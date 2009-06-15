Венецианская комиссия: недостатки перевода

Уже третий день представители Президента рассказывают о позитивных оценках президентского проекта Конституции от Венецианской комиссии.

Но ситуация не так однозначна, как комментируют ее апологеты этого документа.



Еще в субботу министр юстиции Николай Онищук, который в пятницу «защищал» на заседании Венецианской комиссии проект президентской Конституции, сообщил общественности, что документ получил одобрительные отзывы европейских экспертов.



В понедельник в украинских СМИ было опубликовано интервью с Онищуком, в котором он с оптимизмом рассказал обо всех позитивах, которые нашла Венецианская комиссия в президентском проекте. Также он упомянул и об определенных проблемных моментах, которые вызвали вопросы у европейцев. Но общий месседж информационных сообщений – проект Конституции получил одобрительное заключение.



По словам Онищука, весьма одобрительную реакцию у Венецианской комиссии получили положения, которыми регулируется функционирование прокуратуры, вопросы правосудия, разграничения полномочий между ветвями власти, устранения дуализма при назначении исполнительной ветви власти и многие другие положения.



В то же время, министр юстиции скромно отметил, что споры и дискуссии в комиссии вызывали некоторые аспекты функционирования двухпалатного парламента в Украине, необходимость все изменения к Конституции вносить через референдум, пребывание бывших президентов в Сенате пожизненноо, роспуск парламента по политическим мотивам и некоторые моменты функционирования местного самоуправления.



Сегодня в полдень министр юстиции провел пресс-конференцию, на которой снова повторил все тезисы об успехе Конституции Президента. Наверное, для тех, до кого «долго доходит», Николай Онищук уже вместе с Мариной Ставнийчук, заместителем главы Секретариата Президента и членом Венецианской комиссии от Украины уже через час после упомянутой пресс-конференции министра дали общий брифинг, на котором еще в более ярких тонах рассказали об успехе президентской Конституции на европейской арене. Особое внимание они уделили выводу Венецианской комиссии относительно раздела о правах человека. По словам госпожи Ставнийчук, после его прочтения из уст европейцев она услышала слова «о значительном продвижении к европейской системе прав человека».



Оба политика в один голос заявили о том, что Венецианская комиссия признала проект Конституции Президента лучшим из тех, которые комиссия когда-либо получала от Украины.



Очень специфично «защитники Конституции Президента» рассказывали о причинах и мотивах вынесения замечаний к президентской Конституции. «Возможно, замечания Венецианской комиссии связаны с переводом документа на английский язык. Некоторые детали могли быть несколько неправильно истолкованы, что вызывало разночтение. В выводе комиссии даже об этом упомянули. Но существенных замечаний к документу не было», - стала объяснять причины замечаний комиссии госпожа Ставнийчук.



Дальше на «трудности перевода» решил попытаться свалить проблемы проекта Конституции и Николай Онищук. По его словам, комиссия высказала определенные «стимулирующие комментарии» (так Венецианская комиссия называет свои замечания) к вопросу распределения полномочий местных государственных администраций с местным самоуправлением. «По-видимому, из-за технических проблем перевода члены комиссии не смогли до конца разобраться в распределении полномочий государственных администраций и органов местного самоуправления», - добавил Николай Онищук.



Хотя сам министр юстиции во время брифинга все же признал, что «действительно, постатейно замечаний к Конституции у комиссии, конечно, много, но они не существенны». «Это, очевидно, недостатки перевода внесли неясность для Венецианской комиссии, мы все доработаем», - резюмировала Марина Ставнийчук.



Трудно сказать, на самом ли деле в путанице Венецианской комиссии по Конституции Президента виноваты сотрудники аппарата Секретариата, которые не смогли точно перевести текст документа. Это уже вопрос к профессиональности служб Президента и их работников. Однако перед всей страной сваливать именно на них проблемы в Венецианской комиссии выглядит не очень красиво, потому что напоминает банальный «перевод стрелок». Хотя, ради справедливости следует вспомнить, что это уже не первый раз, когда на плохой перевод сваливают неудачу какого-то документа в Венецианской комиссии.



Но даже не это в нашей ситуации кажется странным. Дело в том, кроме Марины Ставнийчук и Николая Онищука пока выводы Венецианской комиссии никто не видел. «Главред» обратился к госпоже Ставнийчук с просьбой показать документ с выводами комиссии. Однако ответ был негативным. По словам самой Марины Ивановны, окончательный вывод Венецианской комиссии получим через несколько недель. Есть только предварительный вывод, который обнародовать и демонстрировать прессе украинская сторона не имеет права.



В этом контексте возникает пакет логических вопросов – какое право тогда имеют люди рассказывать о позитивных выводах в отношении Конституции Президента, если документ нельзя пока показывать прессе? Более того, правильно ли вести мощную информационную кампанию на грани пропаганды относительно позитивного вывода Венецианской комиссии, если просто нет альтернативной точки зрения. Ведь без документа на руках никто не может узнать точно, какие на самом деле сделаны замечания к тому или иному положению Конституции. Фактически, ни у кого, кроме стороны Президента, нет никакой возможности проверить информацию Секретариата или оспорить ее.



