Юлия Тимошенко: Процесс разрушила истерия

О причинах расторжения договоренностей с Партией регионов, о новой Конституции и пике конфронтации в парламенте – в изложении Юлии Тимошенко во время интервью «5 каналу» в программе «Время со Святославом Целогко».

Широкая коалиция Блока Тимошенко с Партией регионов не сложилась. Президент Ющенко, выступая во вторник на последней пресс-конференции, даже заявил, что это, цитирую: „победа демократии”. Является ли разрушение договоренностей между вашими двумя политическими силами поражением Блока Тимошенко?



Прежде всего, я хочу категорически отвергнуть утверждения, что это объединение БЮТ с Партией регионов. Дело в том, что я всегда старалась поступать так, как, во-первых, ждут люди, а во-вторых, как это нужно стране. Поэтому объединение было не между двумя политическими силами, а объединение было всех политических сил в парламенте. И могу утверждать, что все социологические и интерактивные опросы, которые проводились за последнее время, они говорили о том, что люди хотят прекращения политических войн, прекращения противостояния фракций и политиков, лидеров и политических сил, что люди стремятся, чтобы политики объединились все вместе, без исключения, вокруг интересов человека, а не вокруг своих противостояний и амбиций. Вот чего хотели люди.



А с другой стороны, я могу сказать, что стране нужно, крайне необходимо: стране нужно сегодня выйти из кризиса не разрушенной, слабой, разбитой, не с миллионами людей на улицах без работы, не с миллионами пенсионеров и людей, которые сегодня работают в бюджетной сфере, без заработных плат и пенсий, молодежь - без перспективы, предприятия - без заказов и без экспорта. Вот я не хочу этого. И именно поэтому во всех странах мира, Украина не исключение, сегодня идут объединительные процессы всех политиков как перед войной. Как перед последним расстрелом власть, оппозиция, все ветви власти, все политики, которые враждовали сотнями лет, партии (есть партии, которым по сотни лет уже в других странах мира), они все сегодня объединяются. Объединяются ради того, чтобы поставить интересы страны и каждого человека, каждого гражданина, выше, чем свои личные, чем цвета флагов своих партийных, чем какие-то интересы, в том числе, которые разъединяли эти политические силы.



Что же помешало вам объединиться?



И я в том числе хочу подтвердить, что примером для меня является Германия. Ангела Меркель – самый сильный политик Европы сегодня. Она, первое, что сделала, это, несмотря на вражду между разными политическими силами, которая велась испокон веков, она объединила власть и оппозицию, она сделала абсолютное большинство в парламенте, и они сегодня проходят кризис уверенно и надежно.

А у нас? Половина парламента, которая контролируется Партией регионов, заблокировала все антикризисные программы и антикризисные пакеты. С другой стороны, остатки депутатов Президента Ющенко начисто заблокировали любое голосование правительства и любые законы, которые нужны стране, в том числе и антикризисную программу. Как следствие, каждый человек от этого раздора получает неудовлетворение, раздражение и развал.



И потому: не деление страны на двух, не объединение Партии регионов с БЮТ, не, как говорят некоторые умные политики, «дерибан страны на двух». Я хочу это опровергнуть – это государственническая позиция объединения всех политических сил. И так и было. И команда Литвина согласилась, и значительная часть, разумная и преданная Украине „Нашей Украины – Народной самообороны” – все были вместе.



И то, что этого не произошло, это, безусловно, очень непорядочно и очень нечестно поступил Янукович, который вышел таким образом, возлагая на кого-то ответственность, которую мы не несем за переговорный процесс.



А почему он вышел из переговоров? Приоткройте завесу.



По сути дела, бросив всех, кто вел переговоры с ним, и таким образом, по сути дела, разрушил единственный шанс Украины завершить масштабную политическую войну и перейти к антикризисным реальным действиям.



В прессе была информация о том, что после звонков Президента Ющенко он изменил свою позицию.

