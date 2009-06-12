Четвертая волна

К «четвертой волне» причисляют всех, кто приехал в поисках счастья в Соединенные Штаты при независимой Украине. До сих пор, правда, непонятно, стоит ли к ним относить тех украинцев, которые приехали в США только на заработки или учебу. Но проблема в том, что и некоторые представители диаспоры до сих пор не знают, к какой волне принадлежат: если их родители приехали в Соединенне Штаты после Второй мировой войны, а они родились уже в США, то как должны себя идентифицировать – третьей волной или между волнами.

Больше всего «вновь прибывших», как их с легкой иронией называют представители диаспоры, теперь живут в Сакраменто в штате Калифорния. Это преимущественно украинцы, которые выезжали в США в 1990-е годы по так называемой протестантской линии. И, судя по всему, линия эта имела спрос: по данным Всемирного конгресса украинцев, теперь в Сакраменто проживают приблизительно 75 тысяч наших бывших соотечественников. Приблизительно – поскольку большая часть украинцев предпочитают не обременять себе различными регистрациями.

Заниженная самооценка украинцев в Штатах

Михаил Даценко, президент неприбыльной организации из Вашингтона – Международной ассоциации граждан Украины – рассказывает, что с 1993 года, когда он сам переехал в Америку, украинцев только прибывало. Особенно заметным движение из Украины в сторону Соединенных Штатов было в конце 1990-х. Тенденция стала настолько очевидной, что ее даже заметил Государственный департамент. Собственно, и ассоциация украинских граждан, которую возглавляет Михаил, появилась на свет благодаря тогдашнему притоку украинцев в Америку. «Почему возникла наша организация? Потому что в 1997 году и еще два года после того консульские учреждения Украины относились к нашим гражданам даже хуже, чем это было в советское время. Их подход был таким: «А шо вы здесь понаехали?» Соответственно, чтобы не просто граждане Иван Петренко или Петр Сидоренко писали письма в Киев в министерство с тем или иным вопросом, мы создали организацию, которая бы это делала за них». В целом о тех временах представители «четвертой волны» вспоминают неохотно: рассказывают, как у людей, у которых закончился срок визы, в украинском консульстве забирали паспорта или почти открыто требовали взятки за то, чтобы вписать в паспорт ребенка (особенно, поговаривают, это практиковалось в консульстве в Нью-Йорке).

Теперь львиная доля проблем, с которыми приходится иметь дело Международной ассоциации, связана с украинцами, которые приезжают в США по программе Work & Travel. То, что не все с учебой и работой, на которую вроде бы отправляют украинских студентов (и не только) некоторые киевские фирмы «всего-навсего» за $3 тыс., так гладко, как может показаться с учетом рекламных объявлений, за две недели в Вашингтоне приходилось слышать не раз. «На фирме мне сказали, что буду работать во Флориде в гостинице на ресепшн. Обещали за это $8 в час. Но когда я прилетела, то оказалось, что у них есть работа только уборщицей, и они могут мне платить из расчета $3 за комнату. Выбора не было – пришлось работать уборщицей», – рассказывает Наталья из Житомира. После нескольких месяцев американских «заработков» она осталась без денег и вынуждена была искать работу в Вашингтоне. Теперь работает в кейтеренговой компании, как и многие другие украинцы «четвертой волны». Как и многие из них снимает комнату – удовольствие, за которое в американской столице нужно заплатить по меньшей мере $500 (тогда как за отдельную квартиру – по меньшей мере $1200). За год работы в такой компании, где работает Наталья, можно заработать приблизительно $35–40 тысяч. В то время, как, скажем, в разных политико-аналитических учреждениях, где тоже присутствуют «наши люди», есть шанс пополнить свой счет на 70–80 тысяч «зеленых» годовых.

Правда, добавляет другая представительница «четвертой волны» Вероника, которая живет в Соединенных Штатах в течение последних шести лет и преподает в украинской школе в Вашингтоне, довольно часто у украинцев весьма заниженная самооценка: «Бывают случаи, когда приезжают врачи и работают уборщицами в гостиницах. Тогда как многие иммигранты из Африки или Латинской Америки находят более-менее приличную работу, не имея за плечами ни одного серьезного образования».

«Змоскаленість» беспокоит диаспору

Финансовые трудности многих «вновь прибывших» – одна из причин, почему многие представители диаспоры к ним относятся с подозрением. Во-первых, многие старожилы считают, что украинцы приезжают в Америку исключительно из прагматичных соображений, не желая помогать громаде пропагандировать в Новом Свете украинскую культуру и историю. «Украинцы «четвертой волны» не слишком активно поддерживают украинские традиции, не очень активны в политической и общественной жизни. Есть, конечно, определенная часть тех, кто это делает, но они в меньшинстве. Большинство, к сожалению, ничем не выделяется. Поэтому, с одной стороны, это очень хорошо, что есть «четвертая волна», иначе громада была бы слабее, чем теперь. Но если сравнить ее с теми, которые были в 1960-х, 1970-х или даже 1990-х годах, то это уже совсем другая громада, более пассивная. И понятно, почему: наиболее активными были те, кто приехал после войны, – как наши родители, которые жили Украиной и передавали эту любовь своим детям. А уже наши дети, например, моя дочка, понимают по-украински, гордятся тем, что они украинцы, но уже никогда не будут такими, как мы», – рассказывает Орест Дейчакивский, советник Хельсинкской комиссии США. К меньшинству, о котором вспоминал известный представитель диаспоры, очевидно, можно отнести и многих представителей «четвертой волны», которые теперь живут в Вашингтоне, создали украинский хор и путешествуют по стране исключительно в компании украинского флага (см. фото) – этакая наглядная разъяснительная работа, что такое Украина.

