ответил, как дипломат (смеется).(Смеется)Есть несколько вещей. И одна из них – это время и его график. Вы знаете, что американские президенты должны быть в Америке 4 июля (День независимости. – Ред.), а уже 6-го он должен быть в Москве. А еще он должен посетить саммит «большой восьмерки» в Италии. Я бы хотел, чтобы Украину добавили к этой поездке. А еще больше хотел бы увидеть отдельный визит Обамы в Украину, но я не думаю, что это сейчас возможно. А после июля уже вообще не будет смысла говорить о каких-то визитах– это уже будет предвыборная кампания. И все эти разговоры о конституционной реформе отнюдь не помогают в таких делах.Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я не думаю, что если президент не посетит Украину, то из-за России. Я думаю, что причина, действительно, в плотности президентского графика.Нет, я не думаю, что это мертвый вопрос. В конце президентства Джорджа Буша Украина и Соединенные Штаты, как вы знаете, подписали хартию, связанную с интеграцией в НАТО. Это вопрос, который во время предвыборной кампании нужно отложить, поскольку вряд ли в таких условиях он будет освещаться адекватно. Да, по НАТО в Украине должна быть дискуссия, но не во время президентской кампании, ведь поддержка все еще низкая – всего лишь 30%...Да, это больше, чем было, но по этому вопросу все еще нужна просветительская кампания. НАТО хотело бы видеть большую поддержку, если Украина действительно заинтересована двигаться в его сторону. Для интеграции в НАТО необходима и общая позиция политических лидеров. Письмо, которое было подписано в январе прошлого года Ющенко, Тимошенко и Яценюком, продемонстрировало такое единство, поэтому Соединенные Штаты и стали тогда активно поддерживать процесс предоставления Плана действий относительно членства. Если бы не было этого письма – не было бы такой поддержки. Потому этот вопрос лучше всего будет поднимать после президентских выборов в Украине, в зависимости, конечно, от того, кто их выиграет.Единственное, чего мы не должны допустить, чтобы этот вопрос рассматривался через российскую призму. Если Украина будет заинтересована в членстве в НАТО, то не нужно закрывать перед ней двери только потому, что России это не нравится: России не нравятся многие вещи.Я надеюсь – нет. Если учитывать то, что президент Обама заявил 23 марта этого года после встречи с генсеком НАТО Яапом де Хооп Схеффером, то это было отличное заявление (он заявил, что двери НАТО должны быть открыты для всех стран, желающих вступить в Альянс. – Ред.). Я надеюсь, что администрация не поддастся на российское давление.Я думаю, что вы правы. Для России – это один из важнейших моментов. В последнее время в Вашингтоне кое-кто стал говорить о «финляндизации» Украины – я считаю, что это оскорбительно. Думаю, что украинцы должны сами определять свое будущее, а не Россия и США будут решать это за них.Возможно. Но было бы немудро с его стороны поднимать этот вопрос, поскольку он получит на него негативный ответ. Президент Обама так же не признает деление на сферы влияния, о которых говорят и в Москве. Но я прекрасно себе представляю, что рано или поздно эти вопросы возникнут и неизменно приведут к конфликту в отношениях двух стран. Я надеюсь, что ошибаюсь, но, на мой взгляд, это неизбежно. Так было при президенте Буше, так, вероятнее всего, будет и при президенте Обаме.