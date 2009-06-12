Бессменного Черномырдина заменят

На этот раз новость прозвучала из уст самого посла – как раз во время приема по случаю Дня России. Новость была не менее сенсационной, чем та, что он, собственно, и стал послом. Помнится, вся украинская верхушка была шокирована известием - бывший премьер-министр России станет послом в Украине. Российский президент Владимир Путин заявил об этом, несмотря на протокольные формальности. Для начала Москва должна была сообщить имя нового посла, потом получить согласие официального Киева, а только после этого отправлять послом. Российские руководители, вероятно, оказались умышленно далекими от таких тонкостей, чтобы подтвердить неординарность отношений Украины и России.

Виктор Степанович когда-то принадлежал к тяжеловесам российской политики. Теперь же он стал тяжеловесом российской дипломатии. И то, что он в течение восьми лет был бессменным на должности посла в Киеве, может свидетельствовать и о том, что он был незаменимым.

Украинская власть отнюдь не во всем была с ним согласна, дошло до того, что Черномырдина чуть не объявили персоной нон грата. Однако на приеме по случаю Дня России о Викторе Степановиче все отзывались весьма дружелюбно - даже украинские дипломаты. На многие заявления Черномырдина действительно было сложно обидеться - он их мог так «запаковать» многозначительными паузами и еще более многозначительными шутками, что невозможно было понять, где шутка, где правда и что это вообще значит.

Каким Черномырдина запомнят в Киеве? Об этом «Главред» поговорил с гостями, присутствующими на прощальном для Виктора Степановича приеме.



Анатолий Зленко, бывший министр иностранных дел Украины: «Любого посла сможем привести к рамкам… Венской конвенции»

{1-} Его работа была настолько многогранной, что даже трудно в коротком интервью ее оценить. За период пребывания на должности посла Российской Федерации в украинско-российских отношениях происходило много чего. Были подъемы, были серьезные спады и снова подъемы. Но главное, что Виктор Степанович верил и всегда делал все возможное, чтобы на должном уровне поддерживать двусторонние отношения. Прежде всего он уделял огромное внимание торгово-экономическому сотрудничеству. Следует отметить, что он начинал с 8 млрд долларов товарооборота между Украиной и РФ, а в прошлом году этот показатель достиг 44 млрд долларов. Это серьезная цифра, а мы знаем, что Виктор Степанович - посол и в то же время специальный представитель президента РФ по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Думаю, ему многое на его работе удалось.

Нетипичный стиль работы помогал ему или, наоборот, мешал?

Этот нетипичный стиль давал возможность устанавливать необходимые контакты, поддерживать, развивать их. Это редкая черта, но она должна быть присуща любому дипломату. Виктору Степановичу это удалось за счет его знаний, за счет опыта, за счет понимания людей. Сегодня мы видим, с каким энтузиазмом мы его провожаем и аплодируем ему. Таким образом мы оцениваем и его деятельность.

Но были времена, когда вам как министру иностранных дел приходились вызывать его на ковер из-за неадекватных заявлений?

Конечно, украинско-российские отношения не были равномерными. Нельзя их рассматривать однозначно. Были некоторые трудности, и сегодня мы их переживаем. Естественно, они отражались на работе посла и не могли не отразиться. Потому что на любом после лежит огромная ответственность, поскольку он представляет интересы своего президента и интересы своей страны. Поэтому, конечно, колебание в ту или иную сторону (отношений Украины и России. – Ред.) не могло оставить за пределами этого колебания посла Черномырдина. Честно и откровенно вам скажу, что даже в самые тяжелые моменты украинско-российских отношений он не прибегал к каким-то шагам, обострявшим отношения. Он отражал в своих разговорах, комментариях те инструкции, которые, очевидно, давало ему правительство. Но за счет своего огромного опыта, за счет уважения, которым он пользовался в Украине, Черномырдин позволял себе смягчать те неприятные моменты, которые ему давали в качестве указаний. Во многих случаях ему удавалось снизить напряжение. Поэтому, если говорить о ковре, то это нормальная дипломатическая практика. Поскольку каждая страна должна защищать собственные интересы. Если кто-то зарится на эти интересы, то МИД должен реагировать. Министерство реагировало на такие выпады. Думаю, что Виктор Степанович как опытный человек правильно все воспринимал. Но я бы хотел сказать, что в его выпадах можно увидеть и большую долю правды.