Я думаю, что на то, что Янукович вышел из переговорного процесса, есть три причины. Во-первых, я думаю, что на базе новых изменений к Конституции, а действительно Конституцию нужно менять, мы об этом с вами дальше поговорим, я убеждена, но на базе изменений к Конституции должны были быть четко размежеваны полномочия между премьером, между Президентом, между правительством и Секретариатом Президента. И, безусловно, в этой Конституции вводились все инструменты и нового правосудия, и нового функционирования силовых структур Генеральной прокуратуры, и новое местное самоуправление с новыми полномочиями, много чего.



Но в этой Конституции, которую мы предложили, этот проект Конституции, который предложила наша политическая команда, там не было никаких преференций для каких-либо кандидатов в президенты, которые бы давали ему гарантии на 100% стать президентом.



Я лично и наша команда во имя объединения вокруг преодоления кризиса и защиты страны, ради логических и разумных изменений к Конституции готовы были в который раз отставить свои амбиции, в том числе президентские.



Вы готовы были не идти на президентские выборы?

Еще раз повторяю, я неоднократно демонстрирую, что служение стране для меня превыше любых должностей, любых президентских амбиций. Я это продемонстрировала в 2004 году, когда поддержала Ющенко и не пошла на избирательную кампанию, и сейчас я могу продемонстрировать то же ради Украины, и я хотела это делать. Но, к сожалению, другая сторона настаивала на определенных гарантиях, что президент гарантированно будет от их команды. То есть, или выборы президента в парламенте, когда мы с этим не согласились, нам предложили ограничение возрастного ценза для президента на уровне 50 лет.



Это очень важный момент, после того как вы выступили с телеобращением, Анна Герман, соратник Виктора Януковича, заявила, что в этот день вы сказали, что 5 июня Виктор Янукович выступил с этой инициативой о 50-летнем цензе. Анна Герман в эфире „5 канала” отрицала это и сказала, что в этот день он был за рубежом.



Он отбыл за границу сразу после нашего разговора. Мы с ним утром встретились, мы говорили с ним с глазу на глаз. Этот разговор был как раз о формате выборов президента, и после нашего разговора он уехал, я не знаю куда, но он поехал в командировку.



Могу сказать, что я никогда не смогла бы согласиться, я ему это сразу сказала, на ограничение возраста президента пятьюдесятью годами. То есть с пятидесяти лет можно только баллотироваться. Тогда нужно было еще указать, что и с ростом не менее 180 сантиметров, и весом не менее 100 килограммов, и обязательно родившемуся в Енакиево и без косы. Понимаете, так нельзя строить Конституцию, и так нельзя строить переговорный процесс. Именно поэтому, я очень четко это сказала.



Поэтому я вижу 3 причины, почему Янукович отказался.



Первое. Он не увидел для себя гарантии президентства.



Во-вторых, я думаю, что его не устраивали наши условия, которые мы выдвинули в отношении неприкосновенности государственной собственности, государственных ресурсов, государственных финансов. Потому что в проектах, которые мы согласовывали, были выписаны целые блоки, посвященные прозрачному обращению с государственной собственностью и государственными финансами. Выходит так. И гарантированного президентства нет, и честно нужно с финансами и собственностью государства вести себя, да еще и кризис на себя взять вместе со мной.



Я думаю, что третья причина была – это просто страх перед тем, что нужно брать на себя ответственность сегодня за все кризисные направления работы. Нужно брать ответственность за непопулярные решения, нужно брать ответственность за то, что в кризис люди многим недовольны. И этот страх и выбор, что лучше возложить на кого-то ответственность, а самим пойти честными и пушистыми на выборы, мне кажется, все это разрушило переговорный процесс.



Если вы были против пятидесятилетнего ценза, против того, чтобы продолжать полномочия действующей Рады, против того, чтобы Президента избирал парламент, чем вы соблазнили Виктора Януковича? Потому что между вами нет доверия.



Так и получилось, что у меня не хватило аргументов объединить всех политиков страны, именно потому, как вы правильно посчитали, что все это не устраивало.



То есть они это предлагали, а вы от этого отказывались?



