Парламент показал язык Черновецкому и игорному бизнесу

В Верховной Раде все больше заметны признаки приближающейся избирательной кампании.
Сегодня парламент принял несколько решений с громкими и красивыми названиями, от которых, по признанию даже поддержавших эти документы депутатов, популизмом несет за версту. Под куполом считают: уже в ближайшем будущем принятие таких законов, причем конституционным большинством, станет обычной практикой работы высшего законодательного органа… В отсутствие обещанных позавчера Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко представления на назначение министра обороны Украины и «аутентично-бютовского» проекта конституционных изменений соответственно, главными темами сессионного дня обещали стать постановление об отчете «киевской» временной следственной комиссии парламента Кирилла Куликова и рассмотрение вопроса о запрете в Украине игорного бизнеса. Председатель созданной еще в феврале комиссии, расследующей деятельность киевской власти, «самооборонец» Кирилл Куликов еще вчера настойчиво убеждал парламентариев поставить «его» вопрос первым в сегодняшнюю повестку дня. Поскольку никакого решения по этому поводу Рада так и не приняла, вплоть до вечера среды у Кирилла Борисовича не было «железной» уверенности в том, что до его отчета очередь сегодня вообще дойдет. По данным «Главреда», для того чтобы получить хоть какие-то гарантии, что отчет сегодня таки заслушают, Куликов вчера вечером добился аудиенции у спикера Владимира Литвина. Глава Верховной Рады якобы лично посодействовал тому, что постановление по результатам работы ВСК все же оказалось в сегодняшнем распорядке парламентского дня. Впрочем, для людей посвященных так и осталось непонятым, почему Куликов так спешил с рассмотрением сего постановления. Да, отчет комиссии содержит множество обвинений в адрес киевской городской власти (впрочем, в том, что ВСК найдет в действиях мэрии огромное количество нарушений, никто и не сомневался), однако «санкции», предложенные комиссией Куликова, вряд ли могли напугать Леонида Черновецкого и его соратников. В постановлении предлагалось, например, «обратить внимание» целого ряда госорганов на нарушения в исполнении мэра и его команды или рекомендовать Кабинету Министров провести специальное заседание, на котором «выпороть» Черновецкого. Отдельной строкой постановление предписывало парламенту «рекомендовать Президенту отстранить Черновецкого от обязанностей главы Киевской ГГА на период деятельности ВСК». Грозная по форме рекомендация на поверку оказывается совершенно пустой по сути. Даже если Виктор Ющенко решился бы исполнить волю парламентариев (что, впрочем, маловероятно), Черновецкий продолжил бы оставаться при власти – ведь с поста «всенародно избранного» киевского городского головы его ни Банковая, ни парламент снять не могут. А закон о столице, как известно, четко указывает: глава КГГА и столичный городской голова – это одно и то же лицо. Вот и получается, что отстранение Черновецкого с поста главы администрации не может принести ровным счетом никаких существенных изменений в структуру столичной власти. Зато, можно предположить, даст козырь в руки инициаторам этого постановления: вот, мол, смотрите, как мы боремся с «антинародным» мэром. А заодно – лишний раз «подколоть» Президента, ведь, по сути, постановлением Куликова парламент переложил на главу государства ответственность за дальнейшую судьбу Леонида Черновецкого… Как бы там ни было, Кирилл Куликов таки добился, чтобы вопрос о постановлении его ВСК был поставлен в повестку на час дня. Однако ближе к полудню появился слух, что если отчет и будет рассмотрен, то, возможно, после обеда. Депутаты – потенциальные сторонники постановления - в качестве причин этого шага называли, во-первых, глухое сопротивление Блока Литвина, во-вторых, «особое мнение» слишком большого количества депутатов НУНС. Как следствие - нехватка голосов. Поэтому даже при условии голосования фракции КПУ в полном составе, недостаток в десять депутатских «штыков» был налицо. Добавим, что впоследствии и фракция НУНС дала только 47 из 72 голосов. Зато инициаторам «расправы» над Черновецким удалось уговорить поддержать пресловутое постановление нескольких депутатов-руховцев и часть группы «Единый центр», а также «регионалку» Елену Бондаренко, проголосовавшую «за» вопреки решению своей фракции. Результат – 245 голосов «за» постановление за основу, 228 – в целом. Уже после принятия итогового решения Кирилл Куликов публично удивлялся позиции фракции