С другой стороны, что там скажет о том или ином проекте Конституции Венецианская комиссия, для нынешних украинских реалий значит не много. В первую очередь - Венецианская комиссия дает только рекомендации, и выполнять их замечания никто не обязан. Правда, не выполнять рекомендации совещательного органа Совета Европы как-то неудобно перед цивилизованной Европой.



Но, в действительности, когда до начала президентской избирательной кампании остаются считанные месяцы, то всерьез рассматривать вероятность принятия Конституции Виктора Ющенко не приходится. Кроме всей сложности процедуры прохождения поправок к Основному Закону через парламент добавляется тот нюанс, что проект Президента меняет разделы, которые требуют утверждения на всеукраинском референдуме. Кстати, закона о котором у нас сейчас просто нет, а на недавно принятый парламентом проект Президент в ближайшее время скорее всего наложит вето, поскольку он ограничивает возможности главы государства в вопросе проведения референдума. Излишне даже говорить о том, что депутатам просто ни к чему будет голосовать за президентские конституционные инициативы. Зачем им это? – Этот вопрос актуален как никогда.



Зачем же тогда поднимать всю шумиху вокруг «одобрения» Венецианской комиссией президентского проекта Конституции? Ответ напрашивается сам собой – для того, чтобы сделать из этой Конституции «фишку» президентской кампании Виктора Ющенко, если на выборы он все же пойдет.



Вместе с тем, не все согласны с позитивными оценками выводов Венецианской комиссии относительно президентского проекта Основного Закона. В Партии регионов, которая недавно вместе с БЮТ почти договорились о другом, - альтернативном проекте конституционной реформы – утверждают, что Венецианская комиссия в действительности дала несколько другую оценку проекту Конституции Ющенко. Об этом, в частности, говорит народный депутат, член фракции ПР, юрист Елена Лукаш:





Как Вы оцениваете выводы Венецианской комиссии?

{1-} Венецианская комиссия достаточно критично оценила Конституцию от Ющенко, и на это есть много причин. Эксперты комиссии выразили мнение, что предлагаемое проектом Конституции сохранение полупрезидентской системы правления может сохранить потенциальный конфликт между Президентом и Кабинетом Министров, что создание двухпалатного парламента более чем неоднозначная идея, что референдумом злоупотреблять нельзя и т.п.

Я тщательно изучила предложенный В. Ющенко вариант Конституции, и так же, как и Венецианская комиссия, убедилась, что он не решает проблему двоевластия в стране, а только усугубляет ее, легализируя в стране олигархию - форму правления государством, при которой власть сосредоточена в руках узкого круга лиц и соответствует их личным интересам, а не всеобщему благу.

Предлагаемые изменения фактически закрепляют в Украине президентскую республику, наделяя президента огромными полномочиями. Управление государственными делами будет сконцентрировано в руках президента и сенаторов, наделяемых невероятными, «царскими» полномочиями.

Сам Президент, а также М. Ставнийчук, Н. Онищук позитивно оценивают текст Конституции и видят в нем ряд важнейших реформ, необходимых нашему государству, призывая ВРУ и КСУ поскорее изучить и проголосовать этот документ.

Например, независимость судебной системы по-ющенковски выглядит следующим образом: всех судей, кроме судей Верховного Суда Украины и судей высших специализированных судов, назначает на должности и освобождает от должности президент, хотя и по представлению Высшего совета юстиции. Также каждого из 18 судей Конституционного суда Украины сенат сможет назначить лишь по представлению все того же президента. Следовательно, в подобной ситуации распределение власти на законодательную, исполнительную и судебную вообще носит чисто символический характер.

Предложение об обязательном предоставлении сенаторского статуса бывшим президентам Украины выглядит как попытка Виктора Ющенко обеспечить собственное трудоустройство в будущем.



Каковы перспективы предложенных изменений?

Откровенно говоря, я считаю, что и сам текст законопроекта, и история его создания несколькими чиновниками Секретариата Президента Украины не заслуживают никакого внимания ни со стороны прессы, ни со стороны специалистов. Спасибо Венецианской комиссии за анализ, но в своем доме мы обязательно разберемся сами.

Конституция Ющенко никого не заинтересует и никогда не будет предметом рассмотрения ни на референдуме, ни в Верховной Раде Украины. В народе о таком документе говорят «пустой».

Теперь, после критичного заключения и Венецианской комиссии, я еще раз убеждаюсь в бессмысленности отстранения от исполнения обязанностей члена Венецианской комиссии С. Головатого и замены его в этой же комиссии верной советчицей Президента М. Ставнийчук в марте этого года. Рокировка конституционный текст не улучшила. Как любил говорить афинский законодатель Солон, «не советуй угодное – советуй лучшее».