Збірна солянка кандидатів у президенти

11 июня 2009, 13:15

Кілька днів тому 67 експертів повернули в «Главред» свої анкети. Тож знайомимося із новими параметрами рейтингу найвпливовіших українців.

Найбільше – народних депутатів, їх 34. Причому комуністи фігурують лише Симоненком, а Блок Литвина… Литвином! Партія регіонів має чортову дюжину представників у топ-100, трохи менше – у БЮТ. «Наша Україна–Народна Самооборона» з парламентських фракцій передує – півтора десятка (включно з одиничними представниками «Громадянської платформи», «Фронту змін» і «Єдиного центру»).

Кожне четверте місце в «Першій сотні» – так звані «олігархи», причому як «чисті» (Коломойський, Пінчук, Ярославський, Тарута), так і обтяжені іншими мандатами – від законодавчого та громадського до урядового (Жеваго, Суркіс, Тігіпко, Ахметов тощо).
Трохи менше, близько 20-ти, членів Кабінету Міністрів та керівників інших державних органів. Десятеро – «президентська фракція», включно з ним самим та першою леді. Восьмеро суддів, прокурорів, працівників спецслужб. П’ятеро журналістів і медіа-менеджерів. Троє ієрархів. Двоє дипломатів. Один мер. І один депутат міськради. Щоправда, вплив Віталія Кличка, а мова саме про нього, більшою мірою не в Київраді, еге ж.
Думаю, що не тільки мені цікаво – як відбилася на персональному рейтингові міністра МВС ганебний скандал у німецькому аеропорту. Відставка без відставки, підтримка Юлії Тимошенко та загалом прихильний тон колег дав Юрієві Луценкові силу. І це фіксують підсумки опитування. Плюс 5.
Рекорд місяця за швидкістю пересування владними драбинами – за Вірою Ульянченко. У квітні відкривала шостий десяток політиків, у травні – вже п’ята! Бо одне діло бути главою облдержадміністрації, а інше – сидіти на Банковій у кабінеті, де ще вчора «розбудовував державу» Віктор Балога. До речі, втрата посади коштувала ново проголошеному опозиціонеру восьми позицій, він тепер 13-й. Початок кінця?..
У травневому «плюсі»: Юлія Мостова та Анатолій Гриценко (разом +34), Ренат Кузьмін (+26), Давид Жванія (+18), Іван Васюник і висунений на Нобелівську премію миру Мустафа Джемілєв (по +17). Ненайкращим кінець весни був для рейтингу Ганни Безлюдної (-29), Ігоря Кріля й Олександра Пасенюка (по -21) та Марини Ставнійчук (-20).
Серед наших героїв є ціла футбольна команда тих, хто зголосився чи дуже вірогідно піде на президентські вибори, якщо вони будуть, звісно: Тимошенко, Ющенко, Янукович, Литвин, Яценюк, Симоненко, Черновецький, Тігіпко, Гриценко, Тягнибок, Богословська. Ще місяць тому останньої, Інни Германівни, і близько не було у «вищій лізі». Одна гучна заява, оголошення про самостійну, окремо від ПР участь у кампанії і експерти (див. сторінки 18–25) відчинили для неї двері «Першої сотні» (її №49).
Цього разу прибульців лише п’ятеро. Просто фантастичний (№33) результат – у одного із найдовіреніших тимошенківців Миколи Сивульського. Тривалий час про нього не було й чути, він перебував наче в засаді, аж коли прем’єрці захотілося відрапортувати про нещадний удар по корупції в особі Юрія Єханурова, глава КРУ виявився напоготові. Витік через газету, наближену до іншого екс-міністра оборони – не дуже елегантний, але доволі ефективний крок. Щоправда, міністру оборони, якого відразу під захист взяв Президент, скандал теж допоміг укріпитися – за травень – тридцять три сходинки вгору!
Можливе призначення керівником виборчої кампанії Віктора Ющенка дало главі ДУСі Ігорю Тарасюку тріумфально, після місячної перерви, повернутися в рейтинг, він наразі 72-й. Вперше ввійшла в «Першу сотню» депутат від БЮТ Наталя Королевська (№88).
П’ятеро покинули список «луччих людей» – Олег Шамшур, який так і не дочекався призначення в МЗС, Євген Червоненко, Ігор Пукшин, Олесь Довгий (був 93-им), і нещодавно отриманий орден від глави держави «За заслуги» тут не допоміг). Тільки один місяць побув «сотим» в. о. глави Нацради з питань телебачення та радіомовлення Андрій Мирошниченко.

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