Вы сами, вот я не хочу сейчас выглядеть так, что кто-то оправдывается. Но вы вот сами логически подумайте, если наша команда и я лично, мы отставили президентские амбиции и при правильном распределении полномочий в Конституции выходили на исполнительную ветвь власти и отвечать за нее должны были, то скажите, пожалуйста, по президентству и президентским выборам, кто логично мог выдвигать требования, кто логично мог это предлагать? Безусловно, те, кто заботились о президентской должности. Меня не интересовало, как будут дальше разворачиваться президентские выборы, потому что мы действительно делали для страны правильную Конституцию. И дальше народ должен был выбирать, какой президент должен быть в стране.



И хочу сказать, что это не первый и не второй, и не третий раз я говорю о том, что наша политическая команда и я лично, мы не станем на позиции, что президент должен избираться в парламенте. И не один раз эта позиция разрушала любой переговорный процесс.



Я хочу еще уточнить один момент. Поскольку в прессе появился проект Конституции, неофициальной Конституции, которую разрабатывали Блок Тимошенко и Партия регионов, как вы говорите, и Блок Литвина, и другие политические силы, так вот Владимир Литвин, после того как появился этот проект Конституции, сказал, что он аутентичен. То есть это тот проект, который ему передали на ознакомление. И там как раз был сохранен пункт об избрании президента в парламенте.



Я могу сказать, что десятки проектов Конституции разной конфигурации, разной абсолютно содержательной части появлялись в тех или иных средствах массовой информации. И детали имеют очень большое значение. Когда берется главная суть изменений к Конституции, а потом к ним добавляется то, чем можно раздражать общество для провокации. И я могу точно утверждать, что ни вокруг какого варианта изменений к Конституции компромисс достигнут не был. И потому они не могли быть подписаны, они не могли быть официально направлены в Верховную Раду, поскольку, собственно, они не родились. И не родились как раз потому, что разногласия были вокруг поста президента.



А что касается заявлений Владимира Михайловича Литвина. Знаете, я в политике уже столько всего переживала – разных заявлений, разных выпадов, разных толкований. Я в данный момент нахожусь в одной коалиции с Литвином, вы знаете это, и я не хочу комментировать, не хочу обострять отношения, не хочу противостоять. Я хочу просто, чтобы заявления каждого политика остались у него на сердце и на совести. Я могу твердо сказать, что если был найден компромисс вокруг изменений к Конституции, эти конституционные изменения были бы обнародованы, обязательно внесены в парламент. Вы же понимаете, что без внесения в парламент их принять невозможно. Как только Конституция вносится в парламент, она начинает публично и детально обсуждаться всеми. И для того, чтобы разрушить этот процесс, просто наполнили и средства массовой информации и страну такими провокационными вариантами Конституции. Это была целеустремленная работа, которая не допустила сделать то, что стране сегодня очень нужно.



И я хочу даже вам задать сейчас вопрос, хотя я нарушаю немножечко тенденции, кто задает вопрос, кто отвечает...



Может лучше после эфира?



...Вот с вашей точки зрения просто, Конституцию нужно менять?



Это понятно, абсолютно, что нужно менять, вопрос просто – как, и должно ли в этом принимать участие общество. Поэтому у меня к вам есть вопрос. Не кажется ли вам, что если бы открыто велись переговоры между, как вы говорите, четырьмя политическими силами, тогда и общество могло бы принимать в этом участие, могло бы тоже как-то реагировать на те положения, которые, если бы оно считало, неконституционными и незаконными?



Во-первых, я благодарю вас за искренний ответ, что Конституцию обязательно менять нужно. Я не могу смотреть на то, как после изменений к Конституции в 2004 году, которые делались без нашего участия, под выборы нового президента, эта Конституция ослабляет страну и делает неспособной держать удар. Государственная власть сыплется на глазах. И держится она только, честно вам скажу сегодня, на моей воле и еще на способности работать. Иначе, это все бы уже просто завалилось, потому что все ветви власти сегодня находятся в неопределенности и в хаосе. И потому Конституцию менять нужно.



