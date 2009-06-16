Кавказ без відпусток

Досить цікава заява для керівника республіки, у якій нещодавно було офіційно скасовано режим контртерористичної операції. А втім, у Кадирова є привід для серйозного занепокоєння. Адже ситуація на Кавказі погіршується з кожним днем. І не тільки в Чечні, інформація з якої професійно блокується кремлівськими контрпропагандистами. Знаковою для усвідомлення зміни ситуації стала низка політичних убивств. Міністра внутрішніх справ Дагестану Адільгерея Магомедтагірова вбив снайпер під час ретельно підготовленої спец­операції. Магомедтагіров очолював силове відомство упродовж 11 років, на нього неодноразово здійснювали замахи. Однак саме цей злочин було підготовлено серйозно. У результаті – і без того не дуже стабільна республіка втратила одного зі своїх найбільш впливових лідерів. Не встигли ЗМІ повідомити про посмертне нагородження загиблого міністра званням Героя Росії, як надійшла нова тривожна звістка – із Назрані. Тут вбито заступницю голови Верховного Суду республіки Азу Газгереєву, яка розслідувала справу про напад бойовиків Шаміля Басаєва на Інгушетію влітку 2004 року. Однак щодо можливого зв’язку вбивства із цією гучною справою також існує чимало різної інформації. Цей злочин – справжній виклик новому президенту республіки Юнус-Беку Євкурову, який заявив про загрози невідомих Азі Газгереєвій. Проте голова Верховного Суду Інгушетії Михайло Задворнов повідомив, що його заступниця не розглядала справи бойовиків, проте приймала касаційні скарги. То чому ж її вбито?

Євкуров став керівником Інгушетії після відставки вкрай непопулярного президента Мурата Зязікова і злочинної розправи з одним із опозиційних лідерів прямо в кортежі тепер уже колишнього міністра внутрішніх справ Інгушетії. Від’їзд Зязікова з Інгушетії її мешканці зустріли з полегшенням – президент асоціювався з постійними «зачистками», справжньою війною проти власного народу, яка не висвітлювалася в ЗМІ, але від цього не була менш жахливою і ганебною. Проте Євкурову треба довести, що він контролює ситуацію – а як цього досягти на тлі останніх подій?

Додам до цього, що в самій Чечні триває спецоперація проти бойовиків, яких нібито й немає. Керує напрямком найближчий соратник президента Кадирова, депутат Державної Думи Адам Дєлімханов, якого влада ОАЕ обвинувачує у вбивстві опонента Кадирова: Героя Росії Суліма Ямадаєва. Тому невідомо, з ким насправді воює в Чечні кадировський зброєносець – зі справжніми прихильниками незалежності Ічкерії чи просто з ворогами Кадирова? І чи помічають у Москві, що внаслідок фактичної некерованості ситуації на Північному Кавказі тероризм перейшов чеченський кордон і охопив Дагестан та Інгушетію? Щоправда, це вже не новина. Адже внаслідок чеченських війн ці республіки не були стабільними. Хоча стабільність в Інгушетії закінчилася після відставки її першого президента Руслана Аушева та заміни його Муратом Зязіковим. Зязіковське правління, навіть не правління, а виконання будь-яких забаганок російських силовиків із користю для себе, не могло не закінчитися повною дестабілізацією і втратою зв’язків між владою і суспільством. Правління Кадирова не схоже на правління Зязікова, недаремно ж голова Рахункової палати Росії Сергій Стєпашин нещодавно сказав, що молодому президенту належить вся Чечня. Однак жорсткий авторитарний стиль дій чеченського лідера не може не призводити до посилення прихованого опору і вичавлення тероризму за кордони Чечні. Раніше можна було говорити, що війна в Чечні – це тільки справа часу. Проте дії кремлівського керівництва часів Владіміра Путіна та Дмітрія Медвєдєва приводять до іншого висновку. Тепер справою часу є війна на всьому Кавказі. І це може стати серйозним випробуванням не тільки для регіону, але й для усієї російської державності. Так що у підлеглих Рамзана Кадирова відпусток не має бути ніколи...

