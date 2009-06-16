Информполитика по-российски

Почему подавляющее большинство украинцев хорошо относится к россиянам, а подавляющее большинство россиян плохо относится к украинцам?

Такие данные регулярно публикуемых в последнее время социологических исследований эксперты двух стран объясняют губительным влиянием кремлевского «агитпропа», исполнителями воли которого выступают российские СМИ. Впрочем, стараясь откреститься от «участия в целенаправленной антиукраинской кампании», элита российской журналистики признает, что не может позволить себе пребывать вне политики.



Проведение в Крыму ІІІ Международного фестиваля «Великое русское слово», завершившего свою работу в конце прошлой недели, ознаменовалось включением в повестку дня мероприятия встречи представителей украинских и российских мас-медиа. Круглый стол на тему «СМИ Украины и России – шаги навстречу» должен был стать площадкой экспертного обсуждения проблематики освещения российско-украинских отношений средствами массовой информации двух стран. Однако профессионального диалога не вышло – мероприятие приобрело политический характер.



«Суверенная журналистика» так же, как и «суверенная демократия», в России играет по своим особым правилам. Обязательное наличие у журналиста политических взглядов и политической позиции, «обслуживание политики» и «работа на политику», а также отрицание роли фактов и стремления журналиста к незаангажированности в оценках и суждениях – именно так выглядят фундаментальные основы журналистской деятельности в интерпретации акул российских электронных и печатных мас-медиа. Такое мнение, в частности, высказали принимавшие участие в работе круглого стола ведущий ток-шоу «Судите сами» Первого канала Максим Шевченко и основатель «Независимой газеты», а ныне декан высшей школы телевидения МГУ и главный редактор журнала «Политический класс» Виталий Третьяков. Позицию коллег поддержал и главный редактор «Русского журнала» Борис Межуев. «Я вообще не понимаю, что такое позиция: журналист должен быть каким-то нейтральным и оперировать фактами. Это просто противоречит природе и истории журналистики, потому что журналистика основана на политической позиции, на полемике… Именно политическая позиция, мировоззренческая позиция – левая, правая, националистическая, антинационалистическая – должна стать основой позиции журналиста», – заявил в ходе дискуссии Максим Шевченко.



Кроме того, охарактеризовав украинскую прессу как «местечковую» и заявив, что «для нашего пространства образцы журналистики лежат в Москве и в газетах (московских. – Авт.)», представители российских мас-медиа поведали еще об одной, ставшей очевидной за пределами, но отрицаемой на официальном уровне в самой России, особенности тамошней журналистики. В частности, Виталий Третьяков заявил, что в РФ «телевидение действительно находится под государственным контролем и фактически проводит государственную политику».



Как именно преподносится информация российскими СМИ в рамках «государственной политики»? Ответ на этот вопрос наглядно демонстрируют последние примеры «освещения» не менее важной для официальной Москвы наряду с НАТО, «украинским национализмом» и вытеснением русского языка «проблематики» Черноморского флота.



В конце весны этого года в российском информационном поле появился сюжет телеканала «Вести» с сообщением: «Новый рейдерский захват российского имущества на Украине… В Севастополе украинские власти незаконно забрали территорию целого военного городка. Земля принадлежит Черноморскому флоту, согласно российско-украинскому договору о его базировании». Далее шло повествование о том, что «до последнего момента Черноморский флот был уверен, что земля находится у него в аренде», и что «этот земельный участок передан киевской фирме в аренду без соответствующего уведомления российской стороны». Это то, что прозвучало в эфире и впоследствии было растиражировано как российскими, так и отдельными украинскими СМИ.



А вот то, о чем предпочел умолчать один из ведущих российских телеканалов. 10 июля 2008 года Строительное управление Черноморского флота (СУ ЧФ. – Авт.) заключило договор купли-продажи с украинской фирмой «Броксервис Плюс» о продаже недвижимого имущества – военного городка №289, размещенного в Севастополе по улице Адмирала Владимирского, 30. Именно этот объект упоминался в материале российских журналистов. Согласно договору, земельный участок площадью 41 356,9 кв. м с 35 расположенными на нем зданиями и сооружениями российское военное ведомство согласилось продать украинским бизнесменам за 4 млн гривен. От имени СУ ЧФ свою подпись под документом поставил его тогдашний начальник – полковник Юрий Леонтьев, который получил разрешение на продажу этого объекта от своего московского руководства (письмо Главного управления специального строительства министерства обороны Российской Федерации №11/5-863 от 25.10.2007). Указанную в договоре сумму ООО «Броксервис Плюс» платежным поручением №03 от 18.09.2008 перечислило на счет Строительного управления ЧФ. Позднее, посчитав, что за землю у моря можно получить куда большие средства, российская сторона попыталась разорвать договор в судебном порядке, мотивируя свои требования тем, что «указанный договор был подписан под воздействием ошибки в отношении действительной (реальной) стоимости недвижимого имущества».



