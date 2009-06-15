З речами – на Байкал?

З одного боку, клієнт мало чим змінився з часів «тому що». З іншого – фінансового зиску, який традиційно виносять люди з виборчої кампанії, цього разу може й не бути. Але про все по порядку.

Мало хто знає, що ситуація з роликом Тимошенко про «пропало все» практично повторилася і на «знімальному майданчику» у Києво-Печерській лаврі, звідки проголошував своє звернення Віктор Янукович. Коли Янукович виголошував свою промову, з-за хмари вийшло сонце і впало на підкажчик. І посеред свого спічу Віктор Федорович просто замовк, бо тексту не стало видно. Довелось розвертатися в інший бік і читати заново. Щоправда, в YouTube ця версія не потрапила – її стерли (як відомо, звернення транслювалося в запису, а не в прямому ефірі).

Але попри підготовки до ефірів, мені чомусь згадалися слова одного політолога, який на повному серйозі сказав: «Віктору Федоровичу, щоб виграти, треба неодмінно вирушити за межі України, наприклад, на Байкал і не вилазити звідти до закінчення першого туру президентських виборів!» Чи дослухаються до поради вітчизняних політологів технологи Януковича, гадати важко. Бо тим часом відбувається організаційно-мобілізаційна робота всередині ПР-івського штабу, де не все так виглядає «причесано», як на екрані.

Хто ж і за що в ньому має відповідати? Знову «виплив» Микола Азаров – як публічний речник і «обличчя» виборчої кампанії Януковича. Його кандидатура була затверджена з подачі самого Януковича. Розрахунок простий: Азаров, який є рівновіддаленим від груп Ахметова-Колеснікова і Бойко-Льовочкіна-Фірташа. Він є не тільки «батьком-засновником» ПР, але й людиною, яка орієнтувалася лише на діючого партійного лідера.

Інша справа, що Микола Янович не буде «повноцінним» керівником штабу. За традицією, у Януковича, як і в 2004-му, існуватиме як мінімум ще кілька штабів, один – «технологічний» створюватимуть Льовочкін та Бойко. Інший – «організаційний» – замкне на собі Василь Джарти (поки він лікується, першочергові завдання лягли на «старого регіонала», екс-мера Донецька Володимира Рибака). Юридичною «чистотою» справи з одного боку займатиметься віце-спікер Олександр Лавринович, на підхваті у якого будуть трудитися Андрій Клюєв та Нестор Шуфрич. Мас-медійні потоки формуватиме Ганна Герман, укотре відтіснивши на вирішення поточних питань «людину Колеснікова» – Олену Бондаренко.

Цьому кістяку ще треба «зростися» між собою, бо неприхована конкуренція усередині керівництва зазвичай до злагоджених дій не доводить. Більше того, виявлене значне розкрадання коштів партії під час фінансового аудиту в ній, який був ініційований ще більше двох місяців тому Рінатом Ахметовим, доводить – чутки про небажання бізнес-кіл, орієнтованих на Януковича, викидати гроші на вітер мають під собою усі підстави.

Звідси – те невдоволення частини партійних бонз, яке прокотилося партією після озвученого Януковичем рішення про побиті горшки з БЮТ. Як наслідок – зламані перспективи і переформатовані ролі у майбутній кампанії. Перефразовуючи Юлію Тимошенко: «Справедливості нема, і за неї не варто боротися».