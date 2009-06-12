Кто станет избранником Президента на Минобороны?

Благие намерения Виктора Андреевича дать армии нового министра, как и ожидалось, наткнулись на жестокие жизненные реалии: подать, конечно, можно хоть и Раису Богатыреву, о чем с насмешками затараторили кулуары ВР, но дальше-то что? Вряд ли в Секретариате Президента забыли аналогичную историю с увольнением еще одного министра, кандидатуру которого подает Президент, – министра иностранных дел Владимира Огрызко: найти ему преемника, который прошел бы адовы круги голосования в ВР и набрал бы 226 голосов, оказалось непросто. И посол Украины в США Олег Шамшур, которого сватали на эту должность, безуспешно потынявшись на Печерских холмах, отбыл на место службы в Вашингтон. Исполняющим обязанности министра был назначен заместитель уволенного Огрызко Владимир Хандогий. Эти «уроки» МИД, безусловно, нужно было бы учесть и с Минобороны, которое в прошлую пятницу покинул Юрий Ехануров, заклейменный обвинениями в коррупции в рядах Вооруженных Сил. «Президент не обещал оглашения своего решения по кандидатуре министра обороны в среду или четверг, как все тут рассказывают, - заявил представитель Президента в парламенте Игорь Попов на лаконичный вопрос «где?» – Да, решение принимается быстро, и сейчас ведется его подготовка, поэтому обнародовать его пока не спешат. Думаю, это произойдет в ближайшее время – насколько я знаю, решение уже принято... В пятницу у Президента телемост и там, я думаю, он даст ответы на все вопросы...» На «наводящие» вопросы – гражданский это будет человек или военный, и тот ли, кто у всех на устах, или неизвестный, мужчина или женщина – Попов отвечать отказался, потому что «вы сразу догадаетесь, кто это будет». Также он подчеркнул, что несессионная неделя – не препятствие для представления кандидатуры министра обороны, потому что, в любом случае, ее должен рассмотреть профильный парламентский комитет – комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Поэтому даже если бы эта кандидатура была подана вчера, ее все равно не успели бы внести на рассмотрение ВР в пятницу, поскольку это короткий день... По поводу того, каким видят министра обороны представители тех или иных политических сил, в течение недели было сделано немало заявлений – причем взаимоисключающих. «Следующим руководить Министерством обороны будет, на мой взгляд, профессиональный, опытный человек. И, вероятно, в погонах, - говорил бютовец Андрей Кожемякин, генерал СБУ. – Таких военнослужащие и Министерство обороны замечают. К сожалению, тех, кто ходит в пиджаках, там пока не видят. Хотя мы к этому, как говорится, идем...» Кожемякин напомнил, что по Конституции, пока нет министра, его обязанности исполняет руководитель Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Сергей Кириченко. «Кандидатура министра обороны приемлема, если Президент внесет человека гражданского, а не генерала, - считает экс-министр обороны Анатолий Гриценко, глава профильного комитета, через который эта кандидатура должна пройти. - Я считаю, что нельзя назначать генерала на политическую должность. Генералы-политики были в прошлом тысячелетии в некоторых странах Африки – это не европейская практика. Генерал не может определять политику и быть членом правительства. А тем более нынешний начальник Генштаба Сергей Кириченко: в отношении него есть очень много оговорок, потому что комиссия, образованная указом Президента, которая проверяла Минобороны, обнаружила ряд существенных нарушений, и по итогам работы этой комиссии Президенту рекомендовали принять жесткие меры не только к руководству Минобороны, но и к Генеральному штабу... Поэтому, подчеркиваю, министром должен быть гражданский человек, человек, который знает и понимает армию – армию, подчеркиваю, а не медицину, или гинекологию, или какие-то другие сферы...» А вот еще один экс-министр обороны (даже дважды!) Александр Кузьмук (Партия регионов) трезво и скептически оценивает возможную эпопею с назначением на упомянутую должность до выборов Президента. Мол, все заместители в нынешнем Минобороны очень слабы и ни один заместитель министра не способен возглавить оборонное ведомство. Поэтому, по мнению Александра Ивановича, целесообразно назначить начальника Генштаба Кириченко первым заместителем министра обороны, и пусть будет и.о. министра, пока ситуация не рассосется. Для такого назначения, слава богу, в парламент обращаться не нужно. И все же попытаемся определить методом исключения, кого же назовет Президент - возможно, уже через несколько часов – в качестве кандидата на министра обороны, если все-таки не прислушается к Кузьмуку и все же подаст его в ВР. Причиной, почему Президент решится это сделать, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру в парламенте, может быть, не в последнюю очередь, желание использовать ситуацию с Минобороны как одну из карт в политической игре. Итак, несмотря на ироничное отношение к этой идее, вполне может прозвучать кандидатура Раисы Богатыревой. Да, Раиса Васильевна наверняка не получит поддержку в 226 голосов в сессионном зале, зато освободит кресло секретаря СНБО – ведомства, которое в нынешних условиях Президент может захотеть существенно усилить и превратить во второй Кабмин. Вспомним, как Президент назвал действующий Кабинет Министров – Кабмином пустых кресел! И вот, ради спасения страны от кризиса, мол, нужно, чтобы был хоть какой-то орган, который что-то делает. Вспомним также СНБО времен Петра Порошенко, который успешно конкурировал с Кабмином Тимошенко в 2005-м. Так почему бы и не попытаться, назначив, например, секретарем СНБО того же Юрия Еханурова? А что же Раиса Богатырева? «Пролетев» в парламенте, она получает билет в новую жизнь, выбыв при этом из активной политики на это время. Не секрет, что