В свою очередь 3 июня этого года авторитетное российское агентство РИА «Новости» сообщило, что «Севастопольская милиция организовала настоящую облаву на офицеров Черноморского флота России, у которых нет украинского паспорта или временной регистрации». Манипулируя общественным мнением, государственное информагентство заявило, что «по действующему законодательству Украины, военнослужащие ЧФ РФ, которые до 1992 года находились на территории Украины, являются гражданами этой страны и обязаны иметь украинский паспорт».



А чтобы понять, в чем здесь кроется манипуляция, стоит обратиться к Закону Украины №2235-ІІІ от 18.01.2001 «О гражданстве Украины». Действительно, общие положения документа содержат норму, согласно которой гражданами украинского государства являются «все граждане бывшего СССР, которые на момент провозглашения независимости Украины (24 августа 1991 года) постоянно проживали на территории Украины». Однако раздел 2 «Получение гражданства Украины» закона четко и недвусмысленно говорит, что гражданином Украины регистрируется лицо, которое до 24 августа 1991 года постоянно проживало на территории, впоследствии ставшей территорией Украины, и которое «является лицом без гражданства или иностранцем, подавшим обязательство выхода из иностранного гражданства, и подало заявку о получении гражданства Украины». Как известно, военнослужащие ЧФ не являются лицами без гражданства, они граждане вполне конкретного государства – РФ. По совершенно понятным причинам все эти нюансы российские журналисты сознательно обошли стороной.



Впрочем, освещая тему ЧФ, уже в этом сезоне российская журналистика показала кое-что новое. Так, в частности, официальное издание МО РФ – газета ЧФ «Флаг Родины» – отказалось печатать поздравление морякам-черноморцам по случаю 226-й годовщины со дня основания Черноморского флота, написанное депутатом Госдумы РФ, директором Института стран СНГ Константином Затулиным. На этот раз издание поставило себя вне политики, воспрепятствовав нажимам со стороны руководства севастопольского филиала Института стран СНГ разместить поздравление, содержащее и такой абзац: «Черноморский флот не только непременный и главный атрибут морской славы России, но и часть ее современной военной мощи. После прошлогодних событий на Кавказе об этом не грех напомнить, в том числе и тем «перевертышам» в администрации Севастополя, которые торопятся списать моряков-черноморцев со счета».



Стоит заметить, что аналогичным образом поступили и другие электронные и печатные, в том числе пророссийские СМИ Крыма и Севастополя, чьим редакциям было предложено опубликовать упомянутое «поздравление». Откровенно конфликтные ноты в обращении российского депутата журналисты восприняли как попытку столкнуть их лбами с украинской властью, организовать информационную потасовку, позволяющую пропиариться тем ревнителям пророссийского статуса Украины, кого стали здесь, в Крыму, уже забывать. Самому же Затулину удалось громко заявить о себе немного позже, устроив известный перфоманс в аэропорту Симферополя.

Тем не менее такие пассажи российских мас-медиа являются скорее исключениями из правил. О каких-либо тенденциях здесь говорить слишком рано, хотя, по словам Виталия Третьякова, в России печатные СМИ куда более независимы, нежели телевидение. Очевидно другое. Манипуляция, пренебрежительное отношение к фактам, а зачастую и откровенная ложь становятся обычной практикой в работе российских мас-медиа, поощряемой и культивируемой на государственном уровне. Хотя в самой России утвержденная еще в сентябре 2000 года Владимиром Путиным «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» манипулирование информацией – дезинформацию, сокрытие и искажение информации – относит к «угрозам конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России». Однако манипуляциям на экспорт госаппарат РФ дает зеленый свет, попутно рекомендуя журналистам обзаводиться политической позицией. Позицией, которая целиком и полностью устраивает российские власти и которая дает возможность декану факультета телевидения Московского государственного университета мечтать о том, чтобы, по его словам, «на российском телевидении была настоящая информационная война против Украины, ее власти, а не народа».