В целом я горжусь тем, что Виктор Степанович начинал работать послом, когда я занимал должность министра иностранных дел. Он вручал мне верительные грамоты, я горжусь тем, что у меня было много контактов, сохранились дружеские отношения, были, конечно, разные моменты, но главное - это итог, на который мы выходим. А итог заключается в том, что мы сохранили нормальные человеческие взаимоотношения.

Говорят, что Россия теперь может назначить более жесткого посла…

Это не суть важно. У нас есть свой инструментарий управления, и мы всегда можем задействовать этот инструментарий для того, чтобы любого посла с любым характером привести к…

…рамкам Венской конвенции?

К рамкам Венской конвенции 1961 года и Консульской конвенции 1963 года. Но в целом это не главное. Главное, что мы сумеем довести все до уровня взаимного уважения.



Яцек Ключковский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине: «Дипломаты будут жалеть о Черномырдине»

{2-} Думаю, что нетипичный стиль работы помогал Черномырдину. У соседей должны быть такие послы, которые имеют определенный вес. Таким послам легче работать, поскольку им не нужно налаживать контакты по прибытии на новое место работы. Такие послы уже знак уважения. Бесспорно, бывший премьер-министр России имел немалый вес. Это человек, хорошо относившийся к украинцам и Украине, хоть и смотрел на Украину глазами россиянина. Но такова работа посла, чтобы смотреть на другую страну глазами своей столицы, интересов своей страны. У меня с ним было много контактов, я чувствую, что это человек интересный сам по себе, у него интересная биография, круг знаний.

А вы не завидовали Виктору Степановичу, что ему было разрешено говорить то, чего другие послы сказать не могли?

Это такие дипломатические ограничения, и они помогают послам быть более эффективными. Я думаю, что его откровенность иногда мешала ему в достижении результатов - особенно в контактах с интеллектуальной средой Украины, с политическими силами Украины.

Но Черномырдин все равно стал неизменным символом дипломатического зарубежного корпуса. Не будет грустно без него?

Каждый посол, работающий столько лет, становится дуайеном дипломатического корпуса, старейшиной. Черномырдин уже два года дуайен. Но мы все понимаем, что он не профессиональный дипломат, что его задача представлять не только дипломатический корпус, не только выполнять какие-то дипломатические задания, но и представлять мощного соседа Украины. Он имел статус специального представителя президента РФ по вопросам торговли и экономического сотрудничества. Конечно, мы будем жалеть о Викторе Степановиче. Но такова жизнь, жизнь дипломата, где существует ротация, приходит время – и дипломат должен покинуть другую страну. В принципе, в странах Евросоюза существует традиция – срок пребывания дипломата в другой стране должен быть коротким. Вряд ли кто-то из дипломатов ЕС сможет работать послом восемь лет, как Виктор Степанович.



Владимир Хандогий, в.и.о. министра иностранных дел Украины: «Посол не обязательно должен быть популярным среди всех»

{3-} Черномырдин был послом своей страны, и он очень активно отстаивал интересы России. Я как профессионал уважаю его за это. Действительно, бывали у нас разные ситуации на дипломатической ниве, мы отстаивали собственные интересы в определенных ситуациях. Возможно, это не слишком нравилось российской стороне, но судьба посла именно такова. Он не обязательно должен быть популярным среди всех. Кому-то он может нравиться, кому-то нет. Но еще раз хочу отметить, что хоть он и не профессиональный дипломат, но он внес серьезный вклад в развитие нашего сотрудничества.

А какие были самые досадные случаи сотрудничества МИДа и Черномырдина?

Думаю, сейчас не стоит об этом вспоминать. Вы, журналисты, лучше нас знаете историю дипломатических отношений. Но я желаю Виктору Степановичу многая лета и думаю, что на протяжении восьми лет наши отношения развивались по восходящей, несмотря на некоторые нюансы. Общий вектор был положительный. Хочу привести один-единственный факт - это продолжение действия нашего Большого договора о дружбе и сотрудничестве. Вы помните, какие дискуссии бушевали вокруг этого вопроса. Но договор был продлен, сегодня он является основой наших отношений.

