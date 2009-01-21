Посол Украины в США Олег Шамшур: На инаугурации Обамы было больше миллиона зрителей

21 января 2009, 17:05

На инаугурации нового президента Соединенных Штатов в качестве официального представителя от нашего государства побывал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Олег Шамшур. С «Главредом» он поделился своими впечатлениями от события, к которому было приковано пристальное внимание всего мира.

Вы вчера присутствовали на инаугурации нового президента США Барака Обамы. Каковы ваши впечатления от действа?

Общее впечатление – что это было беспрецедентное событие по количеству участников. Никогда на инаугурацию не собиралось столько народу. Имею в виду именно тех, кто пришел по собственной инициативе. Число зрителей колебались от одного до трех миллионов. В центральной части Вашингтона собрались слушавшие и смотревшие церемонию и выступление Обамы. Еще одно впечатление – это ощущение перемен в обществе, в части того, как делается политика. У населения США очень большие ожидания в отношении нового президента. И, наконец, выступление Обамы произвело очень сильное впечатление в том смысле, что он был очень сдержанный и реалистичный. В частности, относительно стоящих перед США вызовов, но в то же время он довольно оптимистичен в том, что нацеливал страну преодолеть эти вызовы и найти ответ на вызовы в безопасности, экономике и социальной сфере.

Упоминал ли в своей речи Обама Украину или хотя бы Восточную Европу?

Ни Украину, ни Восточную Европу не упоминал. Но Обама, в частности, сказал, что Соединенные Штаты будут открыты для сотрудничества со всеми странами, которые к этому готовы.

Не происходили ли какие-то курьезы во время церемонии?

Только один раз, когда Обама принимал присягу. Там процедура такова: слова присяги президента говорит глава Верховного суда, а президент их повторяет. И был один момент, когда Обама забежал немного вперед, не дожидаясь того, что скажет глава Верховного суда. А в целом все прошло по плану. Еще одной, возможно, особенностью в тот день была достаточно холодная, как для США, погода. Поэтому было даже трудно высидеть всю церемонию, однако никто не встал. Это было заметно уже во время парада, когда людей заметно поубавилось.

Как известно, глав других стран на инаугурацию президента США не приглашают. Но зато говорят, что символичным может быть приглашение жен глав государств. Говорили, там должна была присутствовать супруга Михеила Саакашвили Сандра Рулофс. Были ли супруги других президентов?

Я не знаю, кого приглашали. В принципе, если кто-то и был приглашен, то исключительно как частное лицо.

Какие сувениры продавали в день инаугурации?

Все что угодно. Были изображения Обамы и Байдена, семьи Обамы. Также продавали футболки, шапки, постеры и тому подобное.

Были ли приглашены на церемонию какие-то особые гости?

По-видимому, это была первая и последняя инаугурация американского президента, на которой я присутствовал. В глаза бросалось то, что было много представителей шоу-бизнеса. Вот около моей жены сидела певица Beyonce. Еще на инаугурации пела Рета Френклин. Было много певцов, популярных среди молодежи.

Больше было темнокожих представителей шоу-бизнеса?

Неплохой вопрос. Было очень много темнокожих исполнителей. Но их и так много, учитывая, что хип-хоп – очень популярная музыка. Но было много темнокожих американцев и среди публики. Для всей Америки избрание первого темнокожего президента стало событием, но именно для темнокожих это стало огромным событием, и они воспринимали это очень эмоционально. У них слезы в глазах блестели, то есть для темнокожей общины США – это величайшее достижение.

Планируется ли в украинском посольстве в Вашингтоне какой-то прием в честь инаугурации нового американского президента?

Да, сегодня мы вместе с Украинско-американским бизнес-советом проведем прием, чтобы поздравить нового президента США.

А кто из известных лиц приглашен на эту импрезу в посольство?

Так совпало, что на этом приеме будет экипаж последнего шаттла, на котором летала американка украинского происхождения Хайдемари Стефанишин-Пфайфер. Мы ожидаем членов бизнес-совета. Из украинцев, возможно, будет Оксана Баюл. Еще ждем представителей новой администрации, которые будут заниматься Украиной.
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