Теперь следующий пункт: как ее менять? Менять ее можно только в одном случае, если в парламенте есть 300 голосов. Нет 300 голосов – нет никаких изменений к Конституции. Тогда это просто пиар-кампания, а не реальная работа на результат.



Для того чтобы внести Конституцию, нужно, чтобы ее подписали депутаты. А пока она не подписана, она не может быть обнародована. А подписывают депутаты, когда найден компромисс. Как они могут поставить свою подпись, когда они не согласны с содержанием?



Поэтому сначала нужно пройти процесс согласования между всеми сторонами, кто готов поставить подписи, потом эта Конституция вносится в парламент, голосуется, обсуждается после первого чтения. Вы же имейте в виду, там три раза нужно голосовать в парламенте Конституцию. Первый раз 226, потом передается в Конституционный суд. После этого Конституционный суд возвращает, голосуется второй раз 226 – это на одной сессии. А затем еще целое лето все общество может обсуждать и дискутировать вокруг этой Конституции, и только в сентябре можно было бы ее голосовать окончательно. Поэтому невозможно принимать Конституцию без публичного обсуждения. Но обсуждать можно лишь то, что реально подано в парламент.



Может, как раз сейчас общество имеет хороший шанс обсуждать до того, как стороны сели за круглый стол переговоров, и разные общественные инициативы могут выдвинуть свои предложения, и это позволит вам, как представителям разных политических сил, эти наработки собрать и тогда они не будут противоречить воле народа?



Во-первых, обязательно нужно продолжать процесс изменений к Конституции. Останавливаться нельзя. Смертельно опасно для страны оставить ту Конституцию, которая есть сегодня. Мы просто неспособны будем в мире ни с кем конкурировать. Мы неспособны будем любую позицию занять в мире, и даже в своей собственной стране навести порядок. Потому что это Конституция хаоса. И когда я против этой Конституции голосовала, когда в нее вносили изменения, я четко это сказала – будет хаос. Так оно все и вышло. Поэтому продолжать изменения к Конституции нужно.



Зачем это нужно делать? Сейчас тот вариант конституционных изменений, который предлагала наша политическая сила для переговоров, мы просто от одной нашей политической силы внесем в парламент. В этой Конституции, которую мы подготовили, эти изменения, которые мы подготовили, там есть 10 важных позиций. Эти 10 важных позиций, они очень нужны каждому человеку.



Первая позиция – это позиция реформирования правосудия. Без этого – без суда, без честности суда, без некоррупционности суда – незащищен каждый человек в государстве. Мы предлагаем ту модель, при которой каждый человек сможет защитить себя в судах. Как это сделать? Очень просто. Во-первых, сам порядок избрания судей народом. На первом этапе - избрание судей народом - это первая инстанция судов, дальше эта процедура также проводится без вмешательства политических сил. То есть так, как, например, проводятся некоторые процедуры в Организации объединенных наций, жеребьевкой. Но при полной открытости процесса и при участии всех, кто может принять участие в этой процедуре.



Позвольте вам задать вопрос после этого первого пункта.



И очень жесткие квалификационные требования к каждому судье.



Вопрос. У нас в обществе возникает очень много вопросов к качеству народных избранников, которые проходят по разным спискам политических сил в парламент, о том, способны ли они принимать документы, или не способны и так далее... Как тогда будут происходить выборы судей, поскольку тот, у кого больше денег, соответственно тот, кто больше, как говорят в Украине, наколядовал, сможет лучше провести свою избирательную кампанию и быть избранным?



Прежде всего, я хочу напомнить вам общеизвестную цитату: демократия – штука не безукоризненная, но лучше никто еще ничего не придумал. Никто. Да, выборы, возможно, не безупречны, и на выборах могут быть и злоупотребления, и отклонение от какой-то нормы, но лучше избирать народом, чем назначать по политическим признакам, или коррумпировать и назначать за взятку. А потом политические силы влияют на этих судей. Так я думаю, что намного лучше избрать на первом этапе судей народом.