Во-вторых, если продолжить финансовую тему, были случаи, когда представителей диаспоры обводили вокруг пальца некоторые особенно ловкие украинцы: они помогали «вновь прибывшим» финансово, предоставляли им помещения, а затем оказывалось, что фактически содержали людей, которые приехали в США после продажи квартиры в Киеве или двух во Львове.

Беспокоит представителей диаспоры не только прагматизм «вновь прибывших», но и их недостаточный патриотизм и «змоскаленість». Многие представители предыдущих волн миграции считают, что настоящий украинский язык – тот, на котором они общаются. Язык же, на которым же говорят «вновь прибывшие», считают «зросійщеним». Мне лично приходилось встречать только двух представителей украинской громады, которые признали, что их украинский – это в действительности «диаспорный» украинский. Однако украинцам, которые приезжают в Соединенные Штаты, не стоит принимать любые ремарки по поводу языка близко к сердцу: кое-кто в диаспоре считает, что и украинска диаспора в Бразилии говорит на совсем другом языке. «Украинская диаспора в США слишком романтично подходит к Украине. Вопросы языка и культуры у нее чересчур заострены», – заметил не под запись представитель украинской диаспоры в Канаде, с которым также пришлось пообщаться в Вашингтоне.

Вообще, эпитет «змоскалений» можно услышать не только в адрес представителей «четвертой волны», но и украинцев из Восточной Украины, многих украинских политиков (некоторые представители диаспоры хватались за голову, когда слышали, что кто-то из «вновь прибывших» откровенно поддерживал Януковича на прошлых президентских выборах). Возможно, некоторые из них так же охарактеризовали бы, например, и тех украинцев в американской столице, которые по воскресеньям посещают русскую православную церковь (в которую, кстати, ходят и многие грузины). И, очевидно, немногих из них будет интересовать, что именно благодаря представителям «четвертой волны» в русской православной церкви каждое воскресенье можно попробовать или купить с собой борща и вареников.

И дело здесь не только в том, что она русская, но и в том, что православная: вера, которую определенное количество представителей диаспоры до сих пор не воспринимает. «Вы же под Москвой, какие вы украинцы?» – пришлось услышать от почтенного представителя диаспоры одному вновь прибывшему украинцу, когда он рассказал, что посещает православную церковь.

Такие и подобные упреки большинство «вновь прибывших» воспринимают с определенной долей иронии. Михаил Даценко шутит, что в диаcпоре, напротив, должны радоваться потому, что наиболее непатриотичные граждане Украины ее покидают и не мешают патриотам строить настоящее европейское государство. В то же время «вновь прибывшие» удивляются, почему патриоты из диаспоры, которые обещали вернуться в Украину, как только она станет независимой, уже 18-й год не спешат паковать чемоданы.

Политические споры в диаспоре

Другой повод для того, чтобы недолюбливать «четвертую волну», у многих представителей диаспоры такой: недостаточная политическая мотивированность «вновь прибывших». Однако в этом случае представители «четвертой волны» знают, что ответить: именно они в 2004 году начали акции в поддержку Оранжевой революции в Америке. Представители диаспоры вначале лишь пожимали плечами: «Мы же не граждане, как мы можем поддерживать?». Однако когда картинки из центра Киева заполонили все американские телеканалы, оказалось, что для того, чтобы поддержать Майдан, не обязательно иметь право голоса на выборах.

У «четвертой волны» к диаспоре тоже есть свои вопросы. «Украина для диаспоры – это 1907 год, волостной центр в Западной Украине, которая в то время находилась под Польшей. А ее имидж – шароварщина и вареники», – делится своими впечатлениями один из «вновь прибывших». И добавляет: «Большинство в диаспоре лишь приблизительно представляют, что такое сегодняшняя Украина и даже не пытаются наверстать упущенное, читая украинские газеты и веб-сайты, что во времена Интернета более чем доступно». Хотя ради справедливости должна отметить, что, например, «Главред» в диаспоре знают и читают больше, чем среди представителей «четвертой волны».

