Виктор Матчук: «Когда я приезжаю в Кабмин, то начинаю «мозолить им глаза»

Остроты встрече у Президента придавали разговоры, что на Банковой наконец-то начнут давать результаты уже легендарные аудиенции некогда лояльных к Виктору Балоге губернаторов с Верой Ивановной. Говорили даже о близких кадровых чистках. Однако по-прежнему эти слухи не подтвердились.

Формальным поводом для собрания послужило обсуждение социально-экономического развития государства, но политическая составляющая встречи преобладала. Конечно, руководители областей говорили на Банковой и о долгах по зарплатам, и о невыплаченном НДС и разработке плана действий развития регионов до конца 2009 года, но самыми резонансными стали слова Ющенко о поручении губернаторам донести до каждого гражданина информацию о том, что планировали сделать Партия регионов и БЮТ, – замахнуться на демократию и едва ли не устроить «государственный переворот».

Губернаторы слова Президента выслушали, но похоже, что выполнять подобные поручения главы государства спешить не станут. По крайней мере публично они эту возможность отрицают. Как отрицают и слухи о том, что на Банковой надвигаются времена губернаторских кадровых чисток от людей Балоги. Несмотря на активные слухи по поводу аудиенций руководителей областей у Веры Ивановны и возможных отставок, пока там тихо. Как рассказывает губернатор Ривненщины Виктор Матчук, которого злые языки называли в числе потенциальных кандидатов на вылет, никаких чисток не предвидится, о собеседованиях у Ульянченко ему ничего не известно, по крайней мере, таковых точно не было после вчерашнего заседания с Виктором Ющенко.



Виктор Иосифович, вчера Президент собирал всех глав государственных администраций на заседание. Скажите, каков цель этого собрания, что решали?



Тема встрече состояла из нескольких частей, если можно так условно разделить это собрание. Была экономическая и политическая темы для разговора. В области экономики речь шла о нынешнем положении дел в экономике, о состоянии невозвращения налога на добавленную стоимость, о задолженности по заработной плате работникам в областях и расчетов за потребленный газ. То есть говорили о комплексе проблем, от которых отмахнуться нельзя независимо от партийности и того, создадут или не создадут какую-то там коалицию. Жизнь продолжается, и кто-то должен обеспечивать жизнедеятельность.



Политическая часть встречи была посвящена определенным конституционным вопросам. Это обсуждение в последние дни более чем оживилось. В Интернете появились проекты Конституции от потенциальной коалиции, Президент внес проект Конституции в Верховную Раду. Идет обратная реакция, поступают определенные предложения. Мы советовались по поводу того, что в конце концов делать, как вести диалог с людьми, чтобы понять, что им нравится, а что нет.



Из новостей стало ясно, что Президент призывал губернаторов донести до каждого гражданина правдивую информацию о том, что планировали сделать Партия регионов и БЮТ. Как вы можете это сделать и в вашей ли это компетенции?



На самом деле, это вовсе не наша функция. Не на то мы, что называется, «заточены». Губернаторы немножко другими делами занимаются. В ситуации, когда исполнительная власть в Киеве разбалансирована, когда часть Кабинета Министров, собственно, отсутствует как министры, стратегическая информация из Кабмина о состоянии экономики не обнародуется и не анализируется, когда бюджет не меняется, то кому-то нужно держать экономическую ситуацию под контролем. Собственно, это и есть наша функция, а не доносить до кого-то какую-то информацию о планах Партии регионов и БЮТ. Хотя, конечно, скрывать тут нечего. Мы должны быть честными с людьми, поскольку что есть, то есть, хорошо это или плохо.



В том то и дело, скажите, станете ли вы выполнять поручение Президента и говорить с людьми на эту тему, потому что, действительно, не дело губернаторов какие-то политические вещи кому-то объяснять?