Но в то же время, вторая и третья инстанция формируются путем жеребьевки из той базы судей, кандидатов на судейские должности, которые подали свои анкеты, которые подали свои резюме, прошли соответствующие экзамены, потому что нужно знать, что судья компетентен, и потом не парламент, ставя задачу судье и держа его на коротком поводке, избирает судью, а судья избирается независимо. Вот уже вторая и третья инстанция независимые ни от политиков, ни от какой-либо ветви власти, ни корпоративная этика судейская, когда сам своих за своих, и не народом, то есть жеребьевкой. Такая практика существует в мировых организациях. И это очень хорошая практика, если процедура открыта, прозрачна, именно такая процедура там выписана.



А кроме того, очень серьезная новация, которая там вводится, это - специальное формирование дисциплинарных комиссий, которые сегодня есть. Но, к сожалению, они опять формируются властью, и опять такие дисциплинарные комиссии зависят от власти, а не от закона, Конституции, правосудия, справедливости и так далее. И эти дисциплинарные комиссии, они будут совсем по-другому работать. То есть каждый человек, который чувствует, что его права и справедливость в суде нарушаются, может обратиться к дисциплинарной комиссии по двум вопросам: или достаточно жесткое нарушение процедуры рассмотрения вопроса, или это заведомо неправосудные решения суда. И там не рассматриваются дела по сути, а вот только на этих два существенных рычага они влияют: или нарушена процедура, или заведомо неправосудное решение принято. И дисциплинарная комиссия, в которой также есть три звена, может на судью налагать весь спектр дисциплинарных взысканий.



Когда, как вы думаете, этот проект Конституции, который БЮТ собирается подать в парламент, может действительно рассматриваться – до президентских выборов или все-таки после?



Я хочу еще одну важную деталь сказать, которая к правосудию имеет прямое отношение, к реформам. Мы заложили в этом проекте Конституции право каждого человека обращаться в суд, чтобы возбудили уголовное дело против чиновника, который нагло нарушает закон, который коррумпирует или требует взятки, или допускает еще какие-то серьезные нарушения прав человека, и там, где есть состав преступления на первый взгляд, могут обращаться люди в суд, так как в других странах это есть. Суд может возбуждать уголовное дело и потом передавать следственным органам для расследования.



Мы достаточно сильно расширяем полномочия людей, простых людей, которые сегодня нигде не могут найти себе защиты. Кроме того, мы вводим еще одно звено, которое будет бороться с тем, что делает власть, потому что когда власть абсолютная, она абсолютно аморальна, и когда она бесконтрольна, то каждая власть делает то, что ей заблагорассудится.



И мы в этой Конституции предусмотрели очень сильные права оппозиции. Потому что сегодня, например, если какой-то чиновник занимается коррупцией, нарушает законы, разбазаривает государственную собственность, но и прокуратура, и этот чиновник из одной политической команды, как правило это бывает, то уже на этого чиновника управы нет. Поэтому мы оппозиции парламентской там предоставляли право на базе Счетной палаты, которая назначается составом парламентской оппозиции, вести следствие, возбуждать уголовные дела против должностных лиц, которые нарушают законы, Конституцию, которые занимаются расхищением государственного имущества или государственных финансов. То есть не было бы уже никаких абсолютно защищенных людей, в том числе там и неприкосновенность снимается с депутатов, президентов, судей – со всех. Потому что все должны быть равными перед законом.



Мне очень жаль, что эта Конституция, которая еще предусматривает огромные дополнительные права для местного самоуправления, потому что сегодня все в центре, на местах ничего нет – ни денег, ни власти… Еще очень большая реформа по системе силовых структур и многое-многое другое. И, безусловно, очень четкое разграничение полномочий между Президентом, парламентом, правительством, и ясность и четкость, кто за что отвечает. Мне очень жаль, что эта Конституция не принята из-за этой истерики, устроенной отдельными политиками. Просто истерия, потому что они не в курсе, не в материале, и потому эта истерия разрушила этот процесс.



