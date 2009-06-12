Достижения парламента за неделю

Внеплановая пленарная неделя в Верховной Раде не отличилась слишком плодотворной работой.
Решение о том, что 9-12 июня будут проходить заседания парламента, было принято только в прошлую пятницу. До этого планировалось, что в это время депутаты будут работать в округах. Поэтому многие депутаты уже давно на эти дни запланировали себе мероприятия как за пределами Киева, так и за пределами Украины. Как результат, для принятия многих решений на этой неделе просто физически не хватало голосов людей, которых в сессионном зале не было.
Несмотря на это, некоторые знаковые законы и постановления Верховная Рада все же сумела принять. В числе самых важных и резонансных можно выделить преодоление президентского вето на закон о запрещении игорного бизнеса, принятие постановления об отчете временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования злоупотреблений киевской властью, принятие постановления о запрете проверок государственными органами СМИ на период избирательной кампании и изменений к законодательству, которыми запрещается хранение любых материалов порнографического содержания.
Среда, 10 июня
Постановление «Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2009 года» (№4363), внесенное на рассмотрение группой разработчиков во главе с вице-спикером Николаем Томенко (фракция БЮТ).
Постановлением рекомендуется Кабинету Министров, Налоговой администрации и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания прекратить все проверки СМИ на период проведения президентской избирательной кампании.
Результат рассмотрения
«За» – 363 голоса
|Фракция
|Общее количество депутатов
|Количество депутатов, поддержавших решение
|Партия регионов
|175
|128
|Блок Юлии Тимошенко
|156
|148
|Наша Украина – Народная самооборона
|72
|38
|Коммунистическая партия Украины
|27
|27
|Блок Литвина
|20
|20
Четверг, 11 июня
Постановление об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа (№4504) , внесенная председателем этой ВСК Кириллом Куликовым (фракция НУНС).
Отчет следственной комиссии констатирует наличие целого ряда нарушений в действиях должностных лиц Киевсовета и ее исполнительного органа. Постановление обращает внимание на эти противоправные действия целого ряда органов государственной власти, обязует правоохранительные и контролирующие органы дать оценку фактам, обнаруженным комиссией и проинформировать об этом Верховную Раду в срок до 15 октября. Кабмину поручается срочно провести заседание в связи с критической ситуацией, сложившейся в Киеве, и, в частности, дать на нем «критическую оценку» действиям Леонида Черновецкого. Президенту Украины постановление рекомендует отстранить Черновецкого с должности главы Киевской МДА до завершения работы комиссии и отменить его распоряжения о назначениях первых заместителей, принятые с нарушением действующего законодательства.
Результат рассмотрения
«За» – 228 голосов
|Фракция
|Общее количество депутатов
|Количество депутатов, поддержавших решение
|Партия регионов
|175
|1
|Блок Юлии Тимошенко
|156
|153
|Наша Украина – Народная самооборона
|72
|47
|Коммунистическая партия Украины
|27
|27
|Блок Литвина
|20
|0
Закон предусматривает полное запрещение деятельности по организации и проведению азартных игр в казино, на игровых автоматах и в букмекерских конторах, а лицензии на осуществление такой деятельности – отменяются. Закон должен действовать до принятия специального законодательства, предусматривающего ведение игорного бизнеса в специально созданных для этого зонах. При принятии этого решения депутаты отклонили все предложенные Президентом поправки.
Результат рассмотрения
«За» - 390 голосов
|Фракция
|Общее количество депутатов
|Количество депутатов, поддержавших решение
|Партия регионов
|175
|160
|Блок Юлии Тимошенко
|156
|152
|Наша Украина–Народная самооборона
|72
|32
|Коммунистическая партия Украины
|27
|27
|Блок Литвина
|20
|19
В рамках обязательств, взятых Украиной при ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии закон предусматривает введение уголовной ответственности за хранение произведений, изображений или других предметов порнографического характера с целью их сбыта или распространения. Санкция за такие действия будет предусматривать штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет, с конфискацией порнографических предметов и средств их изготовления и распространения. За те же действия относительно кино- и видеопродукции порнографического характера ответственность еще более сурова: штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничения (лишение) свободы сроком до 5 лет.
Результат рассмотрения
«За» – 343 голоса
|Фракция
|Общее количество депутатов
|Количество депутатов, поддержавших решение
|Партия регионов
|175
|121
|Блок Юлии Тимошенко
|156
|133
|Наша Украина – Народная самооборона
|72
|43
|Коммунистическая партия Украины
|27
|27
|Блок Литвина
|20
|19