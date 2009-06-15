Новый Европарламент: украинские рефлексии

За выборами в Европейский парламент (ЕП) Украина могла наблюдать со стороны.

Наблюдать, ждать результатов и делать выводы в отношении того, изменится ли теперь, и если да, то как именно, ее диалог с институтами ЕС.

Преувеличивать значение Европейского парламента в формировании диалога между Украиной и Европейским Союзом не стоит, равно как и недооценивать.

Основной ареной лоббирования украинских интересов перед ЕС Европарламент не будет – ключевые дискуссии и в дальнейшем будут развиваться в Совете министров и Европейской Комиссии. Способствовать активной интеграции Украины в ЕС, равно как и эффективно препятствовать этому, ЕП вряд ли удастся по двум причинам. Во-первых, вопрос конкретной перспективы интеграции Украины в Евросоюз теперь вообще не стоит на повестке дня, а во-вторых, формулирование приоритетов политики не является исключительной компетенцией ЕП.

Тем не менее, Украина все-таки может пытаться продвигать свои интересы более активно, играя именно на том, что ЕП – это точка соприкосновения политических реалий государств-членов и возможностей, которые открываются партиям, избранным в Европарламент. Попытаемся выделить варианты привлечения ЕП к лоббированию украинской позиции.

Через Еврокомиссию

Европарламент может повлиять на формулировку последующих украинско-еэсовских отношений путем избрания того или иного состава Еврокомиссии (ЕК), а также подготовки заседаний Европейского Совета. Сейчас очень высока вероятность избрания Жозе Мануэля Баррозу на второй срок его президентства в ЕК. В настоящий момент можно спрогнозировать, что большинство кандидатов на должности комиссаров тоже будут выходцами из Европейской народной партии (ЕНП).

У таких стран, как Германия, Франция и Италия, больше всех представителей в ЕП, и в этих странах ЕНП одержала победу. Но все они довольно сдержанно реагируют на планы Украины по поводу членства. В частности, во время избирательной кампании в Германии основная правоцентристская сила – Христианско-демократический союз - активно стала развивать идею привилегированного партнерства для Украины в ЕС как альтернативы полноценному членству, хотя суть такого партнерства ничем фундаментально не будет отличаться от уже существующего. У этой идеи совсем другая задача – приостановить попытку Украины проектировать все ее общие с ЕС программы, новые инструменты сотрудничества в поле разговоров о конкретных перспективах присоединения к Союзу.

Да, тема членства неохотно обсуждается европейскими лидерами, но на данный момент они активно предлагают новые инструменты сотрудничества. Например, именно Германия, прежде всего в лице канцлера Ангелы Меркель, стала одной из тех стран, которые уже сейчас предлагают увеличить объемы расходов из бюджета ЕС на общие программы с восточными странами, и Украиной в частности. Поэтому можно сказать, что поддержка углубления диалога в среде европейских правоцентристов есть, и при условии избрания в большей степени правоцентристской Еврокомиссии она будет реализована.

Оптимизма придает еще и позиция другой политической силы - Свободной демократической партии Германии (СДП), которая принадлежит к группе либералов в ЕП, одержавшей в общем 11% мест. В своей предвыборной программе она признала за Украиной право на полноценное членство в ЕС. А если после немецких парламентских выборов осенью свободные демократы все же создадут коалицию с ХДС, то министром иностранных дел такой влиятельной в ЕС страны станет представитель очень лояльной к Украине партии, что, возможно, изменит традиционную холодность в разговорах Украины с Германией по поводу интеграции. В любом случае, благодаря Свободным демократам украинская сторона может рассчитывать на дополнительные голоса в ЕП. Через межпартийный диалог