Речь совсем не идет о проведении какой-то разъяснительной работы. На то есть СМИ, которые что-то разъяснят в миллион раз лучше и профессиональнее, чем губернатор. Мне с журналистами нечего тягаться в этом деле. Кстати, СМИ и так все всем оперативно разъяснили.



Речь идет о другом, что мы не имеем права закрывать глаза на реальные процессы, происходящие в экономике. Также мы не имеем права делать вид, что ничего плохого не происходит и все хорошо, - перевыполняется бюджет и все нормально работает. Но этого нет. Стоят предприятия, увеличивается задолженность по заработной плате, уменьшаются поступления в бюджет в абсолютных цифрах. То, что Кабинет Министров сам себе занижает планы, а потом их перевыполняет – они это могут делать. Мы этого делать не можем. Мы ежедневно встречаемся с людьми, с их реальными проблемами. Нам их нужно решать, потому что нет возможности от этого оградиться проходной или забором.



Президент вчера дал поручение в тридцатидневный срок рассчитаться с долгами по зарплатам. У вас есть рычаги, чтобы это выполнить?



Мы можем рассчитаться там, где это возможно и зависит от нас. Это там, где дело касается задержек по заработной плате в бюджетной сфере. Но если это государственные предприятия, которые нам не подчинены, а подчинены профильным министерствам, то мы можем только вести с ними переговоры. Мы и до этого не сидели сложа руки, но сейчас о положении дел с зарплатами будем информировать Президента, который с консолидированной информацией будет обращаться в Кабинет Министров и говорить, что государству самому нужно рассчитываться с зарплатами. После этого уже можно и с бизнесом говорить о задолженности по зарплатам.



Но бизнесмены нам пеняют, что мы их просим рассчитываться с долгами, а сами не возвращаем НДС, долг по которому сегодня уже составляет свыше 13 миллиардов гривен. Задолженность по зарплате все-таки меньше этой суммы. То есть там, где идет речь о сфере нашей ответственности, поручение Президента будет выполнено. Там, где это за рамками нашей компетенции, мы при поддержке прокуратуры будем инициировать создание условий, при которых будет проще выплатить зарплату.



Сейчас все говорят о необходимости изменений в Конституцию в плане предоставления больших прав местному самоуправлению. На днях об этом говорила и Юлия Тимошенко, и Виктор Янукович. Они предлагают отменить областные государственные администрации, или же просто наделить их функциями общего надзора за делами в области. Как вы относитесь к этой идее?



Пусть они возьмут и прочитают тот проект Конституции, который еще несколько месяцев назад был внесен Президентом в Верховную Раду. Там говорится об отмене районных государственных администраций и ограничении функций областных государственных администраций с предоставлением им функций за соблюдением законности и прав и свобод людей. Также там шла речь о создании исполнительных комитетов при облсоветах. Кроме того, там шла речь об отмене депутатской неприкосновенности, об уменьшении численности Верховной Рады и создании верхней палаты, в которой были бы представлены представители регионов.



Вы как глава ОГА видите смысл в том, чтобы эти реформы провести и передать исполнительную власть исполкомам местных советов, а администрациям оставить только функции общего надзора?



Да, это разумно, это логично, и это нужно сделать. Это сняло бы очень много проблем в областях, поскольку в принципе исключило бы ситуацию, когда возникают противоречия между областным советом и областной администрацией. Страдают от этого в любом случае люди. Потому что председатель областного совета и глава госадминистрации друг с другом рано или поздно поладят, но будет потеряно время, утрачены возможности... Людям от того только хуже.



Поэтому, на мой взгляд, это обязательно нужно делать. Другое дело, что сначала нужно вносить изменения в Конституцию, потом – по новому закону о выборах избирать новый депутатский состав, а уже этот депутатский состав должен формировать исполкомы и нормально, спокойно работать. Нынешним депутатским составом сделать это невозможно.



То есть эта реформа – дело не ближайших лет?



