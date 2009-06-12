Хаос на местных выборах

Решение КС о продлении полномочий Черновецкого грозит стране избирательной путаницей.

На этой неделе Конституционный суд Украины принял решение, согласно котрому полномочия местных органов власти, избранных на внеочередных выборах, составляют соответственно 5 лет для местных советов и 4 года для мэров и председателей сельсоветов. Владимир Литвин уже даже охарактеризовал это решение как грозящее настоящим хаосом в государстве.



Вся каша заварилась после проведения досрочных выборов мэра Киева и городского совета в 2007 году. Понятно, что победитель этих гонок Леонид Черновецкий и его команда вовсе не рассчитывали находиться на своих должностях сокращенный срок. Поэтому и затеяли всю эту эпопею...



Дело в том, что, согласно действующему еще недавно закону „О порядке исчисления созывов представительских органов местного самоуправления», избрание нового состава представительского органа местного самоуправления на досрочных выборах не считалось новым созывом этого органа.



Поэтому избранный на внеочередных выборах мэр или совет должны были работать до указанной законом общей даты выборов всех органов местного самоуправления. Была устоявшаяся практика, когда избранный за год до выборов мэр работал всего-навсего год, а не 4 года. Так же и совет. А потому очередные выборы в органы местного самоуправления происходили в один день, сколько бы какой орган до этого ни работал.



Но команда Черновецкого не согласилась с такой логикой, ведь почему-то избранные на досрочных выборах Президент Украины и Верховная Рада согласно законодательству работают полный срок, так почему по отношению к команде действующего мэра должна применяться другая практика? В раздумьях об этом еще больше года назад городской совет организовал обращение в Конституционный суд о неконституционности положений закона, не позволявшего работать полный срок органам власти, избранным на досрочных выборах.



Конституционный суд системно проанализировал положение Конституции и законодательства Украины и согласился с авторами представления. Как результат, отныне все местные органы власти, которые избирались на внеочередных выборах, будут работать полный срок.



На первый взгляд, нет ничего плохого в том, чтобы совет или мэра, которых избирали на досрочных выборах, не трогали отведенный им срок. Зачем через несколько лет после внеочередных выборов снова идти на выборы и снова избирать местную власть? В чем тогда смысл досрочных выборов? Чтобы дать кому-то полномочия на месяц или год? Люди ведь легитимно дают полномочия тому или иному органу, голосуя на внеочередных выборах. Тем более что во многих странах это обычная практика, и ничего страшного в этом нет. Якобы логично, однако есть несколько важных «но».



Аргументы противников толкования Конституционного суда представляются достаточно убедительными. Согласно законодательству, выборы в местные органы власти происходят в один день. Всех мэров избирают раз в четыре года, а все советы раз в пять лет. И такая система выдумана не просто так.



Во-первых, одновременные выборы существенно удешевляют избирательный процесс и упрощают работу избирательным комиссиям. Во-вторых, государство проходит местные выборы «одним махом», что упрощает работу структур власти на местах и в центре. Поскольку это дает возможность избегать перманентной избирательной кампании в органы власти всех уровней.



Ситуация, доведенная до абсурда



К примеру, недавно в Тернопольской области состоялись досрочные выборы областного совета. Поэтому следующие выборы должны состояться через пять лет, а не вместе со всеми в 2011 году. Допустим, что спустя некоторое время в Тернополе пройдут внеочередные выборы городского головы. Возможно, в каком-то районе переизберут районный совет, в другом - еще и сельского голову. Кажется, нет ничего проще, чем проследить за этими выборами и не забывать отсчитывать сроки полномочий избранных органов.



Но через год, два или пять проблемы всплывут на поверхность. С каждыми досрочными выборами кружево органов с разными сроками полномочий и датами выборов будет разрастаться и спустя некоторое время потребует больше усилий и ресурсов – вплоть до создания отдельного органа с кучей чиновников. А что будет через 10 или 15 лет?



Уже теперь представители парламентского профильного комитета бьют тревогу, поскольку через десяток лет нужно будет чуть ли не удваивать чиновничий аппарат Верховной Рады, дабы успевать отслеживать все многообразие дат местных выборов, готовить соответствующие постановления под каждые из них и подавать на рассмотрение Верховной Раде. Ведь только парламент может назначать эти выборы.



А что уж говорить о самом парламенте, которому придется едва ли не половину своего рабочего времени заниматься только вопросами назначения выборов в органы местных советов. И хуже всего, что со временем ситуация будет только ухудшаться по логике арифметической прогрессии.