Удивляет последних и отношение диаспоры к украинской политике, которую они вроде бы больше привыкли делить на черное и белое. В частности, в диаспоре доминирует значительно более заметное разочарование Виктором Ющенко, нежели в «четвертой волне». Как, собственно, и Юлией Тимошенко. «Оранжевые изменили Майдану. Вы за них голосовали, почему же вы не разочарованы?» – удивленно, бывает, спрашивают представители диаспоры у представителей «четвертой волны». Настоящим шоком для многих из даспоры стал момент, когда Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко начали открыто конфликтовать. Однако если Виктор Андреевич в глазах многих представителей диаспоры еще находит оправдание как патриот, который пропагандирует украинскую культуру и вынес на повестку дня своего президентства тему Голодомора, то Юлия Владимировна – вряд ли: все ее попытки понравиться украинской громаде, судя по всему, не принесли желаемые плоды. Большинство, с кем приходилось общаться в диаспоре, считают, что Тимошенко «многовато играет» и недостаточно «украинская». Интересно, что эту мысль разделяют и многие представители «четвертой волны», которые рассказывают, как во время визита к США несколько лет назад Юлия Владимировна так «заигралась» с аудиторией, что якобы сказала что-то наподобие: «Голосуйте сердцем». Это при том, что в зале были как раз представители диаспоры, которые не могут голосовать.

Другое отличие в политических подходах между диаспорой и «вновь прибывшими» – то, что большинство первых питают очередные надежды в связи со следующими президентскими выборами (и в основном эти надежды так или иначе касаются фигуры Арсения Яценюка), а большинство представителей «четвертой волны», которые как раз могут голосовать, поскольку преимущественно являются украинскими гражданами, или спокойно относятся к будущему волеизъявлению украинского народа, или считают, что в действительности «не из кого выбирать».

Однако, несмотря на разные политические предпочтения, разные паспорта, разные языки, в ежедневном общении (большинство в диаспоре между собой общаются все-таки на английском), несмотря на то, что одни свободно понимают русский, а другие его не понимают совсем, украинцы из диаспоры и представители «четвертой волны» способны достичь взаимопонимания. Вот один небольшой пример: в свое время Вашингтонская группа – влиятельная неправительственная организация, созданная несколькими уважаемыми представителями диаспоры, – учредила в Вашингтоне так называемый украинский час. Каждую первую пятницу месяца украинцы, которые живут в американский столице и ее окрестностях, собираются в одном из кафе, чтобы обменяться информацией, отпраздновать день рождения (или даже чью-то помолвку) или просто увидеть тех, кого давно не видели. Несмотря на то, что эта инициатива принадлежала людям из диаспоры, теперь в ней принимают участие преимущественно представители «четвертой волны».

В конечном итоге есть в диаспоре и такие, кто в «четвертой волне» видит новые возможности, а не препятствия. «У них много опыта, накопленного в Украине, и они могут влить много свежей крови в нашу громаду», – заметил в разговоре с «Главредом» председатель Украинского комитета в конгрессе Америки Михаил Савкив. Кроме того, он обратил внимание на другое важное обсоятельство: многие вновь прибывшие украинцы живут в тех регионах, где представители диаспоры обычно не оседали – в той же Калифорнии или Атланте. Поэтому географически могут расширять представительство украинцев в Америке. Не исключено, что именно благодаря такому масштабному «покрытию» американской территории украинцев, которые приезжают в США, уже автоматически не записывают а «россияне», как это часто случалось, по свидетельству наших собеседников, еще шесть-пять лет тому назад. И кто знает, возможно, еще через пять-шесть лет исчезнет и само разделение на волны. Останется одно понятие: «украинская громада в Соединенных Штатах Америки». w



Волны эмиграции украинцев

Первая волна

Началась с последней четверти ХІХ века и длилась до начала Первой мировой войны. Массовая трудовая эмиграция в США началась в 1877 году, в Бразилию — в 1880-е годы, в Канаду — с 1891 года, в Сибирь — после революции 1905—1907 гг. Выезжали и в Аргентину, Австралию, Новую Зеландию, на Гавайские острова. Причина этой эмиграции - аграрная перенаселенность некоторых украинских территорий, тиски экономических и социальных и политических притеснений, национальный гнет со стороны австро-венгерской и российской монархии.

Друга хвиля

Вторая волна эмиграции украинцев охватывала период между Первой и Второй мировыми войнами в ХХ веке и была предопределена сочетанием социально-экономических и политических причин. Эмигрировали в основном те украинцы, которые с оружием в руках боролись против советской власти, поддерживали Центральную Раду, Директорию, Гетманат. Это были большие и средние землевладельцы, торговцы, служащие, священнослужители, интеллигенция, солдаты и казаки украинских воинских соединений. Они выезжали в Польшу, Чехословакию, Австрию, Румынию, Болгарию, Германию, Францию, США и Канаду.

Третья волна

Третья волна эмиграции вызвана преимущественно политическими мотивами и началась в конце Второй мировой войны. В большей степени это репатрианты из английской, американской, французской оккупационных зон. Самыми многочисленными среди них были бывшие военнопленные, которых сталинско-бериевский режим считал изменниками. Существенную часть перемещенных лиц составляли люди, силой увезенные на работы в Германию. Были здесь также, конечно, и беженцы, откровенно исповедующие антисоветские взгляды. Большинство эмигрантов этой волны осели в Канаде, США, Великобритании, Австралии, Бразилии, Аргентине, Франции.