И тут ныне действующее правительство Тимошенко может удачно использовать связи партии «Батькивщина» как наблюдателя в составе ЕНП ради лоббирования тех или иных проектов, выгодных украинской стороне. Это становится особенно актуальным ввиду того, что ЕНП действительно достаточно благосклонно относится к правительству Тимошенко и его политике. Народный союз «Наша Украина» и Народный рух Украины, хоть и имеют такой же статус наблюдателей в Европейской народной партии, однако в их адрес с трибуны Европарламента не звучало столько одобряющих слов, как в адрес «Батькивщины». В качестве примера вспомним хотя бы лишенную традиционной дипломатичности позицию президента ЕНП Вилфреда Мартенса, который в июне 2008 года заявил: «Мы как партия и я лично выражаем очень серьезную обеспокоенность по поводу того, что постоянно осуществляются атаки на правительство (Тимошенко. – Авт.), и некоторые силы пытаются помешать правительству проводить демократические реформы»; потом были высокие оценки экономическим успехам правительства Тимошенко, программе борьбы с коррупцией, антиинфляционной программе, а параллельно – прямое обвинение тогдашнего главы Секретариата Президента Украины Виктора Балоги в причастности к криминальной сфере, после чего Виктор Ющенко почти год практически не контактировал с ЕНП.

А вот партия «Батькивщина» довольно удачно все это время использовала свои связи с правоцентристами в ЕП, которых вице-премьер-министр Украины Григорий Немыря назвал «прекрасной возможностью для неформального общения с европейскими лидерами в условиях, когда мы жалуемся, что нас не понимают в Европе».

И сейчас тот факт, что ключевые позиции в Европарламенте остаются за ЕНП, очень выгоден как нынешнему украинскому правительству как органу государственной власти, так и самому премьер-министру в контексте приближающихся президентских выборов. Во-первых, наличие у «Батькивщины» более тесных контактов с ЕНП, чем у обеих других украинских партий-наблюдателей, дает возможность апеллировать к европейскому признанию партии, лидер которой будет баллотироваться на пост президента Украины. Это достаточно весомый аргумент в пользу «европейскости» «Батькивщины», поскольку благосклонность со стороны ЕНП – это не признание «Батькивщины» какой-то одной – несколькими партиями национального уровня – это поддержка ее политическим союзом 74 партий из большинства европейских государств. Для самой Юлии Владимировны дружеские отношения с ЕНП – залог повышения ее авторитета на международной арене, ведь 13 глав государств и правительств членов ЕС – выходцы из партий, которые входят в ЕНП.

Через консультации с ЕП относительно «Восточного партнерства»

Другой сферой соприкосновения украинских интересов и работы Европарламента может стать программа «Восточное партнерство». В частности, если Европейская Комиссия будет политически лояльна к Украине, то украинское правительство сможет активно добиваться расширения сотрудничества в определенных этой программой сферах, поскольку именно Еврокомиссия будет вести прямую координацию имплементации «Восточного партнерства». Тем более, что уже сейчас вместе с Германией, о которой уже упоминали, за увеличение финансирования платформ «Восточного партнерства» выступили Швеция, Великобритания, Болгария, Румыния и другие государства. Кстати, в этих государствах, кроме Германии, ЕНП либо вообще не была победителем, либо набрала не намного больше голосов за своих политических оппонентов. Это значит, что если украинская сторона будет выступать за углубление сотрудничества в рамках того же «Восточного партнерства», то она может в названных странах найти дополнительных союзников, как на уровне депутатов Европарламента, так и на уровне еврокомиссаров.

Камнем преткновения в отношении «Восточного партнерства» может стать не согласие или несогласие европейских государств работать совместно во многих отраслях, а именно видение этих программ украинской и евросоюзовской сторонами. Так, даже дружественный политический партнер и адвокат Украины в ЕС – Польша, которая и была инициатором восточного направления партнерства, не спешит нагружать эту программу перспективами присоединения ее участников к ЕС. В частности, спикер постоянного представительства Польши при ЕС Каспер Хмелевский отмечал, что эта программа – инструмент обмена опытом, налаживания всестороннего сотрудничества. А обмен опытом повлиять на тему вступления в Союз не может.

Следовательно, как институт, прямых полномочий сказать последнее слово по поводу украинских вопросов Европарламент не имеет, но учитывая специфичность политических связей между ведущей силой ЕП с кандидатурами еврокомиссаров, главами правительств и государств-членов, он будет косвенно положительно влиять на повестку дня в отношении Украины. Если, конечно, борьба внутри украинской власти не подорвет возможность активизации этого диалога. А в этом как раз и заключаются самые большие сомнения.