По данным комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, только со времени прошлых выборов в местные советы и на должности городских голов в 2006 году было уже проведено свыше 800 досрочных выборов. И все они происходили в разное время и в разных регионах Украины. Если ситуация не изменится, через одну-две каденции органов местного самоуправления, среди которых одних только советов свыше 17 тысяч в Украине, на отдельную дату выборов будут претендовать чуть ли не половина из них! Государство просто захлебнется в таких выборах. А о параличе парламента и говорить не приходится. Раньше на каждых выборах местные советы и мэры «обнулялись», теперь этого уже не будет.



Также несложно предположить, что если в парламенте случиться очередной кризис, то депутатам будет не до местных выборов. А потому какой-то избранный на досрочных выборах мэр или совет будут работать бесконечно, пока до каждого из них отдельно не дойдут руки.



На самом деле, мы изобразили наихудший сценарий развития событий. Есть надежда на то, что у депутатов хватит ума избежать перманентных выборов в органы местного самоуправления и разрастания армии чиновников, следящих за этим, до бесконечности.



Выходов из ситуации несколько. Самый первый и самый простой – депутаты просто «забьют» на назначение досрочных местных выборов. При таком не очень правовом развитии событий проблемные органы местного самоуправления будут парализованы, а отставных мэров заменят исполняющие обязанности. Не очень по-государственному, зато не будут плодиться досрочные выборы.



Другой сценарий – изменить Конституцию Украины, в которой четко прописать унифицированное проведение всех выборов в органы местного самоуправления. Сценарий сложный. Хотя все и говорят о необходимости реформирования Конституции, однако все же видят «перспективность» этого процесса. Надеяться на то, что депутаты быстро придут к конституционному компромиссу хотя бы относительно темы выборов местных органов, - из области нездорового оптимизма.



Можно изменить Основной Закон и в другую сторону – передать полномочия назначать выборы органов местного самоуправления на места, к примеру, советам высшего уровня, «разгрузив» Верховную Раду. Но этот сценарий не решает вопрос перерасходования денег на асинхронные выборы.



Третий вариант – пустить ситуацию «в свободное плавание». До очередных выборов мэров городов времени осталось немного – они должны состояться весной 2010 года. Выборов в местные советы тоже не очень долго ждать – они ожидаются весной 2011 года. До тех пор еще дожить надо, а потом ситуация как-то и решится. Это самый простой и самый реальный сценарий. Так как надеяться, что до президентских выборов, да и после них, кому-то будет дело до местного самоуправления, не приходится. Тем более, что по этому поводу даже внесут изменения в Конституцию.



Можно представить и четвертый вариант – парламент своим решением о назначении даты очередных выборов в местные органы власти объявит внеочередные выборы в те органы, которые должны были бы работать дальше. Вот таким ходом конем можно будет втиснуть все выборы в один день. Правда, и основания для объявления стольких внеочередных выборов одновременно найти будет сложно, но не сложно будет обжаловать в суде такие огульные решения высшего законодательного органа.



А пока избранные на досрочных выборах местные советы и мэры могут только радоваться, потому что благодаря команде Черновецкого и Конституционному суду им продлили срок полномочий. Некоторые политики уже указывают на определенные экономические стимулы КС со стороны городской власти, но как бы там ни было решение принято, оно окончательно и подлежит выполнению на всей территории Украины.



И еще одно. 7 апреля нынешнего года вступили в силу изменения к закону „О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей“. Согласно принятым изменениям отменялась привязка даты выборов местных органов власти ко дню проведения парламентских выборов. Это была жизненная необходимость, ведь самой Конституцией для всех этих органов предусмотрены разные сроки полномочий. Многие эксперты радовались, что вот наконец все выборы разведут во времени. Но от возможного разнообразия дат очередных выборов в советы всех уровней и местных председателей содрогнулись даже они.





Юрий Ключковский, заместитель главы комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, фракция НУНС:



{1-} Работа органов местного самоуправления, избранных на досрочных выборах, полный срок, как это постановил Конституционный суд, приведет к возникновению множества проблем. Очередные местные выборы в разных территориальных громадах будут проводиться в разное время. Единого дня, когда везде будут избирать органы местного самоуправления, уже просто не будет. Вы себе представляете ситуацию, когда выборы Киевсовета происходят в марте 2012 года, а выборы Оболонского районного совета в апреле 2011 года. А это вполне может стать реальностью. А выборы Печерского райсовета вообще между ними еще возьмут и проведут. Разве это не проблема? В Киеве 11 советов, разве хорошо будет, если так случится, что выборы в них будут проходить в разное время? Это же нонсенс. А теперь умножьте это на 17 тысяч местных советов в Украине. Вы представляете что будет твориться?



