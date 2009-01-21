Тимошенко хвастается газом

21 января 2009, 13:43

На первом после подписания газовых соглашений заседании Кабмина Юлия Тимошенко выглядела победительницей.

Перед началом заседания правительства министры находились в благостном расположении духа и обменивались между собой впечатлениями о крещенских купаниях. Больше всех, видимо, могли рассказать коллегам министр обороны Юрий Ехануров и не по-зимнему загорелый министр молодежи семьи и спорта Юрий Павленко, накануне искупавшиеся в Пуще-Озерной вместе с Президентом. Эмоции в зале заседаний Кабмина едва не вскипели только когда от купальных тем министры перешли к обсуждению газовых договоренностей. Мнения присутствующих разошлись, но развиться дискуссии не дал один из министров-«нашеукраинцев», порекомендовав коллегам, коль уж все такие мастаки договариваться с русскими, в следующий раз сформировать собственную переговорную группу. «А главой назначить Васюныка», – подытожил он. Васюныка на тот момент в зале еще не было, так что противопоставить что-либо этому предложению никто не смог. Тем более, что в это же время в зале заседаний в сопровождении первого вице-премьера Александра Турчинова и просто вице-премьера Григория Немыри появилась Юлия Тимошенко. На открытой для прессы части заседания премьер излучала оптимизм: «Наша аналитика дает заключение, что Украина получила самую низкую цену в Европе за исключением Беларуси, – начала премьер. – 228,8 – это настоящая победа Украины. Я хотела бы, чтобы Украина радовалась своей победе, а не поносила друг друга». Поношением друг друга Юлия Владимировна назвала нелицеприятные комментарии газовых соглашений со стороны Банковой. «Это уникальные условия для Украины, и меня удивляет, что люди, очень хорошо понимающие достигнутые соглашения, сегодня еще имеют нахальство заявлять о том, что где-то нарушены интересы Украины», – оценила она заявления своих недоброжелателей. А заодно и назвала вероятную причину недовольства критиков правительства: «Наконец мы убрали большую политическую кормушку, которая кормила несколько политических сил… Недовольны сегодня только те, кто принимал участие во взяточнических схемах. Это понятно. Действительно, откуда брать взятки? За счет чего Фирташ будет финансировать политические силы?» Тимошенко пригрозила своим недоброжелателям: если агрессия против нее будет продолжаться, она назовет фамилии причастных к газовой коррупции. В завершение премьер-министр пообещала министрам ответить на любые их вопросы по сути газовых договоренностей, а прессу попросили покинуть зал заседаний…

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