Вы собираетесь вносить этот новый проект Конституции в парламент. Когда, вы думаете, он будет реально рассмотрен, когда он может рассчитывать на 300 голосов, о которых вы говорите?



Я думаю, что мы со следующей сессионной недели внесем Конституцию, эти изменения. Мы начнем рассказывать и популяризировать эту Конституцию, мы будем каждую позицию объяснять, и я надеюсь, что после президентских выборов мы сможем изменить Конституцию. И еще скажем такие вещи. Я всегда говорила о том, что и президентская, и парламентская формы правления в мире очень сильные, если они правильно выстроены, если в них есть логика и если четко размежеваны полномочия и ответственность. Поэтому, захочет страна президентскую форму правления – нужно делать Конституцию с жесткой формой президентского правления, где нет премьер-министра…



Как страна может захотеть? На референдуме?



Я сейчас продолжу. Если парламентская форма правления – тогда избирается всенародно премьер-министр вместе с большинством в парламенте, и тогда или нет президента, или еще там, у него полномочия такие, которые не влияют на процесс. Вот две формы, которые существуют в мире.



Если вы помните, в 2007 году, когда мы шли на досрочные выборы, я лично и наша политическая сила, мы объявили референдум, чтобы люди выбрали, какую форму правления они хотят: или президентскую, или парламентскую. И мы собрали 6 млн. подписей людей, а нужно 3 млн., чтобы такой референдум провести. Но тогда Президент Ющенко заблокировал проведение этого референдума, не дал его провести. А его нужно проводить, потому что Украине нужно выбрать форму правления. Я, например, поддерживаю как президентскую, так и парламентскую, главное, чтобы ясность была. Чего я точно не поддерживаю – так это хаос. Так называемую президентско-парламентскую или парламентско-президентскую, что приносит стране только неопределенность и абсолютную недееспособность как государственной власти.



Когда этот референдум проводить, чтобы страна определилась?



Я думаю, что я одержу победу на президентских выборах и сразу же объявлю этот референдум, потому что у президента есть полномочия такой референдум объявить.



Тогда очень интересно, потому что вы идете на президентские выборы. Если вы побеждаете, вы получаете полноту президентской власти, которая есть сейчас, и тогда, если население на референдуме захочет отобрать у вас эти полномочия, то вы добровольно от них откажетесь?



Слушайте, я отказывалась один раз и второй, ради страны готова была отказаться от баллотирования на президентский пост. Причем зная, что шансы на победу просто решительные и убедительные. Теперь, если меня действительно изберут и люди скажут, что они хотят, например, президентскую форму правления, значит мы будем готовить сильную президентскую ветвь власти без премьер-министра, с полной ответственностью президента перед страной и так далее, и тому подобное.



Если люди после дискуссий захотят парламентскую форму правления, значит будем отказываться от полномочий. Я говорю это абсолютно сознательно, потому что я не один раз жертвенно себя веду ради того, чтобы страна жила спокойно. Я и дальше буду это делать. И не проблема отказаться от каких-то полномочий. Проблема единственная: как консолидировать 300 голосов в парламенте, когда все великие, когда все с амбициями, когда каждый со своим политическим флагом и своей полуидеологией. Вот как объединить все это и как дать Украине качество и результат. Вот что меня волнует.



Еще один вопрос. Если вы не победите на президентских выборах, будет ли это воплощено?

Ну, во-первых, я не сомневаюсь в победе и думаю, что мы сможем в этом с вами убедиться. Поэтому сейчас о другом варианте я говорить не хочу.



Еще один вопрос. Я хочу обратить внимание на ваше выступление. Во время выступления вы говорили, что верите в то, что можно вернуться к переговорам и все-таки изменить Конституцию. Ведутся ли дальнейшие консультации между четырьмя политическими силами, чтобы все-таки возобновить переговоры?

Нет, теперь до президентских выборов, к сожалению, к сожалению, уже никаких переговоров не будет. Потому что президентские выборы – это не перемирие, это самый радикальный пик конфронтации.