Сергей Подгорный, член комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, фракция БЮТ:



{2-} Решение КС приведет к хаосу в вопросе проведения выборов в органы местного самоуправления. За последние два года было назначено около 800 досрочных выборов органов местного самоуправления. Теперь их полномочия должны составлять 4 и 5 лет. Возникает логический вопрос, а когда же у них будут очередные выборы.



У нас планировались очередные выборы председателей местных органов самоуправления в 2010 году. Постановление об их назначении должно было быть очень простым - назначить очередные выборы на определенную дату 2010 года. Самая первая проблема, с которой мы столкнемся, что в это постановление нужно будет включать или перечень советов и председателей, где нужно назначать выборы, или же перечень органов самоуправления, где не нужно. В любом случае это будет приличная брошюра, такой себе многотомник. И дальше будет только хуже. А самое главное, что некоторые депутаты, пришедшие в определенный совет на замену, тоже обратятся в Конституционный суд, чтобы и их полномочия были полный срок. Ситуация может дойти до маразма.



Фактически, создан прецедент, когда вся избирательная система местных органов власти может развалиться. Решение КС не продумано и не дальновидно.

Очень осторожно отношусь к выходу из ситуации, когда на день очередных выборов в органы местного самоуправления парламент назначит досрочные выборы в те, которые не вписываются в общие сроки. Откровенно говоря, законодательство дает четкий перечень оснований, когда назначаются досрочные выборы, он исчерпывающий.



Единственный возможный вариант - это внесение изменений в Конституцию. Эти изменения нужно очень хорошо проработать с юридической точки зрения, чтобы не было каких-то противоречий в КС. Но суть должна быть в том, чтобы ввести норму Конституцию, при которой полномочия 5 и 4 года касались тех органов местного самоуправления, которые избирались на очередных выборах. Тогда возможно, что из нынешней ситуации будет найден выход, и имеющаяся коллизия будет убрана.



Могу сказать, что такой проект изменений к Конституции в свое время был зарегистрирован БЮТ под номером 4177. Если будет политическая воля всех депутатов, то еще на этой сессии можно будет направить проект в КС и проголосовать, а уже осенью принять в целом. Но ясно, что для этого нужна очень большая политическая воля и здравый смысл всех.



В случае, если эту коллизию не удастся решить на конституционном уровне, то нужно создавать огромный аппарат людей в парламенте, который бы отслеживал все эти выборы и их сроки. Эти люди должны будут постоянно готовить соответствующие постановления, а парламент будет вынужден каждую неделю рассматривать вопрос о назначении очередных выборов органов местного самоуправления.



Я согласен с мнением господина Селиванова, постоянного представителя Верховной Рады в Конституционном суде, что решение КС о сроках полномочий органов местного самоуправления не очень правовое. Там, по-видимому, сыграли свою роль какие-то другие, отличные от правовых, факторы. Так как нельзя приравнивать полномочия Президента к парламенту и органам местного самоуправления. У них разные функции, а следовательно разная философия подходов к ним. Я думаю, что в решении КС относительно обращения команды киевского мэра о сроках полномочий избранных на досрочных выборах местных советов и их председателей было не столько политическое влияние, сколько экономическое со стороны самого Черновецкого.



Александр Черноморов, заместитель главы парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, фракция Партии регионов:



{3-} У нас сейчас применяется двойная мораль. Когда задали подобный вопрос по выборам Президента, тогда было сказано, что по Конституции у него полномочия пять лет, и никак не меньше, когда бы его ни избирали. Согласно этому и выборы должны быть 17 января 2010 года.



Я ранее говорил, что если мы применяем такую логику к Президенту, то обязательно возникнут противоречия по местным выборам. Они тоже по аналогии должны были сказать, что и им по Конституции должно быть 5 и 4 года полномочий.



Знаете, вот теперь говорят, что после решения КС нас ожидают постоянные очередные выборы в органы местного самоуправления. Как поется в песне Гребенщикова «По последним данным разведки, мы воевали сами с собой». Так вот примерно и у нас выходит. Одной рукой мы пытаемся унифицировать сроки всех выборов, а другой принимаем решения, которые вынуждают в разброс проводить местные выборы.



В принципе, с этим можно было бы согласиться. Например, в Росси похожая система действует. Но просто на это надо очень много денег и человеческих ресурсов.