Богатырева уже давно не устраивает Виктора Ющенко на посту секретаря СНБО и не может обеспечить полноценную коммуникацию на внешнеполитическом направлении, которым она активно увлеклась в последнее время. К тому же, в качества утешальщицы и «противовеса» Тимошенко возле Виктора Андреевича появилась Вера Ивановна... Хотя, конечно, если в перспективе президентских выборов Виктор Ющенко пойдет на общую игру с Ринатом Ахметовым – то ли в проекте «Янукович», то ли «Яценюк», то «ахметовской» Богатыревой он вряд ли пожертвует. Дальше – нынешний начальник Генштаба Сергей Кириченко. Тезис Гриценко о том, что министром обороны должен быть только гражданский человек, никак не нормирован законодательством Украины и носит исключительно совещательный характер. К тому же до Гриценко фактически все министры обороны Украины были профессиональными военными – начиная от Константина Морозова (1991-1993) и заканчивая Александром Кузьмуком (1996-2001, 2004-2005). Правда, Президент, если остановится на его кандидатуре, возможно, изберет вариант действий, предложенный Кузьмуком, и лишит Кириченко пыток парламентского голосования. Несмотря на утверждение политиков о неприемлемости представления кого-либо из заместителей министра обороны, Президент вполне может остановиться на кандидатуре нынешнего первого заместителя министра, который сейчас является и.о. министра – Валерией Иващенко http://www.mil.gov.ua/index.php?part=command&lang=ua&sub=4. Послужной список Валерия Владимировича и его трудовая биография свидетельствуют, что он вполне может удовлетворить два необходимых условия, чтобы считаться проходным: профессиональные качества, которые не подвергались бы сомнению в среде военных и принимались бы народными избранниками, и лояльность к Президенту. Местами работы Кириченко в «новейшие» времена до прихода в Минобороны были Управление промышленной политики секретариата Кабинета Министров (2005) и Главная служба безопасности и оборонной политики, где он занимал должность руководителя департамента оборонного строительства Секретариата Президента Украины (2005-2007). Помешать прохождению Кириченко может «звание» «человека Еханурова» и разговоры о его якобы причастности к коррупционному скандалу, от которого пострадал Юрий Иванович. Виктор Андреевич, конечно, может пойти путем представления определенных моральных и профессиональных авторитетов, на которых у депутатов не должна бы подняться рука, поискав нужную кандидатуру среди бывших министров обороны Украины или командующих. Два вышеназванных требования при этом остаются действующими плюс добавляется еще одно – непривязанность к политическим силам, которые играют на нынешнем политическом поле. Именно поэтому вряд ли появятся в этом контексте имена Александра Кузьмука (Партия регионов) или Николая Петрука – бывший Командующий Сухопутных войск Украины (2004-2006), сейчас депутат фракции БЮТ. Зато вполне может прозвучать фамилия, например, генерала армии Владимира Шкидченко (министр обороны в 2001-2003), который в настоящее время находится в Брюсселе и с 2004 года является заместителем Главы миссии Украины при НАТО по военным вопросам. Или Виталия Радецкого (министр обороны в 1993-1994), - генерала армии, кандидата исторических наук, который сейчас возглавляет Национальную академию обороны и является членом военно-научного совета Министерства обороны Украины. Как известно, вступление Украины в НАТО и реформирование сферы образования – одни из приоритетов Виктора Ющенко на посту Президента. Поэтому на людей, которые являются авторитетами в этих вопросах, да еще и разбираются в армии, вполне может указать президентский перст, руководимый его ценностями и идеалами. Но Президент может подойти к подбору кандидатуры и более серьезно и прагматично – это к вопросу о политической игре. И выбрать, например, кого-то из братьев председателя Верховной Рады Владимира Литвина: председателя Государственной пограничной службы Николая Литвина или Командующего войск Южного оперативного командования Петра Литвина. Такой жест «задабривания» Владимира Михайловича совершенно логичен и понятен – известно, что Литвин, несмотря на свое показное миротворчество, никоим образом не допустит, чтобы были обойдены его интересы. Достаточно вспомнить хотя бы недавнюю «консультационную» эпопею с созданием коалиции ПР и БЮТ, к чему пытались привлечь и Литвина с его Блоком. В этом процессе Владимир Михайлович захотел слишком многого в плане должностей, и не удовлетворившись, таки сорвал процесс, «слив» в СМИ скандальный проект Конституции. Предложив кому-то из младших Литвинов кресло министра, Президент мог бы попытаться перетянуть Литвина на свою сторону. Сам же Владимир Михайлович, который как никто умеет управляться с сессионным залом, и все-таки добиваться своего, может попробовать провести какую-то из этих кандидатур через голосование. Ну а теперь – «дискотека»! Представьте себе, что в качестве кандидатуры на пост министра обороны Президент подаст... первого заместителя председателя СБУ Валерия Хорошковского! Такое, казалось бы, невероятное представление тоже, с точки зрения политической игры, выглядит оправданным: это – открытый вызов Юлии Тимошенко, которая совсем недавно издевалась над аккуратной прической и маникюром Валерия Ивановича. При этом не кажется невероятным, что эта кандидатура все же наберет необходимых 226 голосов. Если будет политическая воля, Партия регионов даст 179 голосов, могут проголосовать 25-30 некоалиционных депутатов. Остальные 15-20 голосов можно разными способами попробовать найти в Блоке Литвина и среди коммунистов. Какую линию в вопросе оборонного министерства изберет Президент, мы узнаем уже через час, во время телеэфира. И независимо от того, будет названо чье-то имя или не будет, станет ясно, относится Президент к армии как к ресурсу в будущих политических боях или нет.