Почему? Было бы желание. В Конституции нам нужно предусмотреть принципы, а дальше механизм их реализации уже отработан. Этот путь до нас прошли многие страны, и в том числе ближайшая наша соседка – Польша. Они прошли тот же путь, у них была такая же «советская» система, и теперь у них система, когда есть правительство каждой области, это правительство возглавляет премьер-министр, который избирается их областным советом.



То есть механизмы откатаны, нужно просто принять принципиальные решения, записать их в Конституцию. А механизмы их реализации могут быть уже прописаны в профильных законах. Да и все. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Было бы желание.



В прессе появилась информация, что коалиция Партии регионов и БЮТ не состоялась в том числе потому, что Виктор Ющенко дал Виктору Януковичу определенные гарантии. В частности, что к Партии регионов более лояльно будут относиться в некоторых западноукраинских областях. Известно ли вам о каких-то подобных вещах?



Мне об этом ничего не известно. Но в Ровенской области и так ни один из представителей Партии регионов вряд ли когда-либо заявлял, что к нему кто-то относится как-то по-особенному, негативно – по крайней мере, с тех пор, как я стал главой ОГА. Нет таких проблем.



Не так давно СМИ писали о возможных грядущих чистках в рядах губернаторов…

Проводились ли в связи с этим какие-то собеседования? Возможно, сегодня Вера Ульянченко тестировала губернаторов на лояльность?



Что касается меня – точно нет. В отношении других – не могу говорить со стопроцентной вероятностью, но я не видел каких-то индивидуальных собеседований... Было совещание одно, было совещание другое, но каких-то индивидуальных разговоров я не заметил.



Переживаете ли вы по поводу того, что вас могут заменить, скажем, на основании слухов о связях с Балогой?



Зачем вы обращаете внимание на такие пустяки? (смеется). Я не переживаю по этому поводу. Есть очень много работы, и мне очень приятно, что людей прежде всего оценивают по результатам их работы. Если ко мне будут претензии, мне достаточно будет просто даже не намекнуть, а сделать какие-то соответствующие ситуации замечания. Если они будут существенными, – я сам напишу заявление. Это не проблема.



Сегодня вы встречались с Президентом и обсуждали целый ряд вопросов. А как складывается сотрудничество с правительством, проходят ли какие-то совещания?



Правительство нас не приглашает. Я не помню, когда глав ОГА в последний раз приглашали на какое-то совещание. Им, по-видимому, вовсе неинтересно наше мнение. Возможно, они и так владеют реальной информацией о положении дел. Выслушивать еще и от нас какие-то неприятные вещи, – а о приятном нечего говорить, – очевидно, не хочется. Приглашать нас затем, чтобы рассказать нам какие-то приятные уху сказочки, не стоит, потому что мы знаем реальное положение дел. А говорить на неприятные темы – вероятно, или времени нет, или еще чего-то.



У меня вообще создается такое впечатление, что в правительстве уже все на выборах, уже никому это все не интересно, никому из тех людей, которых вы имеете в виду, оно не печет.



Один из вопросов, который мы сегодня обсуждали, – это как мы начнем новый отопительный сезон. Вот нас это тревожит, а других – почему-то нет. Насколько я знаю, в ближайшее время Президент будет проводить совещание на эту тему с руководством «Нефтегаза Украины». То есть это волнует Президента. Почему это не волнует премьер-министра, я не знаю, это нужно у нее спросить. Но нас просто не собирают в Кабинете Министров.



А если бы собирали, так не возникло бы у вас проблем с тем, что вы приехали в Киев на эту встречу?



У меня ни разу не было таких проблем. У меня другие были проблемы: когда я приезжаю в Кабинет Министров, то я им начинаю «мозолить глаза». Мы ведь приезжаем не для того, чтобы говорить исключительно приятные вещи, а для того, чтобы поднимать какие-то проблемные вопросы. А тут такая идиллия, тут все так хорошо, а к ним приезжают и говорят: «Трясця вашей матери, что ж вы и то не делаете, и обещанное не выполняете...»