Это война?

Президентские выборы – это в каждой стране, по сути дела, полномасштабное политическое противостояние. Я не могу сказать война, хотя в Украине это выглядит как война. И кто-нибудь задавался вопросом, когда разрушали сейчас этот переговорный процесс, а что будет после президентских выборов? Вот самое главное. Ну хорошо, кто бы ни победил, так, как вы задаете вопрос, Тимошенко победила или Янукович. Кто бы ни победил, приходит в разгромленный и разобщенный парламент. Хорошо, и это все на фоне кризиса. Неизвестно, как еще суды себя поведут. Например, в 2004 году мы видели, что был и третий тур президентских выборов. Смирятся ли одни кандидаты с поражением, а другие смогут ли удержать победу. Удержать уже объявленную победу. Вы же понимаете, что это будет мощное и серьезное противостояние.



Дальше пошел второй этап, стал кто-то президентом. Пришли в парламент, где ни у кого нет большинства. Возьмем радикальный вариант: отправили парламент на досрочные выборы. Еще 8 месяцев борьбы без каких бы то ни было антикризисных действий – все ушли на войну. Вернулись, а в парламенте снова 30, 30, 30%, и снова ни у кого нет большинства, и новая волна войны. Вот в чем проблематика. Когда-то нужно это прекратить.



И мне сейчас говорят: ну, вот что вы там пошли на объединение всех политиков, сделали для всех переговорный процесс, потеряли свой рейтинг. Да наплевать мне на этот рейтинг! Если мне сейчас поставят на весы: с одной стороны – сохранение, защита Украины от сокрушительного кризиса… никто до конца не понимает, в каком состоянии страна, никто до конца не понимает, что придется сейчас делать правительству, чтобы удержать экономическую стабильность, потому что все только разрушают – и Президент, и оппозиция считают своей целью сделать чем хуже, тем лучше. Вот если на одну сторону весов поставить сохранение страны, ее экономическую надежность, стабильность, защиту человека от этих экономических ударов, а с другой стороны – мой рейтинг, то я сдам свой рейтинг. Пусть он у меня будет таким же нулем, как у Ющенко, но защитить страну, дать результат людям – вот что главное.



И потому, когда у меня появилась возможность объединить все политические силы парламента, я хотела на это пойти сознательно. И еще десяток раз пойду, потому что страна так дальше жить не может.



Еще один вопрос. Почему тогда Блок Тимошенко, Партия регионов и другие политические силы, которые работали над конституционными изменениями, не наработали изменений экономических, и почему тогда в прессе не появлялись эти экономические программы по выходу из кризиса.

Вы абсолютно правильно задаете вопрос. Потому что одновременно, параллельно нарабатывалась согласованная, масштабная антикризисная программа. Она согласовывалась одновременно с изменениями к Конституции. И это как раз и было сутью всех шагов, которые нужно совместно предпринимать. И мы хотели вносить оба этих документа одновременно. И мы бы их внесли, если бы не началась вся эта большая провокационная война.



Я порой, вот сейчас, когда все это разрушено, я даже думаю о том, не сговорились ли Янукович и Ющенко друг с другом, чтобы втянуть меня в этот переговорный процесс, потому что они понимают, что для страны другого выхода нет. И я, как человек, который сегодня несет ответственность перед людьми и перед будущим, как страна выйдет из кризиса, однозначно пошла на этот переговорный процесс. Я думаю, может, они меня втянули сознательно, для того чтобы дискредитировать, потом так грубо «кинуть», как говорят в среде Партии регионов. Может, это было преднамеренно, такая программа спланирована. Поскольку то, что сделали из абсолютно позитивных и верных шагов, это говорит только о том, что это могло быть спланировано, рассчитано для такой мощной дискредитации.



Но я хочу просто сказать этим людям, обоим Викторам, что можно так вести себя с Тимошенко, возможно, у них такая мораль, такая совесть и уровень поведения, но нельзя так со страной вести себя. Вот что я хотела отметить.

