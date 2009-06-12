Достижения парламента за неделю

12 июня 2009, 17:33

Внеплановая пленарная неделя в Верховной Раде не отличилась слишком плодотворной работой.

Решение о том, что 9-12 июня будут проходить заседания парламента, было принято только в прошлую пятницу. До этого планировалось, что в это время депутаты будут работать в округах. Поэтому многие депутаты уже давно на эти дни запланировали себе мероприятия как за пределами Киева, так и за пределами Украины. Как результат, для принятия многих решений на этой неделе просто физически не хватало голосов людей, которых в сессионном зале не было.

Несмотря на это, некоторые знаковые законы и постановления Верховная Рада все же сумела принять. В числе самых важных и резонансных можно выделить преодоление президентского вето на закон о запрещении игорного бизнеса, принятие постановления об отчете временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования злоупотреблений киевской властью, принятие постановления о запрете проверок государственными органами СМИ на период избирательной кампании и изменений к законодательству, которыми запрещается хранение любых материалов порнографического содержания.


Среда, 10 июня

Постановление «Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2009 года» (№4363), внесенное на рассмотрение группой разработчиков во главе с вице-спикером Николаем Томенко (фракция БЮТ).

Постановлением рекомендуется Кабинету Министров, Налоговой администрации и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания прекратить все проверки СМИ на период проведения президентской избирательной кампании.


Результат рассмотрения
«За» – 363 голоса

Фракция Общее количество депутатов Количество депутатов, поддержавших решение
Партия регионов 175 128
Блок Юлии Тимошенко 156 148
Наша Украина – Народная самооборона 72 38
Коммунистическая партия Украины 27 27
Блок Литвина 20 20

Четверг, 11 июня

Постановление об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа (№4504) , внесенная председателем этой ВСК Кириллом Куликовым (фракция НУНС).

Отчет следственной комиссии констатирует наличие целого ряда нарушений в действиях должностных лиц Киевсовета и ее исполнительного органа. Постановление обращает внимание на эти противоправные действия целого ряда органов государственной власти, обязует правоохранительные и контролирующие органы дать оценку фактам, обнаруженным комиссией и проинформировать об этом Верховную Раду в срок до 15 октября. Кабмину поручается срочно провести заседание в связи с критической ситуацией, сложившейся в Киеве, и, в частности, дать на нем «критическую оценку» действиям Леонида Черновецкого. Президенту Украины постановление рекомендует отстранить Черновецкого с должности главы Киевской МДА до завершения работы комиссии и отменить его распоряжения о назначениях первых заместителей, принятые с нарушением действующего законодательства.

Результат рассмотрения
«За» – 228 голосов
Фракция Общее количество депутатов Количество депутатов, поддержавших решение
Партия регионов 175 1
Блок Юлии Тимошенко 156 153
Наша Украина – Народная самооборона 72 47
Коммунистическая партия Украины 27 27
Блок Литвина 20 0
Проект Закона о запрещении игогного бизнеса в Украине (№4268), внесенный Григорием Смитюхом (Партия регионов) и Валерием Писаренко (БЮТ) – преодоление вето Президента.

Закон предусматривает полное запрещение деятельности по организации и проведению азартных игр в казино, на игровых автоматах и в букмекерских конторах, а лицензии на осуществление такой деятельности – отменяются. Закон должен действовать до принятия специального законодательства, предусматривающего ведение игорного бизнеса в специально созданных для этого зонах. При принятии этого решения депутаты отклонили все предложенные Президентом поправки.

Результат рассмотрения
«За» - 390 голосов
Фракция Общее количество депутатов Количество депутатов, поддержавших решение
Партия регионов 175 160
Блок Юлии Тимошенко 156 152
Наша Украина–Народная самооборона 72 32
Коммунистическая партия Украины 27 27
Блок Литвина 20 19
Проект Закона о внесении изменений в Криминальный кодекс Украины (относительно ответственности за хранение произведений, изображений или предметов порнографического характера) (№3221), внесенный Юлией Тимошенко.

В рамках обязательств, взятых Украиной при ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии закон предусматривает введение уголовной ответственности за хранение произведений, изображений или других предметов порнографического характера с целью их сбыта или распространения. Санкция за такие действия будет предусматривать штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет, с конфискацией порнографических предметов и средств их изготовления и распространения. За те же действия относительно кино- и видеопродукции порнографического характера ответственность еще более сурова: штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничения (лишение) свободы сроком до 5 лет.

Результат рассмотрения
«За» – 343 голоса
Фракция Общее количество депутатов Количество депутатов, поддержавших решение
Партия регионов 175 121
Блок Юлии Тимошенко 156 133
Наша Украина – Народная самооборона 72 43
Коммунистическая партия Украины 27 27
Блок Литвина 20 19
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