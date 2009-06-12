Немцы и поляки собрались мирить украинцев

12 июня 2009, 13:53

17 июня в Украину прибудут министры иностранных дел Польши и Германии – Радослав Сикорский и Франк-Вальтер Штайнмайер.

Об этом визите «Главред» писал более месяца назад. История с этим визитом началась еще 27 апреля, когда во время рабочего ланча в Люксембурге с коллегами из других стран ЕС Радослав Сикорский и Франк-Вальтер Штайнмайер выступили с совместной инициативой – помочь Украине справиться с ее политическим и экономическим кризисом. Тогда же было решено, что верховный Представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана проведет переговоры с украинским руководством о новом предложении Германии и Польши. «Главреду» известно, что министры планировали посетить Киев еще во второй половине мая. По непонятным причинам приезд в Украину Сикорского и Штайнмайера затянулся.

Кому принадлежит идея европоддержки Киева – Германии или Польше – сложно сказать. Польские дипломаты говорят, что это замысел Варшавы, немецкие настаивают – это предложение Берлина. Логично, конечно, предположить, что с идеей поддержать Украину выступили как раз поляки – именно они себя позиционирует как главных лоббистов Киева в Евросоюзе и НАТО. Однако немцев также не стоит сбрасывать со счетов. Очевидно, что Берлину ни к чему игры в геополитических адвокатов, но Германия вполне может быть заинтересована в скорейшем разрешении политического и экономического кризиса в Украине. Хотя бы из тех соображений, что немцы – одни из крупнейших инвесторов в украинскую экономику. Больше немцев в Украину инвестировали лишь киприоты – но это скорее украинцы или россияне, замаскированные под средиземноморских островитян. Так, объем кипрских инвестиций в украинскую экономику составляет 7,8 млрд. долларов, немецких – 6,4 млрд. долларов. Таким образом, крах украинской экономики непосредственно бьет и по немецкому капиталу, а значит и по интересам немецких граждан. А это уже серьезно – особенно если учесть что уже скоро, в сентябре нынешнего года в Германии состоятся парламентские выборы, а соответственно в стране появится новый канцлер.
В этой связи Франк-Вальтер Штайнмайер в последнее время почти не занимается внешней политикой, он – главный конкурент Ангелы Меркель в борьбе за канцлерскую должность. Поэтому ему приходится все больше вникать в вопросы экономики, спасения немецких компаний от банкротства, борьбы с безработицей. Рейтинг Штайнмайера сегодня почти вдвое ниже рейтинга Меркель, а поэтому и на свою победу ему нужно работать с удвоенной силой.
Между тем, позавчера Штайнмайер уже посетил Россию. По нашей информации, на московских встречах поднимался, в том числе, и украинский вопрос. Не исключено, что таким образом немцы перестраховываются на тот случай, если Москва вздумает критиковать Германию за ее проукраинскую инициативу. В России в последнее время остро реагируют на любые порывы Европейского Союза, касающиеся поддержки официального Киева. Так, в частности, было и тогда, когда Украина с ЕС подписали декларацию о модернизации газотранспортной системы, и тогда, когда Украина присоединилась к программе Евросоюза «Восточное партнерство»…
Какие же месседжи везут Сикорский и Штайнмайер в украинскую столицу? Во-первых,  они хотят показать, что ЕС небезразлично то, что происходит с Украиной. Во-вторых, ЕС готов поддерживать Украину, но многое зависит от украинских политиков, их готовности сотрудничать, способности прекратить внутреннее противостояние. Со вторым сигналом, судя по внутриполитической ситуации, у гостей могут возникнуть проблемы.
Интересно, что Сикорский и Штайнмайер могли и не встретиться с Президентом Виктором Ющенко в ходе предстоящего визита, поскольку Виктор Андреевич в этот день, в соответствии со своим графиком, должен был находиться с визитом в Австралии. Немецкие и польские источники объясняют такую накладку в подготовке визита их министров тем, что рабочие графики Сикорского и Штайнмайера очень насыщенны и 17 июня – единственный день, когда они могут посетить Киев. Поэтому решение Виктора Андреевича перенести свою поездку на родину кенгуру пришлось как нельзя кстати.
Как стало известно «Главреду», Сикорский и Штайнмайер намерены встретиться с Виктором Ющенко, Юлией Тимошенко, Виктором Януковичем и, возможно, с Арсением Яценюком.
В иностранной прессе о проукраинском плане Германии и Польши говорят довольно давно. В конце апреля, как раз в день встречи министров иностранных дел в Люксембурге, в немецкой газете «Зюдойче Цайтунг» появилась статья под заголовком «Горячая точка Крым. Германия предупреждает ЕС об обострении российско-украинского конфликта вокруг полуострова». Авторы статьи ссылаются на некий документ,  non-paper (рабочий, неофициальный отчет), подготовленный немецким МИДом. В нем, по некоторым данным, шла речь о том, что Россия может воспользоваться политической и экономической слабостью Украины для усиления влияния на регион. Крым, по мнению «Зюдойче Цайтунг», окажется новым плацдармом политического наступления России. По данным  «Главреда», ситуация в Крыму станет одним из вопросов, которые визитеры обсудят в Киеве.
Полная повестка дня переговоров еще не стала достоянием гласности, однако уже известно, что визит 17 июня пройдет с большой помпой. Как стало известно «Главреду», в пул как немецкого министра, так и польского включены десятки журналистов. В украинском МИДе говорят, что с таким сопровождением иностранцы приезжают в исключительных случаях – преимущественно, когда речь идет о президентских визитах.
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