Блока Литвина, не давшей в поддержку его постановления ни одного голоса. Мол, как же так: заместитель главы Народной партии Виктор Пилипишин так жестко и при каждом удобном случае критикует действующего мэра, уже видя в его кресле себя, а фракция Блока Литвина не голосует! Как это объяснить? Не иначе, как интересами людей, имеющих большое влияние на фракцию и весьма большие интересы в Киеве – Василия Хмельницкого (ныне народный депутат от Партии регионов, в прошлом – нардеп от БЮТ) и Андрея Иванова (бывший депутат Киевсовета от фракции БЮТ). Интересно, что за принятие постановления за основу «литвиновцы» голосовали, а вот в целом – ни один. В истории с принятием постановления по отчету комиссии есть еще один момент – можно сказать, «бриллиант», привлекший внимание скучающей публики. Это Александр Александрович Омельченко, написавший заявление о выходе из коалиции НУНС-БЮТ-Блок Литвина и успевший передать его Владимиру Литвину. По словам Омельченко, делает он это в знак протеста против неэффективности работы действующей коалиции, слишком долго неспособной ни на что, а последней каплей в этом смысле было для него провальное голосование по постановлению по результатам отчета ВСК Куликова на прошлой неделе. Потому что побороть Черновецкого для него – это дело принципа и чести, причем любыми доступными и законными способами… Правда, Омельченко, нервно ожидая сегодняшнего голосования, говорил, что многое будет зависеть от его результатов, и в случае положительного, он, возможно, пересмотрит свое решение. Депутаты и сам Литвин нарочито насмешливо оценивали шаг Сан Саныча – мол, ниоткуда он не выйдет, и все это просто «шантаж». Именно так назвал экстравагантный шаг Омельченко спикер. Выход депутата из коалиции действительно не влечет за собой ее развал: по Конституции коалицию формируют фракции, а не отдельные народные депутаты, и ее развал возможен только после решения большинства фракции о выходе, и никак иначе. Это, в частности, подтвердил опыт депутатов Игоря Рыбакова и Юрия Бута, которые уже пытались своим индивидуальным выходом «завалить» коалицию. Кстати, «подвиг» этих двух Гастелло был совершен почти ровно год назад – 6 июня. Так или иначе, а «отстрелявшись» по «киевскому» постановлению, депутаты с куда большим воодушевлением взялись за рассмотрение закона о запрете в Украине игорного бизнеса – точнее, за преодоление президентского вето на этот документ. Напомним, после трагедии в днепропетровском зале игровых автоматов, случившейся 6 мая, парламент в едином порыве запретил деятельность заведений, организовывающих и проводящих азартные игры, на всей территории страны. Слабым утешением для представителей игорного бизнеса и букмекеров было то, что Кабмину предписывалось в трехмесячный срок разработать «новый порядок» функционирования игорных заведений – теперь уже за пределами населенных пунктов. «Игроков» такое решение «их» вопроса, само собой, не устроило. Они организовали серию протестных выступлений и даже встретились с Президентом в рамках форума «Власть и бизнес – партнеры», после чего глава государства ветировал этот закон. Ющенко предложил Раде, во-первых, не отменять лицензии игорному бизнесу, а приостановить их действие до вступления в силу новых правил их деятельности, а во-вторых, предоставить лишенным работы 200 тысячам тружеников этой сферы соответствующие социальные гарантии. Сегодня после недолгих дебатов депутаты по одной «завалили» президентские поправки к закону, обвинив Виктора Ющенко в лоббизме игорного бизнеса, а затем – 390 голосами преодолели вето главы государства. После голосования на камеры депутаты, только что лишившие Украину игровых автоматов, казино и тотализаторов, триумфально рапортовали: наша страна перестала быть единственной в мире, где не было государственного регулирования игорного бизнеса. Другие их коллеги, также только что нажавшие кнопку «за» в режиме офф-рекордс, признавали: депутаты таки перегнули палку, однако другого выхода у них не было. Во-первых, слишком уж накручено было общественное мнение по поводу главных виновников в разложении общественной же морали, поэтому смягчение принципиальной депутатской позиции избиратель мог бы посчитать признаком слабости депутатов. Что в предвыборный период абсолютно лишнее. Во-вторых, лидеры парламентских политсил посчитали, что согласие на поправки Президента – тоже недопустимая роскошь. А так можно будет самим себя называть главными радетелями за мораль, а еще – обвинить Виктора Ющенко в пособничестве игорному бизнесу …