Российская сторона еще не предлагала для одобрения кандидатуру нового посла?

Нам пока эта информация неизвестна.





Всеволод Лоскутов, советник-посланник посольства РФ в Украине: «Черномырдин – дипломат от рождения»



{4-} Я работал с послом Черномырдиным с 2001 года. Но я бывал в составе экспертных делегаций и раньше, когда он приезжал в Украину. Он, конечно, вряд ли меня помнит с тех пор, но я тогда у него многому учился. Я ему потом рассказывал, как мы обсуждали Большой договор, вели переговоры по Черноморскому флоту. У меня много впечатлений о работе Виктора Степановича на украинском направлении еще с 1990-х годов, потому что я как эксперт МИДа входил в состав делегаций, которые он возглавлял.

Звучало много критики в адрес Виктора Степановича, когда он только стал послом. Мол, он не карьерный дипломат. Его посольская карьера удалась?

Работа получилась. Такое понятие, как карьерный-некарьерный дипломат, мне кажется надуманным, из прошлого. Дипломатами могут быть от рождения. Виктор Степанович – дипломат от рождения. Если проследить за его биографией, то можно это доказать множество раз. Он обладает необыкновенным тактом, знаниями. Способен говорить с разными людьми, с людьми, с которыми может в чем-то не соглашаться. Это и есть дипломатия. Это не только профессия, это еще и талант, призвание. Вспомните историю, вспомните Александру Коллонтай… Что, она была карьерным дипломатом? Есть и другой путь: отучился, стал дипломатом. И среди таких людей много талантливых послов. Но противопоставлять их нельзя. В других странах также подобная практика распространена, когда дипломатами становятся люди из других сфер. Виктор Степанович прекрасно знает Украину, Россию, постсоветское пространство, международные отношения, поскольку он возглавлял правительство длительное время. Это уникальные знания, которые помогали ему здесь работать. Кроме того, он очень толерантный человек, он умеет говорить с каждым. А то, что была критика, то, к сожалению, она была не объективной, а часто заказной.

Черномырдин – жесткий шеф?

Вы знаете, он строгий и в то же время очень понимающий. Он дает людям возможность самостоятельно работать. Он дает поручение и требует выполнения, но не контролирует каждый шаг. Он – человек, возглавлявший огромный экономический комплекс, энергетический комплекс, министерства. Не надо забывать, что именно он был инициатором создания «Газпрома». Он посылал кадры учиться в Европу, в частности в Германию, чтобы они учились работать в новых условиях, в условиях рынка. Его детище работает. Несмотря на то, что это был трудный период, в целом наши отношения развивались динамично и в плане экономики, и в бизнесе, можно говорить о большом количестве совместных проектов. В Украине работает российский бизнес, и очень успешно. Многое он делал и в области культуры. Благодаря ему в Украину приехал Большой театр, который 50 лет не был в Украине. Именно благодаря его энергии в Киеве открылся Культурный центр. Он исключительно талантливый человек вообще современной эпохи.

Но с украинским МИДом у него непросто складывались отношения…

Я бы не сказал, что они непросто складывались. Контакты были постоянные с разными руководителями Украины. В 2004 году Черномырдин и мы, дипломаты, встретились со всем активом блока «Наша Украина». Эта встреча продолжалась несколько часов. Это была уникальная беседа, где мы откровенно говорили. Впоследствии у него было много встреч с Виктором Ющенко. Да, разногласия были, но у него всегда были контакты и с Секретариатом Президента. И на нашем приеме присутствовала руководитель Секретариата и еще несколько руководящих работников Секретариата. И со всеми правительствами у него были очень конкретные, деловые отношения. Я могу даже по каждому периоду рассказать. Он всегда отстаивал и отстаивает позиции России, но он умеет слушать других. И поэтому вырабатываются решения, которые в принципе работают на российско-украинские отношения.

Известно ли, кто станет новым послом?

Это в компетенции президента России.